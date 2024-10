Playoffs MLB 2024 : Sean Manaea livre 7 manches étincelantes pour mener les Mets à vaincre les Phillies, avance 2-1 en NLDS

NEW YORK – Le changement s’est déroulé vers le marbre. Les yeux de Bryce Harper s’écarquillèrent. Un bourg retient son souffle. Le jeu, la série et les magnifiques saisons des deux équipes étaient en jeu.

Pour le lanceur des Mets Sean Manaea, il s’agissait d’un choix de terrain particulièrement audacieux, compte tenu des circonstances. Son club a mené deux points lors de la sixième manche d’une éventuelle victoire de 7-2 lors du troisième match de la NLDS. Deux Phillies planaient sur les buts. Il n’y a eu aucun retrait. Le joueur le plus imposant des séries éliminatoires de l’histoire de la MLB attendait à 60 pieds et 6 pouces.

Les deux hommes savaient qu’un mauvais lancer, un grand swing et que la trajectoire de cette série scintillante serait à nouveau déviée.

Les changements reposent sur la ruse. Le mouvement aide aussi, mais pour que l’offre de changement de rythme réussisse, un lanceur doit imiter la vitesse des bras d’une balle rapide. Si le lancer fonctionne, le frappeur lit incorrectement un élément chauffant de la main et commence prématurément à s’enrouler vers l’avant, son élan traversant la zone bien avant le baseball.

Mais les risques sont importants. Un changement sans vie est essentiellement une balle rapide d’entraînement au bâton, le type de cogneurs tels que Harper se transforme en souvenirs. C’est en grande partie pourquoi le joueur de premier but des Phillies, un échangiste gaucher, n’a vu que cinq changements de premier lancer de la part de lanceurs gauchers au cours de la saison régulière. Les mauvais joueurs ont tendance à attaquer Harper avec un barrage de balles rapides et de curseurs.

Manaea n’a lancé qu’un seul changement gauche-gauche après la pause All-Star cette année. Par coïncidence, c’était aussi contre Harper.

Avant cette vague de trafic, Manaea naviguait. Quelques balles durement touchées mais rien d’effrayant. Une paire de circuits en solo de Jesse Winker et Pete Alonso avait donné aux Mets une solide avance de 2-0. Les frappeurs des Phillies, qui avaient du mal à s’adapter à l’angle du bras du gaucher, n’ont réussi que deux coups sûrs en cinq manches.

Mais deux buts sur balles depuis Manaea pour commencer le sixième ont fait monter les enjeux.

C’est parce qu’en face du gaucher samoan se tenait Harper, la quintessence de l’embrayage d’octobre, propriétaire du plus haut OPS en séries éliminatoires de l’histoire de la MLB. L’entraîneur des lanceurs des Mets, Jeremy Hefner, comprenant le moment, a bondi hors de l’abri pour ce qui s’avérerait être une visite critique au monticule.

Deux jours plus tôt, Harper avait, pour la énième fois de sa riche carrière, rappelé au monde du baseball sa bonne foi en séries éliminatoires. Les Mets ont été les victimes malchanceuses alors que le tir défibrillant de deux points de Harper lors du deuxième match a propulsé les Phillies vers une victoire inoubliable qui a égalisé la série.

Alors que Hefner, Manaea et le receveur Francisco Alvarez se consultaient, la bouche couverte, la tête hochant intensément, leur cible rôdait près du marbre. Harper a resserré ses gants de frappeur rouge vif à plusieurs reprises avant de se pencher pour niveler une motte de terre dans la boîte du frappeur gaucher. Une demi-minute plus tard, Hefner est parti, sa contribution apportée, un conseil essentiel partagé : Manaea lancerait à Harper un changement de premier lancer.

Les Mets sont revenus à leurs positions. Harper a enfoncé ses crampons dans l’argile bien entretenue. Une foule enthousiaste se leva. Manaea, les joues rouges d’effort, brillait de sueur sous les lumières du stade.

Il inspira profondément et se prépara au combat.

Ce n’était pas la première fois que ces deux-là s’affrontaient en octobre.

