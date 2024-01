Playoffs de la NFL : Chiefs-Ravens et Lions-49ers s’affrontent lors des matchs de championnat de conférence

David Butler II/USA Today Network/Reuters

Entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick regarde depuis le banc de touche alors qu’ils affronteront les Jets de New York le 7 janvier. Belichick confirmé le 11 janvier qu’il quitte les New England Patriots après 24 saisons, au cours desquelles la franchise a remporté six titres du Super Bowl.