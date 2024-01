Playoffs de la NFL : NFC, aperçu du championnat AFC, calendrier, cotes

Les quatre matchs de la ronde de division sont dans les livres alors que les séries éliminatoires de la NFL continuent de se dérouler et que les matchs de championnat de conférence du week-end prochain sont fixés. Lors du match de championnat NFC, les Lions affronteront les 49ers à San Francisco pour avoir une chance d’aller au Super Bowl. De l’autre côté du tableau, les Ravens accueilleront les Chiefs lors du match de championnat de l’AFC.

Pour vous préparer pour les deux matchs, Stephen Holder a sélectionné l’événement le plus important à surveiller dans les deux confrontations, et Seth Walder a exploré comment les quatre équipes peuvent gagner pour atteindre le Super Bowl LVIII. Les lignes de jeu sont via PARI ESPN.

Accédez à une correspondance :

Chefs-Corbeaux | Lions-49ers

Match de championnat de l’AFC

Quand: Dimanche 28 janvier à 15 h HE (CBS)

Ligne d’ouverture: BAL-3 (44,5)

Ce qu’il faut savoir: Les ingrédients idéaux pour gagner en séries éliminatoires semblent être un quart-arrière d’élite et une défense d’élite. Cela nous amène aux Ravens, la quatrième équipe depuis la fusion de 1970 à avoir un quart-arrière All-Pro dans la première équipe et la défense n°1 dans la NFL. Les trois équipes précédentes – les Dolphins de 1972, les Steelers de 1978 et les Packers de 1996 – ont toutes remporté le Super Bowl.

C’est la combinaison de facteurs qui jouent en faveur des Ravens dimanche prochain. Avec le quart-arrière Lamar Jackson qui vient de réaliser une performance historique contre les Texans (deux touchés au sol et deux passes de touché) et la défense des Ravens limitant Houston à son deuxième total de verges le plus bas de la saison (213), cela semble être une équipe vraiment complète.

Mais ne vous attendez pas à ce que les Chiefs soient le moins du monde déconcertés par tout cela après avoir vaincu les Bills sur la route dans un autre affrontement mémorable entre les rivaux en herbe. Après avoir eu droit à un premier affrontement de quart-arrière entre Patrick Mahomes et Josh Allen dimanche, les séries éliminatoires de l’AFC en serviront un autre dans le match de championnat, lorsque Mahomes et les Chiefs rendront visite à Jackson, les Ravens.

Les Chiefs ont une fiche de 3-2 dans les matchs pour le titre de l’AFC avec Mahomes au centre. Mais il y a une différence clé cette saison : les Chiefs ont sans doute la meilleure défense de l’ère Mahomes. Ils ont terminé la saison deuxièmes en termes de score défensif et de verges allouées. Aucune équipe de Kansas City n’a été supérieure à la septième place dans l’un ou l’autre des paramètres pendant le mandat de Mahomes. — Titulaire

Pourquoi les Corbeaux vont gagner : Les deux côtés du ballon sont en feu pour Baltimore. Commençons par la défense, où les Ravens n’ont accordé aucun touché offensif lors de la ronde de division contre les Texans. La défense des Ravens n’a pas cillé contre Houston comme l’ont fait les Browns lors de la ronde des wild-cards, et l’unité a été dominante, en particulier contre la course, où Baltimore a accordé un EPA négatif de 0,29 par jeu. Ce n’est pas nouveau pour la défense des Ravens, qui occupe désormais la première place en EPA par match au cours de la saison, séries éliminatoires incluses.

Malgré le nom des Chiefs, la réalité de ce match est que la défense de Baltimore a été bien meilleure que l’offensive de Kansas City. Les Chiefs étaient classés 10e en EPA par match dimanche.

Offensivement, les Ravens sont sur une lancée presque aussi forte. Ils ont été bons toute la saison et ont grimpé d’un cran en séries éliminatoires. Jackson a affiché un 94 QBR contre Houston, et lors de ses courses ou de ses revers, les Ravens ont accumulé 0,41 EPA par jeu. En d’autres termes, tous les cinq jeux de Jackson ont ajouté deux points complets à la marge de score attendue des Ravens. La défense des Chiefs offrira plus de résistance que Houston, mais Kansas City s’est classé 11e en EPA par jeu autorisé contre les courses ou les courses du QB adverse. Et dans l’ensemble, les Chiefs sont tout simplement plus faibles contre la course, se classant 26e en EPA par carry conçu par l’adversaire. Cela pourrait être un autre grand jour pour Jackson. –Walder

Pourquoi les Chiefs gagneront : C’est toujours Mahomes avec la meilleure défense qu’il ait jamais eue. Les Chiefs ont toujours Andy Reid qui appelle les jeux, un receveur exceptionnel en Rashee Rice et une ligne offensive qui protège Mahomes. Et l’ailier rapproché Travis Kelce vient de réaliser deux touchés lors de la ronde de division.

jouer 0h30 La connexion entre Mahomes et Kelce TD établit le record des séries éliminatoires de la NFL Patrick Mahomes se connecte à nouveau avec Travis Kelce pour un touché des Chiefs, leur donnant un record en séries éliminatoires de 16 touchés en tant que duo QB-receveur.

Malgré tout ce qui n’a pas fonctionné cette saison – notamment le pire taux d’abandon de 5,7 % des receveurs à l’entrée de la ligue dimanche et leur incapacité à soutenir Mahomes et l’offensive à un niveau élite – tout ce qui précède signifie que les Chiefs ont une chance de marquer beaucoup de points dans le match de championnat de l’AFC. De plus, alors que les Ravens ont mené la ligue pour les sacs en saison régulière, Mahomes refuse tout simplement de les accepter. Son taux de sac de 3,9 % et son taux de sac à pression de 13,8 % se classent au deuxième rang de la NFL derrière Allen.

