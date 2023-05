Playoffs de la Liga MX : Atlas peut-il vaincre son rival Chivas en QF ?

Le premier week-end des éliminatoires de la Liga MX est désormais dans les livres ! Alors que les quatre premiers de la saison régulière Clausura 2023 ont été laissés pour compte jusqu’au stade des quarts de finale, les huit meilleures équipes suivantes se sont affrontées lors du tour de qualification. Avec quatre clubs désormais exclus, voici quelques points de discussion du dernier lot de matchs de qualification et quelques réflexions avant les matchs de quart de finale de cette semaine.

No. 1 Monterrey contre No. 13 Santos Laguna

Match aller : 10 mai, 21 h HE

Match retour : 13 mai, 21 h 06 HE

Club America n ° 2 contre Atletico San Luis n ° 12

Match aller : 10 mai, 23 h 10 HE

Match retour : 13 mai, 13h16 HE

Chivas n ° 3 contre Atlas n ° 9

Match aller : 11 mai à 18h00 PT/21h00 HE

Match retour : 14 mai à 18h05 PT/21h05 HE

No. 4 Toluca vs No. 7 Tigres

Match aller : 11 mai, 23 h 10 HE

Match retour : 14 mai, 14 h HE

– Classement final Liga MX | Couverture de la Liga MX sur ESPN Deportes

– Futbol Americas sur ESPN+ : MLS, Liga MX, USMNT, El Tri

Invite de dernière seconde Santos élimine les champions Pachuca

Avant de plonger dans tous les derniers drames de la Liga MX, nous devons nous rappeler que la tête de série n ° 13, Santos Laguna, a de la chance d’être impliquée dans la conversation sur les séries éliminatoires. Avec une place en dehors du top 12 en saison régulière, Los Guerreros étaient seulement introduit dans les séries éliminatoires parce que la tête de série n ° 10, Queretaro, avait terminé en bas du tableau des coefficients de la ligue (moyenne de points par match au cours des trois dernières années).

Loin contre les champions en titre et la tête de série n ° 5 Pachuca samedi soir, beaucoup ne s’attendaient à aucune surprise – mais c’est ce qui s’est passé en raison d’une quantité choquante de défaillances défensives.

Grâce à des erreurs des deux côtés du terrain et à deux buts de chaque équipe dans le temps additionnel, le match éliminatoire s’est terminé 4-4 à la fin du règlement, ce qui a assuré une séance de tirs au but. Bien qu’ils aient survécu aux 90 premières minutes, les chances semblaient toujours sombres pour une équipe de Santos qui devait compter sur le gardien remplaçant Gibran Lajud, qui n’a pas été en mesure de faire grand-chose pour arrêter les quatre buts de Pachuca.

C’est jusqu’à ce qu’il arrête deux occasions de Pachuca lors de la fusillade, offrant ainsi à Santos une superbe victoire 3-2 aux tirs au but.

Pas mal pour un gardien avec seulement deux apparitions depuis l’an dernier.

Remplaçant récemment le gardien vedette blessé Carlos Acevedo, Lajud pourrait avoir une autre chance dans la série des quarts de finale de cette semaine pour Santos contre la tête de série n ° 1 Monterrey. Les chances que Santos batte l’équipe la mieux classée de la Liga MX sont incroyablement faibles, mais la même chose a été dite à leur sujet avant leur match contre Pachuca.

Atlas voit Cruz Azul; ensembles Tapatio clash avec Chivas

Plus tôt samedi, le numéro 9 Atlas a lancé le tour de qualification avec une victoire 1-0 étroite mais convaincante à l’extérieur contre le numéro 8 Cruz Azul. Ayant besoin de moins de 90 secondes pour faire sa marque, Atlas a profité d’un début de match imprudent pour Cruz Azul grâce à un but de Brian Lozano à la deuxième minute.

Après cela, il s’en tenait simplement aux compteurs et permettait à Cruz Azul de lancer un certain nombre de tirs qui n’atteignaient pas la cible. Assis dans un 4-4-2 compact qui est finalement passé à un 5-4-1 dans les dernières minutes, le manager d’Atlas, Benjamin Mora, a bien fait de garder son équipe organisée défensivement et également dangereuse avec les revirements qu’ils ont forcés à Cruz Azul.

