Playbook : Pourquoi l’aide à l’Ukraine ne mène nulle part rapidement

SUOZZILAND — Après un échec au poste de gouverneur et une seconde chance accordée par la grâce de GEORGE SANTOSvétéran démocrate de New York TOM SUOZZI est de retour à la Chambre après avoir expédié les républicains en toute sécurité MAZI PILIP dans le Queens et à Long Island. Résultats

Alors qu’est-ce que tout cela signifie ? C’est une bonne nouvelle pour les démocrates nerveux, sous le choc du rapport du conseiller spécial présenté au président. JOE BIDEN. Alors qu’une victoire de Pilip aurait provoqué une nouvelle chute libre, Suozzi a fini par égaler à peu près la marge de 8 points de Biden par rapport à 2020.

La course a également offert un test pratique sur le terrain pour les messages démocrates à la frontière, Suozzi jouant l’offensive en acceptant l’accord du Sénat dénoncé par DONALD ATOUT et accusant le GOP de manque de sérieux sur la question. Mais les leçons de novembre pourraient s’arrêter là, écrivent nos collègues Nick Reisman, Madison Fernandez, Steven Shepard et Ally Mutnick dans leur liste de points à retenir pour la soirée électorale.

“Les démocrates avaient de nombreux avantages dans la course », écrivent-ils. « Un ancien titulaire récent avec une notoriété extrêmement élevée sur le marché médiatique le plus cher du pays. Un énorme avantage en matière de collecte de fonds et de dépenses. Un court délai de six semaines qui a rendu difficile le rattrapage des Républicains. Et les groupes GOP qui ont largement manqué la course pendant les premières semaines. Ce ne sera plus le cas en novembre.»

Suozzi : « Nous, vous avez gagné cette course parce que nous avons résolu les problèmes et trouvé un moyen de lier nos divisions. … Envoyons aujourd’hui un message à nos amis qui dirigent le Congrès : arrêtez de courir après Trump et commencez à diriger le pays.»

« Les républicains ont encore plusieurs voies pour accroître leur majorité en novembre. » Biden-Harris 2024 : « Donald Trump a encore perdu ce soir. Lorsque les Républicains se présentent selon le programme extrême de Trump, même dans un siège détenu par les Républicains, les électeurs les rejettent.»

Le président Mike Johnson a déclaré hier qu’il n’avait pas l’intention d’adopter le budget supplémentaire de 95 milliards de dollars adopté par le Sénat. | Francis Chung/POLITIQUE

QUOI DE NEUF? — Le grand vote du Sénat hier sur l’aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan n’a pas beaucoup changé la réalité : faire adopter un important programme d’aide étrangère par la Chambre va être difficile, voire impossible.

Le président MIKE JOHNSON a déclaré hier il n’a pas l’intention d’accepter les 95 milliards de dollars supplémentaires votés par le Sénat, bien que lui et les collaborateurs du Parti républicain n’aient pas exclu de proposer des éléments du paquet.

Au lieu de cela, Johnson a déclaré qu’il prévoyait de se concentrer sur les prochaines échéances de crédits tout en laissant les membres présenter leurs propres propositions d’aide étrangère. Il a également demandé à la Maison Blanche une réunion en tête-à-tête avec Biden pour discuter des prochaines étapes, comme Julie Tsirkin de NBC a rapporté pour la première fois et une personne proche de Johnson a confirmé à Playbook.

Au-delà de ça, Johnson en ce moment semble être un homme sans plan.

Nous avons rencontré hier soir plusieurs initiés du House GOP, et chacun nous a dit qu’il semble que Johnson vole par le bas de son pantalon, peaufinant sa réputation d’hésitation face à des décisions difficiles.

Certaines options sont en cours de discussion informelle, mais ils ne sont pas entièrement sous le contrôle de Johnson. Un leader ayant une meilleure maîtrise du pouvoir, par exemple, pourrait prendre le projet de loi du Sénat et s’attaquer au HR 2, le projet de loi difficile sur les frontières de la Chambre, ou peut-être décider de diviser le projet de loi en éléments constitutifs pour des votes séparés.

Mais faire l’un ou l’autre nécessiterait une coopération du comité du règlement de la Chambre, où les conservateurs de la ligne dure nommés par l’ancien président KÉVIN McCARTHY exercer un veto de fait.

La propre équipe de direction de Johnson reste complètement dans l’ignorance de ce qu’il pense, et nombreux sont ceux qui disent catégoriquement que cela ne mènera nulle part – jamais.

“Je suis plus confus que jamais quant à ce qu’il veut”, nous a dit un initié du House GOP. « Il ne nous a donné aucune direction. … Je pense qu’en ce moment, il est en mode survie.

“Kevin aurait une stratégie, il magasinait, puis il faisait un appel de jeu », a déclaré un autre. “Plus je suis avec Johnson, plus il est clair pour moi qu’il n’a pas de plan.”

Les forces qui pourraient faire pression sur Johnson pour qu’il agisse, quant à eux, sont en plein désarroi. Les faucons de la défense du Parti républicain qui veulent voir l’argent affluer vers l’Ukraine, Israël et Taiwan retiennent le feu au milieu d’une lutte pour les pouvoirs de surveillance qui atteint son paroxysme cette semaine.

