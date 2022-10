Playoffs de la Liga MX – L’Amérique marque 11 buts en route vers les demi-finales

L’Amérique a conclu une victoire record de 11-2 contre Puebla en quarts de finale ce week-end. Manuel Vélasquez/Getty Images

Et après il y en avait quatre! Les quarts de finale de la saison Apertura 2022 sont désormais officiellement terminés, ne laissant que quelques équipes en lice pour le titre de Liga MX. Après le dernier lot de matchs éliminatoires, voici quatre points de discussion et quelques réflexions avant les matchs de demi-finale de cette semaine.

L’Amérique bat Puebla dans une déroute historique 11-2

Quelle malédiction ? Malgré une croyance répandue au Mexique selon laquelle le club le plus performant de la saison régulière est ensorcelé une fois les séries éliminatoires terminées, la tête de série n ° 1, le Club America, a démoli le n ° 8 Puebla avec une victoire globale de 11-2 en quart de finale — égalant un Record de Liga MX de 2000 (Toluca 9-0 Puebla) pour la plus grande marge de buts dans une série éliminatoire à deux manches.

Après une confortable victoire 6-1 à l’extérieur lors du match aller de mercredi, l’Amérique a eu peu de problèmes à domicile samedi avec un résultat 5-1 en sa faveur. Peut-être tout aussi impressionnant que le score était le fait que le manager Fernando Ortiz a apporté six changements à son onze au match retour, montrant la profondeur et la conviction de toute sa liste.

Et pourtant, même avec un nombre passionnant d’options d’équipe et un décompte historique de buts, Ortiz a tenu à souligner que Las Aguilas ont encore du travail devant eux.

“Nous n’avons encore rien gagné”, a-t-il déclaré samedi. “Je ne veux pas être de mauvais augure, mais les rivaux restants en demi-finale vont être très difficiles.”

Leur manager a raison. Cette semaine, ils affronteront le n ° 6 Toluca, qui émerge comme des chevaux noirs dans la Liguilla. Los Diablos Rojos sont des jokers qui ont des questions défensives mais une sérieuse dynamique offensive avec quatre victoires consécutives et 13 buts marqués au cours de cette course. Même le gardien de but Tiago Volpi s’est joint au plaisir, intensifiant non seulement des arrêts vitaux, mais aussi un but et une passe décisive lors du dernier tour.

Volpi mène Toluca aux deux extrémités du terrain

L’argument pourrait être avancé que Volpi, le gardien brésilien de 31 ans de Toluca, était le joueur offensif le plus important lors de la victoire cumulée 6-4 contre le numéro 3 Santos Laguna en quart de finale.

Bien qu’il ait accordé trois buts lors du match aller de jeudi, Volpi a marqué l’éventuel vainqueur du match et un penalty dans le temps additionnel qui a initialement permis à Toluca de mener 4-3 dans la série. Dimanche, le Brésilien a ensuite été décisif avec non seulement ses arrêts, mais aussi une passe décisive lors de la victoire 2-1 au match retour – qui a malheureusement été gâchée par des exemples de chants de gardien anti-gay des fans de Santos qui ont momentanément interrompu le match. match en seconde mi-temps.

En regardant en arrière sur le terrain de Toluca, les chevaux noirs ne se limitent pas à Volpi. Ils n’ont peut-être pas la liste la plus en vue de la Liga MX, mais ils contiennent toujours des joueurs qui méritent d’être inclus dans le meilleur XI de la saison, tels que les milieux de terrain Jean Meneses et Leonardo Fernandez. Les attaquants Carlos Gonzalez et Camilo Sanvezzo méritent également d’être soulignés avec leur augmentation soudaine du nombre de buts.

Le manager Ignacio Ambriz doit également être reconnu pour ses efforts qui ont organisé une refonte importante de la liste il y a quelques mois à peine. Depuis une course peu excitante en 2021 en deuxième division espagnole avec Huesca qui a duré quelques mois, l’entraîneur vétéran de la Liga MX commence à reconstruire sa réputation qui a fait de lui l’un des managers les plus respectés du football mexicain.

Écraser les favoris du titre en demi-finale cette semaine serait un moyen facile de faire croître son statut de manière exponentielle, et si l’on considère que Club America est également ses anciens employeurs, Ambriz pourrait finir par avoir une motivation supplémentaire dans la prochaine série éliminatoire.

