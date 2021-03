La bande originale était à l’origine en malayalam et a été composée par AR Rahman. Les chansons du film Yoddha de 1992 ont également été doublées en tamoul, télougou et hindi. Les paroles des chansons originales ont été écrites par Bichu Thirumala. La chanson Kune Kune a été filmée sur Madhoo et Mohanlal. KJ Yesudas et Sujatha Mohan ont prêté leur voix pour ce numéro à succès. Arun K Bose a remporté le prix du meilleur enregistrement sonore du Kerala State Film Award.

L’actrice Madhoo est devenue une fureur parmi les cinéphiles après avoir joué dans le film emblématique Roja. Ne pas être une danseuse de formation ne l’a pas empêchée de pâmer le public avec ses mouvements et ses expressions charmantes. Elle est la nièce de la célèbre actrice et danseuse classique de Bollywood, Hema Malini. Juhi Chawla est la belle-sœur de Madhoo. Madhoo dans les années 90 est devenue l’une des actrices les plus recherchées de l’industrie cinématographique en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam.

