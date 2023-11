Playbook : Pourquoi le Congrès pourrait sombrer dans une fermeture

Avec l’aide d’Eli Okun et Garrett Ross

Aubaines du débat — Le gouverneur de Floride. RON DeSANTIS a collecté plus d’un million de dollars dans les 24 heures qui ont suivi le débat du GOP de mercredi soir à Miami, nous dit sa campagne. De même NIKKI HALEY dans ce que sa campagne dit être la meilleure journée de collecte de fonds de petits dollars de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud à ce jour. Restez à l’écoute tandis que les deux camps se battent pour le titre. le DONALD ATOUT alternative dans le domaine GOP.

PREMIER DANS LE LIVRE DE JEU : DEUX BITS BUZZY DU NOUVEAU LIVRE DE KARL — Correspondant en chef d’ABC News à Washington JONATHAN KARL nouveau livre sur Trump, « Fatigué de gagner : Donald Trump et la fin du Grand Old Party » (32 $), publie mardi. Ce matin, nous offrons aux lecteurs de Playbook un premier aperçu de deux scoops très animés directement tirés du livre.

1. TAILLE DE TRUMP, HITLER ET FOULE : Karl rapporte que Trump s’est vanté du fait que l’ancien chancelier allemand ANGELA MERKEL avait complimenté sa capacité à attirer les foules – répétant un commentaire qui le comparait implicitement à ADOLF HITLERle leader antisémite meurtrier de l’Allemagne nazie.

Au moins deux fois, écrit Karl, Trump s’est réjoui auprès d’un membre éminent du Congrès que Merkel – qui détestait le 45e président en privé et avait du mal à cacher son mépris publiquement – ​​lui ait dit qu’elle était « étonnée » par le nombre de personnes venues le voir parler, et Trump a déclaré « elle a dit ». moi qu’il n’y avait qu’un seul autre leader politique qui ait jamais attiré des foules aussi grandes que la mienne. Le député allié de Trump savait à qui Merkel comparait Trump, mais ne pouvait pas dire si Trump, qui prenait les paroles de Merkel comme un compliment, comprenait lui-même.

Demande Karl, « Ce qui serait plus troublant : qu’il ne l’a pas fait ou qu’il l’a fait ?

Dans une déclaration à Playbook, un assistant de campagne de Trump a démenti cette version et a qualifié Karl de « honteux et sans talent ». “Cette saleté doit soit être jetée dans la poubelle des bonnes affaires du rayon fiction de la librairie, soit être transformée en papier toilette”, a déclaré le porte-parole.

2. MNUCHIN A-T-IL TROMPÉ LE JAN. 6 COMITÉ ? Karl rapporte l’ancien secrétaire au Trésor STEVEN MNUCHIN n’était pas honnête avec le comité de la Chambre le 6 janvier au sujet de son implication dans les discussions visant à invoquer le 25e amendement et à destituer par la force Trump de ses fonctions dans les jours qui ont suivi l’émeute au Capitole américain.

Lors de son témoignage devant le panel dirigé par les démocrates, l’ancien responsable du cabinet Trump a été interrogé sur les reportages publiés dans le précédent livre de Karl, « Trahison », qui révélait que Mnuchin et d’autres responsables du cabinet (y compris le secrétaire d’État) MICHEL POMPÉO) a discuté de l’invocation de l’amendement après l’émeute du Capitole. Alors que Pompeo a déclaré aux enquêteurs qu’il ne se souvenait pas de ces conversations, Mnuchin a déclaré au panel que les informations étaient “complètement inexactes”.

“Ce que j’ai dit [Karl] – il m’a posé des questions sur le 25e amendement, “ Mnuchin a témoigné : « J’ai dit que je n’allais faire aucun commentaire sur le 25e amendement, que je ne pensais pas que cela était approprié dans ce format, et qu’il ne devrait pas prendre cela comme signifiant qu’il y avait des conversations ou qu’il y avait des discussions. ce ne sont pas des conversations.

