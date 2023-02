Playground supprime la tour arc-en-ciel après que les parents ont affirmé qu’elle était “satanique”

La palette de couleurs de ce cadre d’escalade pour enfants à Entebbe, dans le centre de l’Ouganda, a été décriée par les parents pour avoir promu les droits LGBTQ+ (Photo : Facebook) Une tour aux couleurs de l’arc-en-ciel a été retirée d’une aire de jeux pour enfants en Ouganda après que des parents se sont plaints de son supposé symbolisme pro-LGBTQ+. Fabrice Brad Rulinda, maire d’Entebbe, a déclaré que le cadre d’escalade avait été peint dans le cadre d’une “offre de rénovation du parc pour enfants”. […] et créer un environnement sûr pour nos enfants ». Il a poursuivi : « Pendant des années, les enfants ougandais n’ont compris l’arc-en-ciel que comme un bel arc de couleurs et, bibliquement, il reflète la majesté de Dieu. « Il est regrettable que certains mouvements aient décidé d’utiliser l’arc-en-ciel pour représenter et refléter certains actes qui vont à l’encontre des normes du peuple ougandais. “ Nous reconnaissons les temps difficiles dans lesquels nous devons lutter contre tous les vices qui corrompraient l’esprit de nos enfants et c’est dans ce contexte que les préoccupations soulevées par le public ont été prises en compte et que la peinture arc-en-ciel a été retirée du parc pour enfants. Il a ajouté: “Nous apprécions la vigilance et le patriotisme dans la protection de notre patrimoine et de l’avenir de notre pays en protégeant les enfants de la terre.” L’homosexualité est illégale en Ouganda, un pays à majorité chrétienne très conservateur, et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison. En 2013, les députés ont tenté de faire adopter une loi qui aurait augmenté la peine potentielle pour “homosexualité aggravée” à la réclusion à perpétuité. Le projet de loi a ensuite été annulé par les tribunaux à la suite d’une indignation internationale généralisée, certains pays menaçant de retirer leur aide à l’Ouganda. Il n’y a pas eu de poursuites pour relations homosexuelles ces dernières années, mais le gouvernement du pays a récemment lancé une initiative pour enquêter sur la prétendue promotion des droits LGBTQ+ dans les écoles ougandaises. Cette décision a été prise après que le gouvernement régional de Kasese, dans l’ouest de l’Ouganda, ait attiré l’ire de la nation pour de prétendus projets d’introduction d’une législation qui reconnaîtrait les droits des minorités sexuelles. L’année dernière, les autorités ont fermé Sexual Minorities Uganda (SMUG), un groupe de défense des droits de premier plan dans le pays, suite à de fausses allégations selon lesquelles l’organisation agissait illégalement. Plus: LGBTQ+

SMUG était actif depuis près de quinze ans, avec certains de ses succès notables, notamment une ordonnance judiciaire obtenue contre un journal national en 2010 pour empêcher les rédacteurs en chef de publier les noms d'hommes homosexuels ougandais sous le titre « Pendez-les ». Répondant à la récente décision des autorités d'Entebbe de retirer la tour de l'aire de jeux pour enfants, Emmanuel Mugabe, un représentant de l'Association nationale des parents d'Ouganda, a déclaré à l'AFP : "Nous sommes heureux que la peinture arc-en-ciel ait été enlevée avant que nous ne l'ayons enlevée nous-mêmes". ' Il a en outre décrit la palette de couleurs du cadre d'escalade comme "satanique" et a averti qu'elle signalait "l'invasion de l'homosexualité par la manipulation de l'esprit des enfants".

