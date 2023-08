Playoffs de la FedExCup: Rory McIlroy a cinq retards alors que Max Homa a deux points d’avance au championnat BMW | Nouvelles du golf

Rory McIlroy est à cinq coups de la tête à mi-chemin du championnat BMW du PGA Tour

Rory McIlroy n’a pas été en mesure de tirer parti de son départ rapide dans le championnat BMW alors que Max Homa a ouvert une avance de deux coups à mi-chemin sur Chris Kirk dans l’Illinois.

McIlroy détenait une part de l’avance après la journée d’ouverture et a pris un bon départ au deuxième tour en roulant de 12 pieds au troisième, le champion en titre de la FedExCup passant de 10 pieds pour sauver la normale au septième alors qu’il atteignait le virage en 34.

Le n ° 2 mondial a mis fin à une série de pars lorsqu’un entraînement capricieux dans les arbres au 15e par cinq a entraîné une pénalité et un bogey, McIlroy étant incapable d’ajouter à son décompte de birdies le long de la dernière ligne droite sur son chemin vers un niveau -par 70 au Olympia Fields Country Club.

-10 Max Homa (États-Unis) -8 Chris Kirk (États-Unis) -7 Brian Harman (États-Unis), Matt Fitzpatrick (Ang) Autres : -5 Rory McIlroy (NIrl), Scottie Scheffler (États-Unis) ; +2 Jon Rahm (esp.)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible McIlroy s’est accidentellement frappé avec son propre club après un coup de départ McIlroy s’est accidentellement frappé avec son propre club après un coup de départ

McIlroy se dirige vers le week-end dans une égalité à cinq pour la cinquième place sur cinq sous, tandis que Homa a pris la tête du classement en mélangeant 10 birdies avec deux bogeys dans un superbe deuxième tour 62.

« Assez médiocre », a déclaré McIlroy à propos de sa ronde. Un birdie, un bogey. Je me suis donné des tonnes de chances. J’avais l’impression d’avoir frappé de bons putts, d’avoir touché beaucoup de carres et la balle a en quelque sorte glissé. Je n’ai pas l’impression d’avoir joué trop différemment de la façon dont j’ai joué hier, j’ai juste tiré un peu plus de mon tour hier. »

Tour de golf PGA en direct Vivre de

Homa a d’abord profité du par-cinq et a réussi trois oiselets en quatre trous à partir du septième, pour ne pas réussir à monter et descendre du bunker du côté vert au huitième par-trois et fermer un 32 avant-neuf.

L’Américain a réussi cinq birdies dans une séquence de six trous à partir du 10e et a brouillé un bogey au 16e par trois après avoir presque trouvé de l’eau sur le tee, puis a percé de 20 pieds au suivant pour revenir à 10 sous.

Max Homa vise une troisième victoire de la saison du PGA Tour

Kirk a affiché un deuxième 66 consécutif pour prendre la deuxième place en solo devant le champion de l’Open Brian Harman et l’Anglais Matt Fitzpatrick, qui ont respectivement réussi des tours de 68 et 67, tandis que Justin Rose a ouvert avec quatre birdies consécutifs en route vers un quatre moins de 66.

Rose est rejoint sur cinq sous par McIlroy, Rickie Fowler, Harris English et le n ° 1 mondial Scottie Scheffler – qui a de nouveau lutté sur les greens et n’a enregistré qu’un seul birdie dans un 69 sans bogey – avec le double champion en titre Patrick Cantlay un autre coup de retour à égalité-10e.

Scottie Scheffler est à cinq coups de la tête à mi-parcours du championnat BMW

Le leader de la FedExCup, Jon Rahm, est tombé à égalité au 35e et à 12 coups de la tête après un deuxième tour 74, tandis que l’espoir irlandais de la Ryder Cup Seamus Power se hisse au classement après les tours 76 et 72.

Regardez le championnat BMW en direct tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture anticipée se poursuit samedi à partir de 15 heures via le bouton rouge sur Sky Sports Golf, avant une couverture complète à partir de 18 heures.

Ne manquez pas la Solheim Cup, la Ryder Cup, le PGA Tour et le DP World Tour en direct exclusif au cours des prochains mois sur Sky Sports Golf. Diffusez le meilleur sport avec NOW pour 26 £ par mois pendant 12 mois.