Et même si Buffalo a parfois déplacé le ballon à volonté contre les Chiefs, la défense est toujours l’un des meilleurs groupes de la ligue, se classant quatrième en EPA par jeu autorisé. En fin de compte, Kansas City a également gardé les Bills hors de la zone des buts.

Les Chiefs sont des outsiders et à juste titre, mais ils viennent de battre le plus grand challenger de Baltimore au sein de l’AFC. Ils peuvent aussi battre les Ravens eux-mêmes. –Walder

Match de championnat NFC

Quand: Dimanche 28 janvier à 18 h 30 HE (Fox)

Ligne d’ouverture: SF-7 (51,5)

Ce qu’il faut savoir: Les 49ers n’ont pas remporté de Super Bowl depuis 1994. Pour mettre cela en perspective, le quart-arrière Steve Young a lancé trois passes de touché à Jerry Rice lors de cette victoire du Super Bowl XXIX contre les Chargers. Pourtant, les Niners feront leur septième apparition dans le match de championnat NFC depuis 2011. San Francisco a une fiche de 2-4 dans ces matchs, dont trois sous la direction de l’entraîneur Kyle Shanahan depuis 2019. Shanahan a une chance de dépasser Bill Walsh pour le meilleur pourcentage de victoires en séries éliminatoires de l’histoire du club avec une victoire contre Détroit.

Quant au quart-arrière Brock Purdy, il essaie de bâtir son propre héritage, et gagner ce match irait loin après avoir été éliminé du match pour le titre de conférence en raison d’une blessure au coude la saison dernière. Mais les Lions tentent aussi de réécrire les livres d’histoire. En remportant deux matchs éliminatoires pour la première fois depuis 1957, ils ont déjà réalisé quelque chose que la plupart des fans des Lions n’ont jamais vu personnellement. Et les Lions le font avec une attaque explosive qui devrait mettre à l’épreuve la défense d’élite des 49ers.

Le quart-arrière Jared Goff, qui orchestre tout cela, est l’une des meilleures histoires de cette saison de la NFL. Après avoir propulsé les Lions avec 287 verges par la passe et deux passes de touché lors de la victoire de dimanche contre Tampa Bay, les Rams ont une chance de participer à leur deuxième Super Bowl. S’il emmène les Lions à Las Vegas, ils pourraient bien lui construire une statue à Motor City. — Titulaire

Pourquoi les 49ers vont gagner : Oui, la performance de Purdy lors de la ronde de division contre les Packers – lorsqu’il a affiché un pourcentage d’achèvement négatif de 6 % par rapport aux attentes, selon NFL Next Gen Stats – a suscité des inquiétudes. Mais la meilleure façon de juger une équipe est d’adopter une vision à long terme, et lorsque nous le faisons, les 49ers semblent toujours très menaçants.

Et réfléchissons au match ici. Les 49ers ont l’offensive de passe la plus efficace du football. Quelle est la grande faiblesse des Lions ? Défendre la passe. En entrant dimanche, les Lions se classaient 30e en EPA autorisé par recul adverse. La pléthore de meneurs de jeu offensifs de San Francisco sera un cauchemar pour Detroit, et même si l’offensive des Lions est également efficace, ils n’ont pas la même puissance de feu.

De plus, les 49ers ont de nombreuses étoiles en défense à contrer. Le rusher de bord Nick Bosa et le plaqueur défensif Javon Hargrave mènent une course de passes qui peut exercer une pression sur le quart-arrière malgré un blitz seulement 20 % du temps (sixième plus bas), et le demi de coin Charvarius Ward et le secondeur Fred Warner devraient être en mesure d’atténuer au moins Amon de Detroit. -Ra St. Brown et Sam LaPorta. –Walder

jouer 0:34 Amon-Ra St. Brown le ramène pour un Lions TD Jared Goff en lance un dans la zone des buts pour Amon-Ra St. Brown pour prolonger l’avance des Lions.

Pourquoi les Lions vont gagner : Les Lions disposent de deux facteurs majeurs qui jouent en leur faveur lors du match de championnat NFC. Tout d’abord, un Purdy tremblant. Jusqu’à sa victoire contre les Packers, Purdy avait l’air très faillible. Il a mené une attaque ultra-efficace au cours de la saison, mais s’il est ébranlé, cela donne de l’espoir à Detroit.

Deuxièmement, une chose que vous pouvez faire contre les 49ers est de courir contre eux. Cela joue directement dans la force des Lions, alors qu’ils se sont précipités sur 114 verges contre Tampa Bay. Ils ont tendance à courir beaucoup, avec le 11e taux de course le plus élevé par rapport aux attentes, selon les statistiques de la NFL Next Gen, et pourtant ils sont la sixième équipe de course la plus efficace de la ligue en termes d’EPA par jeu, grâce au jeu solide de David Montgomery. et Jahmyr Gibbs.

Enfin, les 49ers sont l’une des défenses contre les passes les plus efficaces en raison de leur capacité à défendre les lancers profonds, se classant troisième en EPA par jeu autorisé sur des tentatives de 20 yards aériens ou plus. Mais c’est une compétence gaspillée contre Detroit, qui lance en profondeur seulement 7% du temps, le taux le plus bas de la NFL. Les Lions auront besoin du ballon pour rebondir à plusieurs reprises, mais ils ont certainement de l’espoir. –Walder