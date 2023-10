Playoffs MLB : comment regarder les jeux Wild Card sans câble

Voir sur Sling TV Sling TV Orange et Bleu Propose ABC, ESPN et ESPN2 pour 60 $ par mois Voir chez Fubo Fubo Propose ABC, ESPN et ESPN2 pour 75 $ par mois

Après une saison de 162 matchs qui a débuté en mars, une douzaine d’équipes continuent de rêver aux World Series alors que le calendrier se tourne vers octobre. Les séries éliminatoires du baseball débutent mardi avec un quatuor de séries Wild Card. Chaque série est le meilleur des trois matchs, la tête de série la plus élevée hébergeant les trois matchs.

Dans la Ligue américaine, les Rangers du Texas et les Rays de Tampa Bay s’affrontent dans une série, tandis que les Blue Jays de Toronto et les Twins du Minnesota jouent dans l’autre. Dans la Ligue nationale, les Diamondbacks de l’Arizona affrontent les Brewers de Milwaukee et les Marlins de Miami affrontent les Phillies de Philadelphie. Les deux premiers vainqueurs de division de chaque ligue ont obtenu des laissez-passer au premier tour : les Orioles de Baltimore et les Astros de Houston en AL, et les Braves d’Atlanta et les Dodgers de Los Angeles en NL.

Les jeux Wild Card seront diffusés sur ESPN, ESPN2 et ABC. Après jeudi, cependant, la couverture se déplace vers Fox et FS1 pour l’ALDS et l’ALCS, et vers TBS pour le NLDS et le NLCS. Les World Series 2023 seront diffusées sur Fox.

Dans l’espoir d’un retour aux World Series, Bryce Harper et les Phillies de Philadelphie entament les séries éliminatoires de la MLB 2023 à domicile contre les Marlins de Miami. Rich Schultz/Getty Images

Quel est le calendrier de la série Wild Card ?

Il n’y a pas de jours de congé pour les équipes Wild Card. La ronde Wild Card commence mardi, le deuxième match de chaque série étant prévu mercredi. Toute série Wild Card qui dure trois matchs complets sera réglée jeudi. Les Rays, Twins, Brewers et Phillies sont les têtes de série les plus élevées et accueilleront chaque série.

Voici les horaires et les chaînes de chaque série (toutes les heures HE) :

Mardi 3 octobre

Match 1 : Rays contre Rangers, 15h08 sur ABC

Match 1 : Twins contre Blue Jays, 16h38 sur ESPN

Match 1 : Brewers contre Diamondbacks, 19h08 sur ESPN2

Match 1 : Phillies contre Marlins, 20h08 sur ESPN

Mercredi 4 octobre

Match 2 : Rays contre Rangers, 15h08 sur ABC

Match 2 : Twins contre Blue Jays, 16h38 sur ESPN

Match 2 : Brewers contre Diamondbacks, 19h08 sur ESPN2

Match 2 : Phillies contre Marlins, 20h08 sur ESPN

Jeudi 5 octobre (si nécessaire)

Match 3 : Rays contre Rangers, 15h08 sur ABC

Match 3 : Twins contre Blue Jays, 16h38 sur ESPN

Match 3 : Brewers contre Diamondbacks, 19h08 sur ESPN2

Match 3 : Phillies contre Marlins, 20h08 sur ESPN

MLB

Tu peux voir le calendrier complet des séries éliminatoires ici.

Comment regarder le tour Wild Card sans câble



Si vous n’avez pas d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite, vous pouvez regarder les quatre séries Wild Card avec un service de télévision en direct. ABC, ESPN et ESPN2 sont disponibles sur chacun des cinq principaux services de streaming, mais tous les services ne diffusent pas tous les réseaux locaux dans toutes les régions. Les fans des Rays et des Rangers devront donc vérifier chaque service en utilisant les liens ci-dessous pour s’assurer qu’il diffuse ABC là où ils vivent.

Fronde/CNET Le forfait Sling Orange de Sling TV comprend ESPN et ESPN2 mais pas ABC, et le forfait Blue inclut ABC (uniquement dans un format une poignée de marchés) mais pas non plus les chaînes ESPN. Chaque forfait coûte 45 $ par mois dans les zones avec ABC (40 $ ailleurs), et le forfait combiné Orange et Bleu qui comprend les trois chaînes coûte 60 $ par mois (55 $ dans les marchés sans ABC). Pour l’avenir, le plan Sling’s Blue inclut Fox, FS1 et TBS pour les tours suivants de chaque ligue et des World Series. Lisez notre critique de Sling TV.

Sarah Tew/CNET Hulu Plus Live TV coûte actuellement 70 $ par mois (avant de passer à 77 $ par mois le 12 octobre) et comprend ABC, ESPN et ESPN2. Sur son page d’actualités en direct, vous pouvez saisir votre code postal sous la rubrique « Puis-je regarder les informations locales dans ma région ? » question en bas de la page pour voir quelles chaînes locales vous recevez. Hulu Plus Live TV comprend également Fox, FS1 et TBS pour le reste des séries éliminatoires et des World Series. Lisez notre critique de Hulu Plus Live TV.

Sarah Tew/CNET YouTube TV coûte 73 $ par mois et comprend ABC, ESPN et ESPN2. Branchez votre code postal sur YouTube TV page d’accueil pour voir quels réseaux locaux sont disponibles dans votre région. YouTube TV inclut également Fox, FS1 et TBS pour le reste des séries éliminatoires et des World Series. Lisez notre critique de YouTube TV.

Flux direct Le forfait de divertissement de base de 75 $ par mois de DirecTV Stream comprend ABC, ESPN et ESPN2. Vous pouvez utiliser son outil de recherche de chaînes pour voir quelles chaînes locales sont disponibles là où vous vivez. DirecTV Stream comprend également Fox, FS1 et TBS pour le reste des séries éliminatoires et des World Series. Lisez notre critique de DirecTV Stream.

Fubo Le forfait de base de Fubo coûte 75 $ par mois et comprend ABC, ESPN et ESPN2. Cliquez ici pour voir quelles chaînes locales vous recevez. Fubo inclut également Fox et FS1, mais les fans de NL seront déçus d’apprendre qu’il ne propose pas de TBS pour NLDS et NLCS. Lisez notre revue Fubo.

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus proposent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations ? Consultez notre guide des services de streaming TV en direct.