Alisha Chinai – la sensation Indipop dont la voix rauque et les clips musicaux prêts à l’emploi évoquaient une frénésie sans fin, nous avait offert une collection de chansons inoubliables et rock depuis le début des années 90.

Il n’y a guère d’âme des années 90 qui n’ait pas entendu et groove «Made in India». C’était une chanson à succès, aux côtés de sa vidéo emblématique dont on parle beaucoup. Tel était l’engouement d’Alisha Chinai dans lequel de nombreux musiciens de Bollywood la faisaient chanter pour les meilleures actrices. Après quoi, elle a prêté sa voix unique et énergique à de nombreuses chansons à succès de Bollywood.

Alors que la magnifique et charmante chanteuse a un an de plus, nous vous présentons son top 5 des chansons incontournables:

Kajra re Chantée par Alisha, avec les belles paroles de Gulzar, cette chanson de Bunty aur Babli est devenue un énorme succès dans tout le pays. La chanson «it» qui a réuni pour la première fois les trois superstars de la famille Bachchan – Amitabh, Aishwarya, Abhishek, continue d’être un favori de la fête.

Kaate Nahi Katate Ye Qui peut oublier la chanson populaire à feuilles persistantes de Mr.India lip synchronisée par Sridevi! Eh bien, le rendu magique de la voix qui «zing» sur le morceau populaire n’était autre que la très polyvalente Alisha qui chantait avec brio aux côtés de Kishore Kumar.

Ruk Ruk Ruk Chantée par Alisha, la chanson a été représentée sur Tabu et Ajay Devgn dans le film Vijaypath (1994). Cette chanson s’est avérée être un succès déchaîné à cette époque. Presque tous les coins et recoins du pays ont joué la chanson et fredonné «Oh mon chéri, donne-moi un coup d’oeil».

Rang Rang Mere Rang Rang Mein Tirée du film Bollywood Hollywood, cette chanson festive et animée était également une chanson à succès appréciée par le public. Tissant une adorable gentillesse à travers sa voix, Alisha a prêté à ce numéro romantique un charme et un piquant rares.

Dil Tu hi Bata Une chanson en duo très médiatisée chantée par Alisha et Zubeen Garg était cette piste du film de super-héros à succès Krrish 3.Kangana et Hrithik romancing sur un terrain accidenté de la Jordanie, la synchronisation labiale avec la composition de ce Rajesh Roshan, est une composition incroyablement sereine rendue magnifiquement par Alisha.