Atlas affrontera ses rivaux de Crosstown Chivas en quarts de finale de la Liga MX. Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

À peine six mois après son entrée en fonction après un parcours d’entraîneur atypique qui l’a conduit en Malaisie de 2015 à 2022, Mora a récemment marqué de son empreinte une équipe de l’Atlas désormais invaincue lors de ses sept derniers matches de Liga MX. Le joueur de 43 ans a ensuite fait l’éloge de son homologue Ricardo « Tuca » Ferretti, qui a été nommé patron de Cruz Azul à la mi-saison.

« La seule chose que j’ai, c’est du respect et de l’admiration pour sa carrière, je lui ai dit en personne », a déclaré Mora à propos de Ferretti. « Je ne l’ai pas assommé, Atlas a assommé Cruz Azul. »

Prochaine étape pour Mora et Atlas : une chance de gagner encore plus d’applaudissements grâce à une série de quarts de finale alléchante contre les rivaux de Crosstown, Chivas, cette semaine. Assis au troisième rang du tableau et avec une séquence de quatre victoires consécutives, Chivas sont de véritables prétendants au titre qui seront un test beaucoup plus sévère dans la prochaine série de deux matchs.

Leon lèche ses blessures après la surprise des étapes de San Luis

Peut-être inspiré par les performances des outsiders de samedi, San Luis Atletico, tête de série n ° 12, a été résilient et efficace lors du match à l’extérieur de dimanche contre la tête de série n ° 6 Leon.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Bien qu’il ait accordé un but à l’équipe locale à la troisième minute, San Luis a riposté avec trois buts en première mi-temps qui leur ont finalement valu une victoire 3-1. Mené par un but et une passe décisive du jeune prometteur brésilien Vitinho et du gardien Andres Sanchez, San Luis semblait incroyablement motivé après avoir rebondi après son déficit initial.

Pour l’avenir, le manager de San Luis, Andre Jardine, sait que les choses ne seront pas aussi faciles contre le n ° 2 Club America en quart de finale.

« C’est une grande équipe, très bien gérée, qui a eu deux, trois tournois impressionnants d’affilée. Une équipe très offensive, peut-être la meilleure attaque de la ligue », a déclaré Jardine à propos de Club America après le résultat de dimanche.

Quant à Leon, leur saison n’est pas encore terminée. Bien qu’ils ne soient plus dans les séries éliminatoires de la Liga MX, ils ont toujours une finale à deux manches de la Ligue des champions de la CONCACAF contre les champions de la Coupe MLS LAFC les 31 mai et 4 juin.

Les Tigres survivent en tant que seule tête de série du week-end à gagner

S’assurant qu’au moins l’un des favoris n’ait pas trébuché lors du tour de qualification, le n ° 7 Tigres a dépassé de peu le n ° 11 Puebla grâce à une victoire 1-0 à domicile dimanche soir. Après un début de match tendu et sans but en première mi-temps, le milieu de terrain offensif Sebastian Cordova a porté Tigres au-dessus de la ligne avec l’éventuel vainqueur à la 56e minute.

Quelques instants plus tard, Tigres a alors évité une éventuelle catastrophe. Après que Puebla ait obtenu un penalty en seconde période, l’attaquant Diego de Buen a semblé attendre une éternité (quatre minutes) sur place tout en traitant des disputes et en attendant les remplacements effectués par les deux équipes.

Couplé à quelques gestes ostentatoires et à des jeux d’esprit du gardien des Tigres Nahuel Guzman, De Buen avait l’air dépassé après avoir envoyé le penalty loin du filet à la 74e minute.

Victoire en main, les Tigres affronteront désormais le n°4 Toluca en quart de finale. Devrait Los Diablos Rojos obtiennent leur propre penalty cette semaine contre les Tigres, ils pourront compter sur un élément offensif inattendu : le gardien Tiago Volpi. Rien qu’en avril, le gardien de Toluca a marqué trois fois sur penalty. Aura-t-il une chance pour son quatrième but?