La défense porte Monterrey au prochain tour

Une seule équipe n’a accordé aucun but lors des quarts de finale : la n°2 Monterrey. Contre le n°7 Cruz Azul, Los Rayados ont été impressionnants et efficaces dans une victoire cumulée de 3-0 qui a comporté les trois buts lors du match retour de samedi à domicile. Porté par des performances défensives impressionnantes de Stefan Medina, Hector Moreno, Jesus Gallardo, le gardien Esteban Andrada et d’autres, Monterrey a blanchi une équipe de Cruz Azul qui n’a pas pu capitaliser dans le dernier tiers.

Monterrey, en revanche, n’a pas eu besoin de trop d’occasions pour trouver le fond du filet. Après que l’Allemand Berterame ait marqué à la 20e minute du match retour de samedi, Los Rayados s’est assis et a absorbé la pression de Cruz Azul avant de marquer des buts après la 80e minute de Rogelio Funes Mori et Gallardo.

Funes Mori était particulièrement excité après avoir marqué pour la première fois depuis juillet. L’attaquant de l’équipe nationale mexicaine d’origine argentine a fait face à des problèmes de blessures cette saison, et après avoir décroché son dernier but pour Monterrey ce week-end, l’attaquant s’est lâché avec une célébration inspirée de Ray Lewis à l’Estadio BBVA Bancomer.

Rogelio Funes Mori fait sa meilleure imitation de Ray Lewis pic.twitter.com/usbDaf7za4 — Rayados90 (@rayadosninety) 16 octobre 2022

En parlant de l’équipe nationale mexicaine, Le Tri Le manager Gerardo “Tata” Martino pourrait croiser les doigts pour que Monterrey maintienne sa grande forme défensive lors des éliminatoires de la Liga MX. Sur le papier, les défenseurs des Rayados Cesar Montes, Moreno et Gallardo pourraient tous potentiellement être titulaires pour le Mexique lors de la prochaine Coupe du monde.

À la prochaine pour ceux Le Tri stars de Monterrey: une bataille en demi-finale contre le n ° 4 Pachuca. Outre le fait que Los Tuzos dépassant de peu les Tigres en quarts de finale, ils restent des prétendants au titre avec leur style de jeu attrayant qui les avait auparavant aidés à atteindre la finale du tournoi Clausura 2022. Selon à qui vous demandez, ils ont peut-être aussi été un peu trop confiants avec leurs célébrations du dimanche.

Pachuca et Guzman twerk leur chemin vers le prochain tour

Après une défaite 1-0 contre les Tigres n ° 5 en quart de finale aller plus tôt la semaine dernière, Pachuca a rebondi avec une victoire 2-1 dimanche, danse incluse. Peu de temps après un but de Victor Guzman dans la première mi-temps de la victoire de dimanche pour Los Tuzosle milieu de terrain est devenu viral après avoir simulé une blessure puis twerk, peut-être inspiré par une célébration similaire en août de Lo’eau LaBonta de la NWSL.

Impacté par les mouvements de Guzman ou le revers précoce, Tigres a eu des problèmes de récupération. Même après avoir reçu une lueur d’espoir sur un but de Guido Pizarro à la 64e minute pour porter le score à 1-1 en seconde période, Pachuca a immédiatement répondu à la 68e avec une frappe de Javier “Chofis” Lopez pour porter le score à 2-1 et 2-2 au total.

Les deux équipes sont finalement tombées à 10 joueurs après avoir remporté les rouges en deuxième mi-temps, Pachuca a conservé le score de 2-2 qui les a poussés de justesse en demi-finale grâce à leur classement plus élevé (les buts à l’extérieur ne sont plus utilisés comme bris d’égalité dans les séries éliminatoires de la Liga MX ).

Monterrey ne devrait pas prendre Los Tuzos légèrement cette semaine en demi-finale. Typiquement attaquant et prenant des risques avec ses efforts offensifs, le manager de Pachuca, Guillermo Almada, en a surpris certains avec son approche plus prudente qui a étouffé la ligne de front très talentueuse des Tigres. Plus de balles courbes pourraient être lancées par Almada dans la Liguilla, et selon la façon dont les choses se passent, peut-être encore plus de célébrations virales de Guzman.

Calendrier des demi-finales de la Liga MX

Club America contre Toluca

Match aller : mercredi 19 octobre, heure à déterminer

Match retour : samedi 22 octobre, heure à déterminer

Monterrey contre Pachuca

Match aller : mercredi 19 octobre, heure à déterminer

Match retour : samedi 22 octobre, heure à déterminer