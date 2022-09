Playoffs de la Coupe MLS – Quels sont les enjeux de la semaine 33

La saison MLS 2022 s’est déroulée jusqu’à ses deux derniers matchs pour la plupart des équipes, mais il reste encore du temps pour certains pour entrer dans les séries éliminatoires par la porte dérobée. Pendant ce temps, les courses Golden Boot et MVP sont toujours là pour la prise.

Voici un aperçu de ce qui est en jeu du point de vue des séries éliminatoires dans les affrontements de ce week-end.

Toronto FC contre Inter Miami CF

Miami peut se faire une énorme faveur en remportant une victoire contre Toronto, éliminé. Actuellement septième avec 42 points et avec un match en moins, l’Inter rendrait les choses très difficiles pour ses poursuivants les plus proches, dont Columbus, huitième (42 points), en gagnant trois points vendredi.



Révolution de la Nouvelle-Angleterre contre Atlanta United

Atlanta United a fait une poussée tardive avec sept points lors de ses trois derniers matches pour se hisser à la neuvième place avec 40 points, deux de moins que Miami. S’ils veulent espérer décrocher une place en séries éliminatoires le jour de la décision, ils doivent absolument remporter une victoire à Foxborough. Il en va de même pour les Revs, qui sont 11e et sur 38 points. Rien de moins qu’une victoire et les séries éliminatoires auront certainement disparu.



Colorado Rapids contre FC Dallas

Les garçons du Lone Star State ont déjà décroché leur place en séries éliminatoires et occupent une troisième place relativement confortable dans la Conférence Ouest avec 50 points. Ils peuvent organiser un match éliminatoire à domicile au premier tour avec une victoire contre le Colorado éliminé.



Charlotte FC contre Union de Philadelphie

La bonne nouvelle pour Charlotte est que même s’ils sont 10e à l’Est avec 38 points, ils ont un match en main et peuvent rattraper leur retard avant le jour de la décision le week-end prochain. La mauvaise nouvelle est qu’ils hébergent un buzzsaw à Philadelphie, qui tient à devancer LAFC pour le bouclier des supporters.



FC Cincinnati contre Chicago Fire FC

Cincinnati s’est suffisamment aidé avec un match nul 1-1 en milieu de semaine à Seattle mardi soir, se hissant à la cinquième place de l’Est avec 46 points et quatre points au-dessus de Columbus, huitième. Mais quatre équipes qui les poursuivent au classement – ​​Inter Miami, Orlando, Charlotte et Columbus – ont toutes un match en main. Une victoire à domicile face à Chicago, éliminée, aiderait énormément.



Columbus Crew contre New York Red Bulls

Columbus est à peine à l’extérieur en ce moment avec 42 points, mais l’équipage a un match en main. Qu’à cela ne tienne, samedi contre New York reste une victoire incontournable car les deux équipes juste devant eux, Miami et Orlando, ont aussi un match en moins. Pendant ce temps, les Red Bulls ont décroché une place en séries éliminatoires et peuvent décrocher un match à domicile au premier tour avec une victoire.



CF Montréal contre DC United

Techniquement, il y a encore une chance que Montréal remporte le Supporters’ Shield, ce qui serait extraordinaire. Si Philly et LAFC perdent chacun leurs deux derniers matchs et que Montréal bat DC United, dernier, puis remporte sa finale, l’équipe québécoise soulèverait le trophée.



Tremblements de terre de San Jose contre Minnesota United

Des gens comme le Real Salt Lake (43), Vancouver (40) et Seattle (40) poursuivent toujours la septième place du Minnesota (45) pour la dernière place en séries éliminatoires, c’est donc tout simplement une victoire incontournable pour les Loons à San Jose éliminé. .

Whitecaps de Vancouver contre Austin FC

Gagner cinq points en deux matchs, c’est demander beaucoup à Vancouver, et encore plus face à Austin, qui terminera deuxième dans l’Ouest et détiendra la meilleure fiche sur la route de la conférence (8-6-2). Il y a aussi le MVP et la carotte du Golden Boot toujours en suspens pour Sebastian Driussi (21 buts), qui traîne Hany Mukhtar de Nashville (23) de deux buts dans la course aux buteurs.



LA Galaxy contre Real Salt Lake

Jeu énorme pour les deux. Cette chose peut casser de plusieurs façons. Pendant la trêve internationale, le Galaxy a utilisé une victoire contre San Jose pour se propulser à la cinquième place (46 points) de la Conférence Ouest et maintenant, tout à coup, sauter Nashville (47) pour un match à domicile au premier tour est très réalisable. Une défaite, cependant, les mettrait au niveau des points avec RSL et forcerait une configuration dramatique du jour de la décision, qui ne s’est pas bien déroulée pour le Galaxy ces dernières années. Pendant ce temps, si le Real Salt Lake perd des points, ses espoirs en séries éliminatoires seront sérieusement compromis.

VENDREDI, SEPT. 30

• Toronto vs Miami (19 h 30 HE)

SAMEDI OCT. 1

• Charlotte contre Philadelphie (17 h 30 HE)

• Montréal c. DC (19 h 30 HE)

• Columbus contre Red Bulls (19 h 30 HE)

• Cincinnati contre Chicago (19 h 30 HE)

• San Jose contre Minnesota (22 h HE)

• Vancouver contre Austin (22 h HE)

• LA Galaxy contre Salt Lake (22 h 30 HE)

DIMANCHE OCT. 2

• NYCFC contre Orlando (13 h HE)

• Portland contre LAFC (15 h HE)

• Nashville contre Houston (20h30 HE)