Avant que Manaea ne ressuscite sa carrière avec les Giants de San Francisco et les Mets de New York, il était une option d’urgence décevante pour les Padres de San Diego 2022. Lors du quatrième match du NLCS de cette année-là à Philadelphie, Manaea a été convoqué pour protéger une avance de 6-4 des Padres. Au lieu de cela, il a été bombardé jusqu’à l’oubli. Les Phillies l’ont battu pendant cinq points en seulement une manche et une troisième. Harper a décroché le coup fatal, un double RBI sur un plomb sans fermeture éclair.

Après le match de mardi, Manaea a qualifié cette journée de « le plus bas ».

Mais le côté positif de l’échec est l’opportunité de changement, et Manaea a profité de cette sombre nuit à Philadelphie pour renverser la situation. Il a immédiatement envoyé un e-mail à Driveline, la société privée de développement de pitchs de haute technologie, pour lui demander de l’aide. C’était la première étape de son retour à la domination. Cet hiver a conduit à une année 2023 encourageante avec San Francisco, au cours de laquelle il a lancé plus de 115 manches solides.

Mais cette année, lors de sa première saison à New York, Manaea est devenu le meilleur lanceur du plus beau cirque ambulant du sport. Il a modifié son point de sortie et son pitch mix au milieu de la saison, avec un grand succès. La folie des Mets 2024 a quelque peu éclipsé la brillante seconde mi-temps de Manaea, mais au cours de ses 20 derniers départs, le gaucher a affiché une MPM de 3,05 en 121 manches. Il se retirera de son contrat cet hiver pour devenir agent libre et récolter un salaire bien mérité.

Tout cela était loin de l’esprit de Manaea lundi. Surtout une fois que Harper, son objectif était de matraquer une balle de baseball dans le Long Island Sound, a balancé et raté le premier changement de lancer de Manaea.

Frappez-en un.

À ce stade, ni la batte ni le match n’avaient été gagnés. Mais ce changement a modifié le teint de la confrontation et, avec lui, la manche et le match.

« Ce lancer a changé tout le jeu au bâton », a déclaré Alvarez, le receveur, à Yahoo Sports après le match. Hefner, l’entraîneur des lanceurs, a confirmé que le trio s’était mis d’accord sur le plan d’attaque lors de la visite du monticule.

En lançant un changement à Harper, Manaea a mis un frein à l’approche de son adversaire. Harper a soudainement dû penser à trois lancers au lieu de deux. Cet inconfort et cette indécision ont éclaté. Harper renifla les deux offrandes suivantes de Manaea, toutes deux balayant l’assiette.

Frappez deux. Frappez trois.

Le frappeur suivant, Nick Castellanos, s’est aligné sur un double jeu pour mettre fin à la manche et à la menace. Manaea est revenu pour lancer un septième sans but. Il est revenu pour le huitième mais a été expulsé après avoir accordé un premier simple sur le terrain à Edmundo Sosa. Le manager des Mets, Carlos Mendoza, s’est lentement dirigé vers le monticule. Citi Field, qui a pleinement profité de son premier match éliminatoire en octobre, s’est levé. Manaea, qui a terminé la soirée avec une ligne étincelante — 7 IP, 1 ER, 3 H, 6 K — a levé sa casquette à la foule en adoration.

« Les hauts et les bas et les épreuves, c’est ce qui rend des matchs comme celui-ci si importants », a déclaré Manaea reconnaissant après le match. «Cela fait partie du travail que j’ai pu accomplir, pas seulement moi-même, mais toute l’équipe. Tous ceux avec qui j’ai travaillé y ont consacré beaucoup de temps et d’efforts. Avoir des résultats comme celui-ci est un sentiment incroyable.

Manaea a déclaré qu’il ne prenait aucune joie supplémentaire à venger sa performance de 2022 contre les Phillies. L’adversaire, pour lui, était moins important que les résultats, moins important que le voyage. Il a subi tellement de changements qu’il n’a même pas regardé son précédent match éliminatoire contre Harper. Ce n’était pas un point de données pertinent.

« Le problème, vous savez, c’est que je ne suis plus le même lanceur qu’à l’époque », a-t-il déclaré.

Mercredi, Manaea regardera depuis l’abri ses coéquipiers des Mets tenter de clôturer la série contre Philadelphie. Une victoire enverra ce défilé bleu et orange au premier NLCS de la franchise depuis 2015 et donnera à Manaea, son étoile montante à chaque départ étincelant, encore plus d’opportunités de changement et de changements.