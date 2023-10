Playoffs MLB 2023 en direct : Rangers-Orioles dans un match d’un point

Les séries éliminatoires 2023 de la Ligue majeure de baseball reprennent samedi avec le début des quatre séries de divisions.

Dans la Ligue américaine, les Orioles de Baltimore accueillent les Rangers du Texas et les Twins du Minnesota rendent visite aux Astros de Houston pour les premiers matchs de la série au meilleur des cinq matchs. Le NLDS propose des affrontements de division entre les Braves d’Atlanta et les Phillies de Philadelphie, et les Dodgers de Los Angeles accueillant les Diamondbacks de l’Arizona.

Les vainqueurs de la LDS se qualifient pour la série de championnats de la ligue au meilleur des sept.

Gardez-le ici samedi pour la couverture en direct, les faits saillants et les scores du quadruple en-tête :

Calendrier des séries éliminatoires de la MLB : horaires des matchs des Division Series

SUIVEZ L’ARGENT: Salaires et masses de paie des joueurs de la MLB pour chaque équipe des ligues majeures

Le premier match Twins-Astros est en cours

Alors que les Rangers-Orioles sont toujours en cours, le match Twins-Astros est également en cours. Bailey Ober pour les Twins affronte l’ancien vainqueur de Cy Young Justin Verlander des Astros au Minute Maid Park.

Le home run des Orioles réduit l’avance des Rangers

BALTIMORE − Anthony Santander a dynamisé une salle comble de 46 450 spectateurs à Camden Yards avec un home run en plein essor de 420 pieds au champ central droit pour réduire l’avance des Rangers à 3-2 en fin de sixième manche.

Le DH qui frappe le switch a marqué le premier point du match des Orioles au quatrième lorsqu’il a marché et a marqué sur le doublé de Ryan Mountcastle.

Le circuit était le seul point autorisé par le droitier texan Dane Dunning, qui a remplacé le partant Andrew Heaney en quatrième. Le gaucher vétéran Will Smith est entré en jeu pour remporter la finale du sixième, abandonnant Gunnar Henderson sur des frappes. − Steve Gardner

Le home run des Rangers prolonge l’avance du Texas

BALTIMORE − Josh Jung a martelé le troisième lancer du releveur des Orioles Jacob Webb à 403 pieds au-dessus du mur central du terrain pour donner aux Rangers une avance de 3-1 en début de sixième manche.

Webb venait d’entrer en jeu en relève du gaucher Danny Coulombe, qui a remporté la finale en cinquième. Le vétéran a bien lancé depuis qu’il a été récupéré au ballottage par les Angels, affichant une MPM de 3,27 en 22 manches. Le coup de circuit était le premier qu’il accordait en tant que membre des Orioles. − Steve Gardner

Les Orioles répondent en fin de quatrième manche

BALTIMORE − Jamais du genre à s’inquiéter cette saison après avoir pris du retard, les Orioles ont répondu à un échange des Rangers en début de quatrième avec un des leurs dans la moitié inférieure de la manche.

Mené 2-0, Anthony Santander a fait match nul avec un retrait et est venu marquer sur le doublé de Ryan Mountcastle contre le gaucher texan Andrew Heaney. Mountcastle a été le frappeur le plus puissant des O contre les gauchers cette saison avec un 1,052 OPS en 161 apparitions au marbre.

Après que Gunnar Henderson ait été court, le manager des Rangers Bruce Bochy a retiré son starter en faveur du droitier Dane Dunning, qui a réussi à obtenir le frappeur de pincement Adam Frazier sur un popup pour terminer la manche et conserver une avance de 2-1 au Texas.

Les Orioles ont remporté 48 victoires par derrière cette saison, à égalité au premier rang dans les tournois majeurs. − Steve Gardner

Les Rangers prennent rapidement les devants sur les Orioles

BALTIMORE − Le simple RBI de Jonah Heim a couronné une quatrième manche de deux points alors que les Rangers ont pris une avance de 2-0 sur les Orioles à domicile.

Les Rangers ont mis fin à un duel de lanceurs entre Kyle Bradish et Andrew Heaney lorsqu’Adolis Garcia a réussi un double avec un retrait dans le coin gauche du champ et est revenu à la maison sur le double à droite de la recrue Evan Carter. Le coup fut Carter est huitième sur 10 au bâton en séries éliminatoires. Les huit coups sûrs ont été des doubles.

Jusqu’à ce moment-là du match, Bradish n’avait accordé que deux baserunners au cours des trois premières manches.

Les Rangers auraient pu renforcer encore plus leur avance, mais ont laissé les buts chargés lorsque Bradish a retiré le leader Marcus Semien sur des prises pour mettre fin à la manche. − Steve Gardner

Les Orioles-Rangers démarrent sans but

Les Orioles-Rangers étaient sans but après deux manches. Les lanceurs partants Kyle Bradish et Andrew Heaney ont tous deux pris un bon départ. Le soleil est au rendez-vous et la pluie n’est plus au rendez-vous.

Le chanteur de « Dancing On My Own » prêt à se produire pour les Phillies s’ils remportent les World Series

La chanteuse britannique avec le tube pop sur la solitude et le chagrin – un tube qui comprend les paroles « Est-ce qu’elle t’aime mieux que moi ? » – est aussi étonné que quiconque que la chanson soit devenue un hymne des séries éliminatoires pour les Phillies de Philadelphie.

Calum Scott, cependant, ressemble ces jours-ci à n’importe quel gars du sud de Philadelphie.

« Sonnez », dit-il en riant.