Maintenant, Karl apporte les reçus… et dit qu’il dispose d’un enregistrement audio pour prouver ce que Mnuchin lui a dit initialement. “J’étais au courant de toutes ces discussions”, a déclaré Mnuchin à Karl à propos du 25e amendement. “Ce ne serait pas une hypothèse déraisonnable de penser que les gens m’appelaient, d’accord, et en parlaient, qu’ils le poussent ou non.”

Mnuchin n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) arrive au Capitole des États-Unis le 2 novembre 2023. | Francis Chung/POLITIQUE

T-MOINS SEPT JOURS — Nous sommes à une semaine du moment où le gouvernement est à nouveau à court d’argent et les choses ne s’annoncent pas très belles. Personne ne souhaite un arrêt avant Thanksgiving, mais personne ne peut vous dire pour l’instant comment tout cela va se terminer.

Ce matin, nous avons pensé décomposer ce que nous FAIRE savoir – ou ce que nous pouvons assez facilement supposer en fonction de l’état des lieux.

1. Il y a des difficultés croissantes dans le bureau du président. Nouveau président de la Chambre MICHEL JOHNSON a du mal à se mettre au courant du pire travail à Washington. Bien qu’il ait promis de proposer des projets de loi de crédits, il a dû en adopter non pas un, mais deux mesures de financement de la salle au milieu des luttes intestines du GOP. (Semble familier?)

S’il veut éviter un arrêt, Des républicains de haut rang nous disent qu’il a du mal à décider à quoi il souhaite qu’une résolution continue ressemble. S’il adopte un CR « propre » sans dispositions partisanes, il laisse tomber la base républicaine et les conservateurs. Mais s’il exige des concessions et accepte une confrontation, il pourrait affaiblir ses partisans de la majorité.

Johnson, nous dit-on, essaie toujours de gagner du soutien pour cette idée de « CR en échelle ». Son discours le plus récent consiste à dire aux membres sceptiques qu’il ne parle pas d’une série d’échéances, mais seulement de deux : adopter une tranche de projets de loi de crédits en janvier et la seconde en février environ.

Il n’est pas sûr que l’argument fonctionnera dans sa chambre. Et les démocrates du Sénat le détestent catégoriquement. “C’est la chose la plus folle et la plus stupide dont j’ai jamais entendu parler”, a déclaré le président des crédits du Sénat. PATRICE MURRAY (D-Wash.) a dit.

2. Le Sénat n’attend plus Alors que Johnson réfléchit toujours à ses options, le leader de la majorité au Sénat CHUCK SCHUMER a déposé une clôture sur un projet de loi fictif qui servira éventuellement à proposer une résolution continue. Hier, le sénateur. Ben Cardin (D-Md.) a déclaré que les démocrates veulent un CR propre qui expire avant Noël, une date limite avant les vacances que les conservateurs détesteront.

Ce calendrier, nous dit-on, est toujours fluide. Schumer n’a pas non plus décidé s’il essaierait d’ajouter au CR la sécurité nationale supplémentaire de 106 milliards de dollars de la Maison Blanche pour faire valoir son point de vue – bien que s’il le faisait, cela ne serait pas adopté. Ce qui nous amène à…

3. La demande supplémentaire de la Maison Blanche est hors de propos – au moins pour ce tour. Alors que les discussions se sont intensifiées entre les républicains et les démocrates du Sénat sur un éventuel compromis liant le financement de l’Ukraine et un paquet de sécurité aux frontières – une stratégie à laquelle Johnson s’est dit ouvert – aucune des deux parties ne semble proche d’un accord.

4. L’aide israélienne est probablement au point mort pour le moment – ​​n’est-ce pas ? Le programme d’aide de 14 milliards de dollars des Républicains de la Chambre des représentants pour Israël a toujours été considéré comme une DOA au Sénat – pas nécessairement parce qu’il n’était pas lié à l’argent de l’Ukraine comme le voulait la Maison Blanche, mais parce qu’il mettait fin aux projets des Démocrates d’embaucher davantage d’agents de l’IRS.