Plutôt que d’allumer le haut-parleur En ignorant le supplément, nous dit-on, ils économisent leur capital politique pour essayer de maintenir les nouvelles exigences en matière de mandats de surveillance à l’écart de la réautorisation en attente des pouvoirs d’espionnage.

Quant aux démocrates, désireux pour organiser une fin de course autour de Johnson : les discussions sur une pétition de décharge ont dominé la réunion de direction des démocrates de la Chambre hier soir, entendons-nous, et cela devrait être un sujet brûlant lors de la réunion du caucus à huis clos de ce matin.

Publiquement, leader de la minorité parlementaire HAKEEM JEFFRIES refuse d’exclure la manœuvre. Mais des démocrates bien placés disent à Playbook que c’est loin d’être le cas.

D’une part, les Républicains ne lèvent pas encore la mainmême ceux qui ont menacé dans le passé d’aider à régler les factures de financement du gouvernement ou à augmenter le plafond de la dette.

Exemple concret : le représentant centriste DON BACON (R-Neb.), qui serait un premier arrêt pour les démocrates collectant des signatures pour une pétition de décharge, a déclaré hier à notre collègue Jordain Carney : « Je ne suis pas intéressé à être un élément voyou dès le départ. »

Mais les démocrates pourraient avoir un problème de signature eux-mêmes. Un membre éminent du Congressional Progressive Caucus a déclaré hier soir à Playbook que pas moins de 30 à 35 membres libéraux hésiteraient probablement à donner à Israël 14 milliards de dollars d’aide militaire sans conditions. La personne a qualifié le paquet actuel adopté par le Sénat de « chèque en blanc pour [BENJAMIN] NETANYAHU.»

Représentant ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ (DN.Y.) a exprimé ces inquiétudes sur CNN hier soir, citant non seulement l’assaut israélien en cours contre Gaza, mais également la nécessité d’une aide humanitaire plus importante. « Je ne pense pas que je pourrais me résoudre à voter pour », a-t-elle déclaré.

Deux autres démocrates bien informés a repoussé les suggestions selon lesquelles l’opposition progressiste pourrait atteindre 30, arguant que ce nombre est plus probablement de 10 à 15. Mais cela nécessiterait encore plus d’une douzaine de républicains pour braver la fureur de la base, de leurs collègues républicains et, plus que probablement, Atout. C’est pour le moins un défi de taille.

Certains démocrates pensent qu’il existe un raccourci : Un demande de décharge existante, diffusé l’année dernière au milieu du débat sur le plafond de la dette, compte 213 signatures démocrates – il ne lui manque que cinq noms. Cela déclencherait un vote sur une résolution coquille qui pourrait être remplacée par le projet de loi du Sénat ou par toute autre mesure d’aide étrangère qui pourrait rallier au moins cinq républicains. (Cependant, rien n’empêche les démocrates israélo-sceptiques de retirer leur nom.)

Là où il y a une volonté, en d’autres termes, il y a probablement un moyen. Le problème est la partie « volonté ».

Sur ce front, les démocrates prévoient une campagne de pression exhortant les dirigeants du GOP à simplement soulever la question. Dans les coulisses, ils implorent les groupes extérieurs pro-israéliens de faire pression sur les dirigeants de la Chambre, de la même manière qu’ils ont fait pression sur les républicains du Sénat pour qu’ils s’alignent.

Ils continueront également à pousser Johnson va réussir sa promesse laisser la Chambre « faire sa propre volonté ». Cela, estiment-ils, faciliterait le passage, comme certains des propres membres de Johnson admettre librement.

Lecture connexe : « Après avoir affronté le « Freedom Caucus » du Sénat, McConnell exhorte Johnson à parler de l’Ukraine. » par Burgess Everett : «[H]Nous avons appelé Johnson à porter la question devant la Chambre – bien que [Senate Minority Leader MITCH] McCONNEL a dit qu’il ne serait pas “assez présomptueux au point de lui dire comment le faire”.

Bon mercredi matin. Bonne Saint-Valentin et un mercredi des Cendres solennel. Merci d’avoir lu Playbook. Écrivez-nous: Rachel Bade, Eugène Daniels, Ryan Lizza.

JUSTE POSTÉ – « Le groupe libéral se joint aux efforts appelant à un vote de protestation contre Biden dans le Michigan » par Reid Epstein du New York Times : « Our Revolution, l’organisation politique que le sénateur BERNIE SANDERS lancé en 2016, soutient de son poids le mouvement en faveur du vote non engagé à la primaire démocrate du Michigan. … Mercredi, Our Revolution prévoit d’envoyer un e-mail à 87 000 membres du Michigan et à environ 225 000 sympathisants dans d’autres États, les encourageant à voter sans engagement lors de la primaire de l’État du 27 février pour « pousser Biden à changer de cap sur Gaza maintenant ». »

Sur la colline

La maison se réunira à 10 heures. Le secrétaire à l’Agriculture TOM VILSACK témoignera devant le comité agricole à 10 heures. Secrétaire VA DENIS McDONOUGH témoignera devant la commission des anciens combattants à 10h15. La commission des affaires étrangères tiendra une audition sur la menace Houthi au Yémen à 14h00.

Le Sénat est dehors.

