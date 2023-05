‘Playoff Jimmy’ continue de faiblir, doit rappeler sa forme de superstar pour le match 7

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

Il a presque récupéré des choses sur le tronçon.

Il a d’abord drainé un pull-up 3 au visage de Marcus Smart avec moins de deux minutes à jouer. Puis il a (enfin) pris le ballon fort dans le cerceau et a terminé par contact pour un et-1.

Et puis il y a eu les trois lancers francs qu’il a réussis avec seulement trois secondes à jouer et son équipe à deux.

Ces trois derniers points ont donné à Jimmy Butler 15 au quatrième quart et 24 dans la nuit. Il a ajouté 11 rebonds et huit passes décisives. C’est une superbe ligne de statistiques. Et s’il n’y avait pas eu un revers miraculeux, à peine battant le buzzer, du garde des Boston Celtics Derrick White, qui a donné aux Celtics une victoire 104-103 dans le match 6 samedi à Miami, ces lancers francs auraient envoyé le Heat à la finale de la NBA.

Au lieu de cela, ils ne sont plus qu’à une défaite de devenir la première équipe de l’histoire de la NBA à perdre une avance de 3-0 dans une série au meilleur des sept.

Mais la rafale de fin de match ne compense pas la performance de Butler au cours des 45 premières minutes du match. Parce que pendant ces minutes, Butler était horrible.

Après le match, il s’est adressé à ses coéquipiers dans le vestiaire.

« Je (leur) ai dit », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match, « ‘Si je joue mieux, nous ne sommes même pas dans cette position.' »

Butler a raison, mais la question est maintenant de savoir s’il peut arranger les choses pour le match 7. Parce que ce n’est pas seulement qu’il a raté 16 de ses 21 tentatives de placement dans le match 6. Même les meilleurs des meilleurs des meilleurs endurent des tirs difficiles. nuits. C’était son comportement et la façon dont son tir froid (il a commencé le jeu 1 pour 7) semblait le faire dérailler.

Il a cessé d’attaquer le cerceau, même lorsqu’il avait des défenseurs plus légers isolés dans l’espace. Il semblait pomper faux chaque fois qu’il s’approchait de la jante, au lieu de monter fort. Il y avait des moments où il attrapait le ballon au milieu du sol et ne se tournait même pas vers le cerceau.

L’entraîneur-chef du Heat, Erik Spoelstra, a également semblé perdre confiance en sa star.

Non seulement l’offensive du Heat était pour Duncan Robinson dans la dernière ligne droite, mais avant leur dernière possession, le diffuseur de la TNT, Stan Van Gundy, a déclaré qu’il pouvait entendre l’entraîneur-chef du Heat, Erik Spoelstra, appeler Butler : « Tu le veux ? »

Il est difficile d’imaginer même avoir à envisager de poser une telle question à Butler plus tôt cette séries éliminatoires.

Ce qui devrait vraiment préoccuper le Heat, c’est que la performance de Butler dans le Game 6 était la continuation d’une tendance, pas un coup de chance. Il n’était que 5 en 13 dans le match 3. Il n’avait que 16 points dans le match 4 et seulement 14 dans le match 5. Il n’a réussi que 37% de ses tirs au cours des quatre derniers matchs.

Pour être juste, Butler n’a pas l’air à 100% et ne semble pas avoir confiance en sa capacité à se lever du sol. Les Celtics méritent également un crédit. Ils se sont fait un devoir d’entrer dans la poitrine de Butler, de rester sur ses fausses pompes et de se glisser pour aider le côté faible. La longueur de Robert Williams III a dérangé Butler sur de nombreux disques. Mais n’oublions pas à quel point Jimmy était dominant en Playoff le mois dernier. C’était un joueur qui, au cours des deux premiers tours et demi des séries éliminatoires, avait joué à un niveau qu’aucun schéma ne pouvait contenir. Et pourtant, au cours des quatre derniers matchs, ce vampire implacable, arracheur d’âmes et chasseur de faiblesses qui avait éliminé les Milwaukee Bucks, tête de série, et laissé Giannis Antetokounmpo contempler le sens de l’échec, a disparu.

« Jimmy mène avec tout – son esprit, son âme, sa nature compétitive », a déclaré l’entraîneur-chef du Heat Erik Spoelstra aux journalistes avant le match.

C’est exactement pourquoi il est juste de rejeter la responsabilité de la défaite du match 6 sur ses pieds. Jusqu’à la toute fin, cette nature compétitive était introuvable.

Cela ne signifie pas que Miami est cuit. Cette équipe des Celtics a déjà prouvé qu’elle était vulnérable, en particulier à domicile, où elle affiche une fiche de 5-5 jusqu’à présent en séries éliminatoires.

Mais le Heat ne pourra éviter de faire le mauvais type d’histoire que si Playoff Jimmy se présente.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel. » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .