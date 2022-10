Playoffs de la Coupe MLS 2022 – Qui est présent, calendrier, résultats et plus

Avec la saison régulière 2022 maintenant dans le rétroviseur, les séries éliminatoires de la Coupe MLS se dérouleront dans les prochaines semaines. Images des États-Unis aujourd’hui

Environ sept mois après le début de la saison régulière 2022 de la Major League Soccer, c’est terminé et il y a une nouvelle campagne à découvrir : les éliminatoires de la MLS Cup. Après qu’un jour de décision dramatique a secoué les têtes de série et que LAFC a obtenu un deuxième bouclier de supporters au cours de sa cinquième année d’existence, le champ des éliminatoires est maintenant défini.

Avec le coup d’envoi des séries éliminatoires le 15 octobre, ESPN décompose le tableau des séries éliminatoires de la Coupe MLS et détaille chaque match menant à la Coupe MLS le 5 novembre.

Format d’après-saison

Les sept meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les éliminatoires de la Coupe MLS. Les têtes de série n ° 1 des conférences Est et Ouest – l’Union de Philadelphie et le LAFC, respectivement – ​​recevront un laissez-passer du premier tour et passeront directement aux demi-finales de la conférence.

Les 12 équipes restantes, têtes de série deux à sept dans chaque conférence, s’affronteront lors du premier tour à élimination directe. Les vainqueurs de ce tour se qualifieront pour les demi-finales de conférence à deux jambes, avant que le format ne revienne à l’élimination simple lors des finales de conférence et de la Coupe MLS.

L’information est sujette à changement. Toutes les heures de l’Est.

Premier tour

Samedi 15 octobre

Est : 4. New York Red Bulls contre 5. FC Cincinnati (12 h HE)

Ouest: 4. LA Galaxy contre 5. Nashville SC (15 h HE)

Dimanche 16 octobre

Ouest : 2. Austin FC contre 7. Real Salt Lake (15 h HE, diffusion en direct sur ABC)

Est : 2. CF Montréal contre Orlando City SC (20 h HE, diffusion en direct sur ESPN)

Lundi 17 octobre

Est: 3. New York City FC contre Inter Miami CF (19 h HE)

Ouest : 3. FC Dallas contre 6. Minnesota United FC (21 h 30 HE)

Demi-finales de conférence

Jeudi 20 octobre

Est : 1. Union de Philadelphie contre TBD (20 h HE)

Ouest: 1. LAFC contre TBD (22 h HE)

Dimanche 23 octobre

À déterminer contre à déterminer (13 h HE, diffusion en direct sur ESPN)

À déterminer contre à déterminer (20 h HE, diffusion en direct sur ESPN)

Finales de conférence

Dimanche 30 octobre

À déterminer contre à déterminer (15 h HE, diffusion en direct sur ABC)

À déterminer contre à déterminer (20 h HE)

Coupe MLS

Samedi 5 novembre

TBC vs TBC (16 h HE)