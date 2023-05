Playhouse 38, le centre d’arts culturels du Geneva Park District, accueillera des auditions pour sa prochaine performance pour adultes de « Vrooommm! », une « NASComedy » enjouée de Janet Allard. Les auditions auront lieu le mercredi 7 juin à 18h au Playhouse 38.

Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus.

« C’est une excellente opportunité pour tout adulte souhaitant se lancer dans le théâtre communautaire, y compris ceux qui ne souhaitent pas être sur scène mais qui souhaitent tout de même s’impliquer », a déclaré Will Turner, coordinateur des arts culturels et des loisirs pour le Geneva Park District. « Nous avons besoin d’individus pour aider aux répétitions et pendant les représentations du spectacle, donc tous sont les bienvenus. »

Une expérience théâtrale préalable n’est pas requise. Les personnes qui souhaitent auditionner doivent s’inscrire en ligne avant le 7 juin avec le code d’activité 5211704-06, et l’inscription est gratuite sur ce lien. Ceux qui auditionnent sont invités à préparer un monologue comique de 1 à 2 minutes ou à utiliser un monologue publié en ligne sur GenevaParks.org/Playhouse. Ceux qui souhaitent s’impliquer hors scène peuvent contacter Turner à [email protected]

Les répétitions auront lieu les lundis et mercredis de 19 h 30 à 21 h du 12 juin au 20 juillet. Représentations de « Vrooommm ! seront les 21 et 22 juillet à 19 h et le 23 juillet à 15 h. Les billets seront disponibles en juillet à GenevaParks.org/Playhouse.