Playoffs IHSA 2022 : Capsules d’aperçu des quarts de finale de la région du Northwest Herald

Classe 4A

No. 1 Richmond-Burton (11-0) à No. 13 Providence (7-4)

Lorsque: 14h samedi

À propos des fusées : RB a battu Chicago Urban Prep/Bronzeville 54-6 au deuxième tour. … Les Rockets tentent d’atteindre les demi-finales pour une quatrième saison consécutive. Ils ont surclassé leurs deux adversaires en séries éliminatoires par un total combiné de 103-6. … RB est dirigé par FB Steven Siegel avec 1 725 verges au sol et 37 touchés. RB Toby Quentral-Quezada s’est précipité pour 731 verges. … QB Joe Miller ne lance pas souvent, mais les Rockets sont efficaces quand ils le font. Miller a complété 69,6% de ses passes et a 12 touchés. … La défense a été exceptionnelle, ayant accordé 106 points pour la saison. … RB a remporté 43 de ses 44 derniers matchs, avec cette défaite contre Joliet Catholic en demi-finale l’an dernier.

A propos des Celtics : Providence a battu Joliet Catholic la semaine dernière 24-14, vengeant l’une de ses défaites en saison régulière. … Les Celtics ont joué un calendrier difficile, avec leurs défaites contre Joliet Catholic (49-41), Wheaton North (28-0), Loyola (34-22) et St. Rita (26-16). North et St. Rita jouent toujours en classe 7A, tandis que Loyola est en quart de finale 8A. … Providence a maîtrisé Joliet Catholic la semaine dernière avec d’excellents jeux d’équipes spéciales. Les Celtics ont bloqué un panier et un botté de dégagement en seconde période. … RB Jamari Tribett a couru 20 fois pour 114 verges et un touché la semaine dernière.

Suivant: Le gagnant avance pour rencontrer le vainqueur entre le n ° 3 St. Francis (10-1) et le n ° 7 Rochelle (9-2) en demi-finale.

Choix du Friday Night Drive : Richmond-Burton

Le quart-arrière de Prairie Ridge Tyler Vasey (au centre) célèbre un touché avec ses coéquipiers Landon Miller (à gauche) et Fernando Rodriguez lors d’un match éliminatoire de première ronde de classe 6A le 29 octobre 2022 contre Crystal Lake South à Prairie Ridge à Crystal Lake. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/)

Classe 6A

N ° 2 Prairie Ridge (10-1) au n ° 11 Harlem (8-3)

Lorsque: 17h samedi

A propos des loups : Prairie Ridge a battu Kaneland 57-22 au deuxième tour. … Les Wolves peuvent atteindre les demi-finales pour la cinquième fois en sept saisons avec une victoire. … QB Tyler Vasey a 3 128 verges au sol, le classant troisième sur la liste IHSA pour une saison. Il pourrait briser la marque d’État de TJ Stinde de Lexington, qui a couru pour 3 325 verges en 2009, avec 198 verges. Vasey a également 42 touchés, ce qui le place juste en dehors du top 20 pour une saison. Il y a six joueurs à égalité au 16e rang avec 43. … FB Nathan Greetham a 1 237 verges au sol et 13 touchés. … DB Logan Harlow a une interception dans chacun des deux derniers matchs.

A propos des Huskies : Harlem a battu Grayslake North 24-20 au deuxième tour. … Les Huskies sont entrés dans l’histoire de l’école en se qualifiant pour les quarts de finale pour la première fois. … Sophomore RB Jahmani Muhammad (5-5, 150 livres) a mené le NIC-10 en se précipitant cette saison. … Les Huskies étaient une attaque axée sur les passes lorsqu’ils ont vaincu Prairie Ridge 43-42 au printemps 2021, mais depuis, ils se sont adaptés à une équipe principalement en course. Ils se sont précipités 45 fois pour 225 verges la semaine dernière.

Suivant: Le gagnant avance pour rencontrer le vainqueur entre le n ° 8 Notre Dame (8-3) et le n ° 4 St. Ignatius (9-2) en demi-finale.

Choix FND : Crête des Prairies