Si Bryce Harper et les Phillies remportent les World Series, réservez une place à la fin du parcours du défilé de Broad Street pour Scott. Scott insiste sur le fait qu’il viendra à Philadelphie et qu’il portera le maillot que l’équipe lui a envoyé la saison dernière en guise de remerciement pour son rôle dans la création de « Dancing On My Own » un incontournable de la bande originale des séries éliminatoires au Citizens Bank Park.

« Ils gagnent les World Series, j’y suis, mec », a déclaré Scott. « Je pense qu’à ce moment-là, tu devras me retenir. » − Presse associée

Le premier match Orioles-Rangers est retardé

BALTIMORE – Avec une légère bruine recouvrant Camden Yards tout au long de la matinée, le match d’ouverture du quadruple match des séries éliminatoires de la MLB d’aujourd’hui sera retardé d’un peu plus d’une heure après l’heure de début prévue.

La MLB a annoncé que les Orioles et les Rangers devraient désormais démarrer à 14 h 15 HE.

La bâche est restée sur le terrain toute la matinée, mais quelques minutes avant l’heure de début initiale de 13 h 03, la pluie s’est arrêtée et l’équipe du terrain a commencé à se mettre au travail pour ratisser la terre intérieure du champ.

Les prévisions pour le reste de l’après-midi annoncent un ciel ensoleillé et des températures avoisinant les années 60. − Steve Gardner

Matchs de lancement des séries éliminatoires : la saison d’improvisation de la MLB

BALTIMORE — En tant que huit participants restants aux séries éliminatoires du baseball Prenez le terrain lors de la ronde de la Division Series à partir de samedi, leurs plans de lancer les mieux conçus sont aussi clairs et ordonnés que les lignes à la craie qui peignent les champs intérieurs.

Durant les cinq prochaines semaines, ils seront transformés en peintures au doigt qu’un tout-petit aurait pu concocter.

Avec une série de cinq matchs et un championnat de ligue et des séries mondiales au meilleur des sept à suivre, même les équipes les plus chaleureuses et les plus profondes d’une année typique ne ressemblent en rien aux groupes qui ont commencé ce voyage.

Et cette année, même les plus grands clubs s’appuieront souvent sur le nouveau meilleur ami du baseball – « à déterminer » – pour passer ce mois-ci. — Gabe Lacques

Prédictions des MLB World Series

Après quatre balayages dans le tour des wild-cards, Les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball reprennent samedi avec le début de la série des cinq meilleures divisions.

Les vainqueurs de la LDS se qualifient pour leur meilleure des sept séries de championnats de ligue respectives, les World Series 2023 devant débuter le 27 octobre au stade de l’équipe ayant le meilleur bilan.

Voici qui, selon les rédacteurs et rédacteurs en chef de USA TODAY Sports, va remporter les World Series :

Bob Nightengale : Atlanta

: Atlanta Gabe Lacques : Phillies

: Phillies Steve Gardner : Atlanta

Atlanta Jesse Yomtov : Loriots

: Loriots Scott Boeck : Atlanta

: Atlanta Steve Borelli: Dodgers

Lisez ici les pronostics complets des séries éliminatoires de la MLB de USA TODAY Sports

Max Scherzer, blessé, a quitté la liste ALDS des Rangers

BALTIMORE – Toujours en convalescence d’une blessure à l’épaule qui l’a tenu à l’écart depuis la mi-septembre, Max Scherzer ne fera pas partie de l’alignement des Rangers du Texas pour la série de divisions de la Ligue américaine contre les Orioles de Baltimore.

Les deux équipes ont finalisé leur liste de 26 joueurs avant le début de leur série au meilleur des cinq qui débute aujourd’hui à Oriole Park à Camden Yards.

Le manager des Rangers, Bruce Bochy, a déclaré que Scherzer « avait bien lancé » lors de sa séance d’enclos des releveurs hier, alors qu’il affrontait des frappeurs en direct pour la première fois depuis qu’il avait souffert d’une tension majeure il y a plusieurs semaines.

« Mais nous n’avions toujours pas l’impression d’avoir suffisamment d’informations pour le mettre sur la liste en ce moment », a déclaré Bochy. « Il n’allait pas être disponible lors des deux premiers matchs, nous avons donc décidé de ne pas le faire entrer pour cette raison. » Cependant, Bochy a déclaré que le triple lauréat du prix Cy Young pourrait potentiellement être disponible si les Rangers accèdent au tour suivant.

Scherzer, 39 ans, a été acquis des Mets de New York à la date limite du 1er août. Il a affiché une fiche de 4-2 avec une MPM de 3,20 en huit départs avec les Rangers avant sa blessure.

-Steve Gardner

Classement des huit équipes restantes des séries éliminatoires de la MLB

Comme Le défi des séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball est réduit de 12 espoirs à huit, la formalité des quatre séries de wild-card a certainement créé une nouvelle série de défis pour les vainqueurs de division les mieux classés et ostensiblement supérieurs qui attendent dans les séries de divisions de la Ligue américaine et nationale. .

Et le chemin le plus clair vers un fanion et les World Series qui suivent semblent beaucoup plus encombrés.

Néanmoins, USA TODAY Sports s’efforcera de classer le groupe restant des séries éliminatoires, sur la base du meilleur chemin vers les World Series, alors que les quatre Division Series débuteront samedi :

Dodgers de Los Angeles Jumeaux du Minnesota Orioles de Baltimore Phillies de Philadelphie Braves d’Atlanta Rangers du Texas Astros de Houston Diamondbacks de l’Arizona

– Gabé Lacques