Playoffs MLB 2023 : cotes Diamondbacks contre Brewers, ligne, choix du jeu 2 de la série Wild Card, prédictions du modèle

Les Diamondbacks de l’Arizona peuvent décrocher une place dans la série de divisions de la Ligue nationale avec une victoire mercredi. L’Arizona a surmonté un déficit de 3-0 lors du premier match contre les Brewers de Milwaukee, marquant six points sans réponse. Cela donne aux Diamondbacks la tête d’une série au meilleur des trois, Milwaukee devant gagner pour éviter l’élimination. Zac Gallen (17-9, 3,47 ERA) prend le ballon pour l’Arizona, et il sera opposé à Freddy Peralta de Milwaukee (12-10, 3,86).

Pour ce jeu, le consensus SportsLine classe Milwaukee parmi les favoris de -132 money line (risquez 132 $ pour gagner 100 $) dans les dernières cotes Diamondbacks vs Brewers, et le premier lancer est prévu à 19 h HE. Le nombre total de points que Vegas pense être marqués, ou le plus/moins, est de 7,5. Avant de faire des choix Brewers contre Diamondbacks, assurez-vous de consultez les dernières prédictions MLB et les conseils de paris du modèle de projection SportsLine.

Le modèle de projection SportsLine simule chaque match de la MLB 10 000 fois. Il est allé 331-285 sur les choix les mieux notés de la MLB (+357) au cours des deux dernières saisons. Il est entré dans les séries éliminatoires de la MLB 2023 91-73 sur tous les meilleurs Choix de la MLB cette saison et a excellé sur les choix de course les mieux notés, avec une fiche de 18-6 (+766). Tous ceux qui suivent ont vu de gros retours.

Désormais, le modèle a jeté son dévolu sur Brasseurs contre Diamondbacks et vient de verrouiller ses choix et ses prédictions MLB. Tu peux rendez-vous sur SportsLine maintenant pour voir les choix du modèle. Voici plusieurs lignes et tendances de paris MLB pour Diamondbacks vs Brewers :

Ligne d’argent Diamondbacks contre Brewers : Brewers -132, DBacks +112

Diamondbacks contre Brewers plus/moins : 7,5 points

Ligne de course Diamondbacks contre Brewers : Brewers -1,5 (+163)

Arizona : les Diamondbacks avaient une fiche de 41-40 lors des matchs sur route de saison régulière

Milwaukee : les Brewers avaient une fiche de 49-32 lors des matchs à domicile de saison régulière

Choix des Diamondbacks contre Brewers : Voir les choix sur SportsLine

Pourquoi devriez-vous soutenir les Diamondbacks



La projection de prévention des courses de l’Arizona est assez solide pour le match 2 contre Milwaukee. Gallen était l’un des meilleurs lanceurs du baseball au cours de la saison régulière, gagnant une place All-Star et affichant une MPM de 3,47. Gallen figurait parmi les trois premiers de la Ligue nationale pour les retraits au bâton (220) et les manches lancées (210), produisant un taux de retraits au bâton sur marche parmi les cinq premiers de 4,68 contre 1. Gallen a également atterri dans le top huit de la NL en WHIP (1,119), taux de réussite autorisé (8,06 pour 9 manches) et taux de circuits autorisés (0,943 pour 9 manches), et il a limité les Brewers à un seul point en 14 matchs réguliers. manches de la saison 2023.

L’offensive de Milwaukee est également faible par rapport aux normes des séries éliminatoires, y compris une performance de trois points lors du premier match. Les Brewers ont terminé avec le deuxième pire pourcentage de frappes (.385) de toute la Ligue nationale cette saison, avec les cinq dernières notes pour les coups sûrs (1291). ), doubles (257), circuits (165) et moyenne au bâton (.240) sur 162 matchs. Découvrez quelle équipe soutenir ici.

Pourquoi devriez-vous soutenir les Brewers

La formation de Milwaukee apporte une approche patiente qui a contribué à conduire à d’excellents résultats tout au long de la saison régulière. Les Brewers ont terminé avec une fiche de 27-13 au cours des 40 derniers matchs, la meilleure fiche de la MLB sur cette période, et Milwaukee a généré un taux de marche de 9,7 % au cours de la saison 2023. Alors que le match 2 apporte un affrontement difficile contre Gallen, le lanceur partant de l’Arizona était un lanceur différent sur la route cette saison, affichant une MPM de 4,42. Gallen n’a pas non plus été à son meilleur tout au long de la séquence, produisant une MPM de 4,93 lors de ses sept derniers départs de la saison régulière, et l’enclos des releveurs de Milwaukee est un facteur X potentiel.

Les Brewers ont mené la Ligue nationale en termes d’ERA (3,40) cette saison tout en n’accordant que 3,5 buts sur balles et en générant 9,2 retraits au bâton toutes les neuf manches. Le corps de secours de Milwaukee a généré un taux de balle au sol de 44,9 %, et l’offensive de l’Arizona n’a pas atteint la moyenne de la ligue dans des catégories clés, notamment le pourcentage de coups, le pourcentage de base, les circuits et le taux de marche. Découvrez quelle équipe soutenir ici.

Comment faire des choix Brewers contre Diamondbacks

Le modèle de SportsLine s’appuie sur le total, projetant 8,6 courses combinées. Il indique également qu’un côté de la ligne monétaire détient toute la valeur. Vous ne pouvez obtenir les choix MLB du modèle que sur SportsLine.

Alors, qui gagne les Diamondbacks contre les Brewers, et quel côté de la ligne d’argent a toute la valeur ? Visitez SportsLine maintenant pour voir de quel côté vous devez sauter, le tout à partir du modèle qui a obtenu 91-73 sur ses choix MLB les mieux notés.et découvrir.