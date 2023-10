Playoffs de la MLB : les Phillies remportent le premier match contre les D-Backs alors que les Rangers battent les Astros

Bryce Harper a fracassé le premier lancer qu’il a vu le jour de son 31e anniversaire dans les sièges, Kyle Schwarber a frappé son premier circuit des séries éliminatoires et Nick Castellanos est également allé en profondeur pour propulser les Phillies de Philadelphie devant les Diamondbacks de l’Arizona 5-3 lors du premier match de la NL. Championship Series lundi soir.

Harper leva trois doigts de sa main gauche et un de sa main droite et fit semblant de les souffler comme des bougies sur un gâteau en traversant l’assiette. Harper, qui a également marché, marqué deux fois et marqué deux points, a réussi son 10e circuit en deux séries éliminatoires avec les Phillies.

Zack Wheeler a retiré huit prises en six manches pour aider les champions en titre de la Ligue nationale à remporter leur septième match 1 des deux dernières séries éliminatoires. Wheeler a scié deux chauves-souris en deux au cours des deux premières manches, laissant les Diamondbacks avec plus de morceaux de bois cassés que de coups sûrs en cinq.

José Alvarado a obtenu quatre gros retraits sur 15 lancers et Craig Kimbrel a réalisé un neuvième sans but pour l’arrêt.

L’Arizona a connu sa première défaite en séries éliminatoires après avoir remporté cinq victoires consécutives contre les Brewers et les Dodgers.

Les Diamondbacks ont été la dernière équipe à s’effondrer sous la tempête rouge de 45 396 supporters agitant des serviettes et applaudissant en délire au Citizens Bank Park. Les Phillies n’ont jamais donné aux fans une raison de s’arrêter – ni une chance à l’Arizona de reprendre son souffle jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Schwarber a commencé le derby de circuits en lançant le premier lancer de Zac Gallen à 420 pieds dans les sièges du champ droit. Il y a eu une certaine consternation que Schwarber – avec 47 circuits cette saison et 93 au cours des deux dernières – n’ait pas encore réussi à parcourir six matchs éliminatoires. Comme il était facile d’oublier que Schwarber n’en avait frappé aucun dans la Wild Card Series ou la NLDS la saison dernière avant d’en lancer six dans la NLCS et la World Series.

Quatre lancers plus tard, Harper a réussi un circuit – la première fois en 127 matchs éliminatoires. Philadelphie est allé en profondeur deux fois en première manche.

Lorsque Castellanos a marqué son cinquième circuit des séries éliminatoires – tous au cours des trois derniers matchs – cela a donné aux Phillies 32 circuits en 13 matchs éliminatoires au Citizens Bank Park au cours des deux dernières années.

Rangers du Texas 5-4 Astros de Houston

Le lanceur de relève des Texas Rangers Jose Leclerc est félicité par le receveur Jonah Heim. Photographie : Kevin M Cox/UPI/Shutterstock

Jonah Heim a réussi un circuit, Nathan Eovaldi a lancé six manches efficaces et le Texas a battu Framber Valdez et les Astros de Houston 5-4 pour une avance de 2-0 dans la série de championnat AL.

Les Rangers se sont améliorés à 7-0 en séries éliminatoires, dont six victoires à l’extérieur. Ils ont balayé les Rays dans la série Wild Card et les Orioles dans la série Division, puis ont posté une victoire 2-0 à Houston lors du premier match de l’ALCS.

« Pour nous, c’est juste du baseball », a déclaré le joueur de troisième but du Texas, Josh Jung. « Nous rejoignons les équipes dès le début, et cela nous aide à nous installer. Nos lancers ont été exceptionnels. Vous ne pouvez rien demander de plus que ce qu’ils nous ont donné.

Adolis García, Mitch Garver et Nathaniel Lowe ont chacun réussi un simple RBI lors de la première manche de quatre points du Texas contre Valdez, et José Leclerc a clôturé le match pour les Rangers après que Yordan Alvarez ait propulsé un rallye des Astros.

Eovaldi en a retiré neuf, dont deux de suite après que Houston ait chargé les buts sans aucun retrait au cinquième. Il a été accusé de trois points et de cinq coups sûrs lors de sa troisième victoire en séries éliminatoires.

« Vous parlez de l’un des lanceurs d’élite du jeu », a déclaré le manager du Texas, Bruce Bochy. « Ils ont cette capacité à monter d’un cran quand il le faut. Nous avons fait une erreur, les bases ont été chargées, et il s’agit de se relever, et il nous a récupérés là-bas et a fait d’excellents lancers.

Le troisième match de la série meilleur des sept aura lieu mercredi soir à Arlington.