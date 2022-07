Playboy rejoint le monde virtuel Sandbox – Metamansion de la société de style de vie pour présenter des NFT et des événements spéciaux

Le 11 juillet, Playboy, la société d’approche de la vie et du divertissement basée en 1953, a découvert une collaboration de licence avec le monde virtuel basé sur la blockchain The Sandbox. Les deux entreprises ont précisé que le nouveau partenariat vise à produire des invités métavers avec une «expertise en vice social» sur le thème de Playboy.

Playboy entre dans le bac à sable

PLBY Group, Inc. (NASDAQ : PLBY), banalement nommé en tant que chercheur de plaisir, a proclamé en semaine que l’entreprise collaborait avec le projet blockchain The Sandbox. Lancée en mars 2012, la plateforme Sandbox est passée d’un jeu bidimensionnel (2D) à un métaverse tridimensionnel (3D) piloté par Ethereum.

L’annonce de Playboy révèle une collaboration de licence avec The Sandbox et la société note également que les utilisateurs sont prêts à s’immerger dans le “Metamansion”. Le Metamansion conçu par Sandbox peut proposer des objets de collection non fongibles (NFT), des événements programmés, des jeux sociaux et des expériences vice en utilisant la bibliothèque de contenu de Playboy.

L’entreprise de style de vie et d’amusement est une localité de l’entreprise blockchain pendant tout votre temps. En mars 2018, la télévision à la recherche de plaisir de la société a découvert qu’elle pourrait déclencher un cas multi-crypto-monnaie, mais le projet a échoué, conformément aux rapports révélés quatre mois plus tard.

En avril 2021, le chercheur d’amusement a découvert qu’il collaborait avec des entrées fracassantes afin de publier un assortiment NFT appelé «Liquid Summer». Au cours du mois de juillet suivant, la société de jeux s’est associée à Superrare pour publier la collection Miami Beach NFT. La dernière collaboration de la société avec The Sandbox peut incarner des NFT et « des expériences spéciales pour la communauté Rabbitar de Playboy ».

“Nous sommes ravis de travailler avec The Sandbox et sa meilleure équipe de style et de développement pour créer un vice de recherche de plaisir et une expertise sociale haut de gamme et sur mesure au sein du métaverse”, a expliqué le directeur général et directeur de la stratégie de Playboy, une femme mariée, Webber. note envoyée à Bitcoin.com News. “Nous avons hâte d’inviter notre base de fans internationale de chercheurs de plaisir, et en particulier notre communauté Rabbitar ainsi que les propriétaires de Sandbox LAND, dans ce nouveau monde immersif de chercheurs de plaisir.”

Playboy est l’une des nombreuses marques qui ont rejoint le métaverse The Sandbox au cours de l’année dernière. Le 19 mai, Bitcoin.com News a rendu compte de la collaboration du groupe acid jazz-funk Jamiroquai avec l’univers virtuel Web3. Le Sandbox s’est également associé aux vice-géants sq. Enix et Ubisoft afin d’introduire l’informatique assiégée de Dungeon et les Lapins Crétins dans le monde des vices de la blockchain.

Playboy a été un pionnier au sein de l’entreprise commerciale pour se préparer pendant 70 ans, et la société pense également que le monde de la blockchain The Sandbox “fournit une plate-forme dynamique pour une prochaine vague d’innovation”. Le COO et co-fondateur de The Sandbox, Sébastien Borget, a affirmé que l’entreprise de divertissement continue de plaire à toutes ou à toutes les générations et actuellement aux utilisateurs de Web3.

“Playboy est emblématique pour son charme, son style de vie et son contenu de divertissement qui a transcendé les générations et qui est déjà entré dans le Web3 avec un succès précoce”, a noté Borget tout au long de l’annonce en semaine.