Mais que se passera-t-il si les Républicains acceptent de supprimer le paiement, puis ajouter l’aide d’Israël à un CR propre ?

C’est une idée intéressante en cours de discussion parmi les dirigeants du GOP à la Chambre, nous dit-on. Si les Républicains doivent avaler un CR propre, pense-t-on, ils pourraient tout aussi bien remporter une victoire sur autre chose.

Après tout, avec l’argent de l’Ukraine étant désormais solidement lié à ce qui s’annonce comme une négociation longue et interminable sur la politique frontalière, pourquoi ne pas laisser l’argent israélien circuler en attendant ?

Un problème: La Maison Blanche s’oppose fermement au transfert de l’aide à Israël sans l’argent de l’Ukraine, comme nous l’avons rapporté hier. Certains Républicains insistent cependant sur le fait que l’administration bluffe. La grande question est, cependant, de savoir si la base de Johnson considérera une telle décision comme une victoire – ou simplement une autre caverne de CR.

MANCHIN DÉÇOIT DEMS (ENCORE) — Pendant les deux premières années de JOE BIDEN présidence, JOE MANCHIN Il savourait sa réputation d’épine dans le pied des dirigeants démocrates du Sénat. Les progressistes ont critiqué le centriste de Virginie-Occidentale pour avoir voulu travailler avec les républicains et freiner les priorités libérales – faisant même sombrer à lui seul des éléments critiques du programme de Biden. (Mais pour être honnête, il aiderait plus tard passer réalisations historiques de Biden, comme la loi sur la réduction de l’inflation.)

Alors que les démocrates sont confrontés à une brutale carte du Sénat pour 2024, Manchin est apparu comme peut-être le le titulaire le plus important dans la tentative du parti de conserver le contrôle de la chambre.

Ou au moins, il l’était jusqu’à hier.

Avec son annonce surprise de départ à la retraiteManchin quitte une fois de plus son parti – mettant cette fois toute sa majorité sous assistance respiratoire, comme l’écrivent nos collègues Burgess Everett et Ally Mutnick.

Puisqu’il est presque certainement le seul démocrate qui pourrait gagner dans une Virginie-Occidentale au rouge profond, les républicains sont sur le point de renverser son siège, plaçant la composition partisane de la chambre à 50-50 d’ici 2025 – et c’est si Les démocrates parviennent à conserver leurs sièges dans le Montana, l’Ohio, l’Arizona, le Nevada, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Une seule victoire républicaine dans l’un d’entre eux – ou dans la course à la présidentielle – donnerait la majorité au Parti républicain.

Être sûr, nous ne suggérons pas que Manchin prend sa retraite pour s’en tenir à son parti. En fait, Hoppy Kercheval de West Virginia Metro News écrit que il a beaucoup lutté avec la décision. Pourtant, il est indéniable que cela met les démocrates dans une impasse.

De l’autre côté de l’allée, La retraite de Manchin est une bonne nouvelle dans une semaine autrement difficile pour le leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnellqui a vu son protégé du Kentucky DANIEL CAMÉRON vaincu dans la course au poste de gouverneur de son État et dont les efforts en faveur d’une aide à l’Ukraine ont été freinés par son propre parti.

Pendant plus d’un an, McConnell a joué un rôle essentiel en coulisses poussant Manchin à prendre sa retraite, comme l’écrivent Burgess et Ally. Il s’est personnellement rendu en Virginie occidentale pour faire pression sur le gouverneur républicain populaire. JIM JUSTICE pour défier Manchin. Puis – comme McConnell n’est pas vraiment en bons termes avec Trump – il s’est appuyé sur son chef du NRSC, le sénateur. STEVE DAINES (R-Mont.), pour convaincre l’ancien président d’appuyer la Justice.

À cet égard, La sortie soudaine de Manchin n’est peut-être pas le dernier mal de tête qu’il lui cause…