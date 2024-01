Playoffs de la NFL : comment les Lions ont perdu contre les 49ers et les Chiefs ont battu les Ravens

Les matchs pour le titre de la conférence NFL de dimanche étaient deux types de matchs très différents.

Chiefs-Ravens a été une combustion lente, alors que Kansas City a pris rapidement l’avantage et l’a conservé tout au long. Baltimore se rapprochait de plus en plus de la compétition au fur et à mesure que le match avançait, mais des erreurs commises au mauvais moment ont réduit ses chances. Un an après avoir été le principal receveur des Chiefs lors du match de championnat de l’AFC, Marquez Valdes-Scantling a réussi une bombe de 32 verges aux troisième et 9e pour briser les Ravens et renvoyer les Chiefs au Super Bowl.

Les Lions-49ers étaient une bagarre et pourraient également être décrits avec précision comme une corde à linge. Détroit a dominé tôt et a pris une avance de 17 points, seulement pour que San Francisco reprenne son chemin en seconde période. Dans une fenêtre de quatre minutes, les 49ers ont bondi. Ils ont arrêté les Lions au quatrième essai, ont marqué un touché, ont forcé un échappé et ont marqué à nouveau pour égaliser le match. Alors que Détroit menaçait plus tard dans le match, un autre essai raté en quatrième essai a placé San Francisco aux commandes, scellant une revanche du Super Bowl LIV contre les Chiefs.

Il y a une série de questions émanant de chaque match qui se démarquent comme les sujets de conversation les plus urgents lundi matin. Les Ravens sont entrés dans leur match avec le futur MVP sous le centre Lamar Jackson et une attaque dominante, mais ils ont été limités à seulement 10 points. Et après avoir été félicité pour son agressivité au quatrième essai toute la saison, deux échecs au quatrième essai de l’entraîneur Dan Campbell et des Lions ont semblé orienter le match vers les 49ers.

Ces arguments sont-ils factuels ou fictifs ? Que s’est-il passé pour aider à faire évoluer ces jeux ? Examinons de plus près ces histoires et comment elles résistent à l’examen minutieux, en commençant par le match de l’après-midi et un autre chef-d’œuvre des séries éliminatoires du coordonnateur défensif des Chiefs Steve Spagnuolo :

Comment les Chiefs ont arrêté les Ravens

Les Chiefs ont retiré un grand nombre de choses que les Ravens font bien en attaque et les ont limités à tenter des choses qu’ils ne font pas aussi efficacement. Et puis, lorsque Baltimore a menacé, Kansas City a réalisé les deux plus gros jeux du match pour retirer des points au tableau. Ce n’était pas une performance dominante de la part de l’équipe d’Andy Reid, qui a été devancé par les Ravens, mais c’était une performance réfléchie.

Qu’est-ce que les Chiefs ont empêché les Ravens de faire ? Et qu’ont fait les Ravens pour se battre ?