Playoffs – lorsque les acclamations sont les plus fortes et que les défaites sont les plus durement ressenties – Shaw Local

Dixon célèbre sa victoire du premier set de la finale régionale de volley-ball la semaine dernière contre Galesburg. Les duchesses ont remporté le match. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

C’est le temps des séries éliminatoires – ou, mieux encore, le « temps des récompenses » – pendant la saison de volley-ball d’automne.

Il y a eu des trajets routiers exténuants, des nuits tardives, des matinées matinales, des aboiements d’entraîneurs, des conditions météorologiques incohérentes – et c’est juste pour moi. Nous ne pouvons pas oublier ce que les athlètes ont dû endurer aussi !

Je suis sûr que les parents d’athlètes du secondaire peuvent également attester que c’est une période si intéressante de l’année. Vous êtes ivre après avoir regardé d’innombrables matchs. Mais juste au moment où vous pensez que vous ne pouvez pas supporter d’écouter “Thunder” d’Imagine Dragon retentir une fois de plus sur les haut-parleurs, les choses commencent à devenir excitantes.

La compétition est plus rapide et plus féroce, les acclamations sont plus fortes et plus longues et les déceptions sont plus profondes et plus dures.

Au moment où vous lisez ceci, nous saurons si les Newman Comets sont toujours en vie dans le tournoi de volley-ball des séries éliminatoires – s’ils ont franchi cet obstacle et ont gagné une chance pour l’état. Avant les matchs de vendredi, ils étaient la seule équipe de la région de Sauk Valley encore en vie.

Pour tous les athlètes qui ont consacré leur temps, leur énergie et leurs sacrifices au cours de la dernière saison d’automne, je dis : « Bravo ». Ce fut vraiment un défi enrichissant de vous suivre tout au long de ce voyage.

– Alex T. Paschal, suivez-moi sur Instagram @svmphotogs ou envoyez-moi un message à apaschal@shawmedia.com.