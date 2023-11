Playbook PM : pas de ruée vers la destitution de Johnson

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) s’adresse aux médias à l’extérieur du Capitole américain le 25 octobre 2023. | Francis Chung/POLITIQUE

SURVEILLANCE DES DÉPENSES — Le gouvernement fédéral est sur le point de fermer ses portes dans sept jours et moins de 11 heures. Savez-vous où se trouve votre résolution continue ?

RALENTIR SON ROULEAU — Les trois semaines de lutte du Parti républicain de la Chambre le mois dernier pour sélectionner un nouveau président ont pratiquement stoppé l’élan de leur enquête de destitution du président. JOE BIDEN. Et maintenant que MICHEL JOHNSON Si l’on a le marteau, il n’est pas certain que la poussée retrouvera un jour le même élan.

Jacqueline Alemany de WaPo rapporte aujourd’hui que Johnson a pris un ton plus réservé envers l’enquête, suggérant lors d’une réunion cette semaine avec les centristes du Parti républicain « qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour le moment pour engager une procédure formelle de destitution ».

«Johnson semblait d’accord avec les législateurs républicains qui ont soutenu que puisque les chiffres des sondages pour Biden ont été si faibles, il y a moins d’impératif politique pour le destituer », écrit Alemany.

Pendant ce temps, après que le président du comité de surveillance de la Chambre JAMES COMER (R-Ky.) a frustré certains de ses collègues après une première audience maladroite en septembre, «[t]Le chœur des Républicains de la Chambre appelant à la prudence dans l’enquête n’a fait que croître depuis que Johnson a pris le siège de président, certains affirmant que les Républicains ne devraient pas imiter ce qu’ils considéraient comme des mises en accusation politisées et précipitées contre l’ancien président. [former President DONALD] ATOUT.»

Lecture connexe : « Au cœur des liens de Mike Johnson avec un mouvement d’extrême droite visant à vider la Constitution » par Laura Jedeed dans POLITICO Magazine

HAIES HOYER — Après l’annonce mercredi soir que les responsables fédéraux avaient choisi Greenbelt, dans le Maryland, pour être le nouveau site du siège du FBI, Rep. STENY HOYER (D-Md.) a pris l’air sur les ondes de l’émission « L’heure politique avec Kojo Nnamdi » de l’UMAO pour vanter cette victoire qui a laissé un héritage et également pour répondre aux questions sur son avenir au Congrès.

Quant à savoir s’il se sent désormais libre de prendre sa retraite : “Vous savez, ce que nous avons maintenant est une grande victoire, et très franchement, les gens parlaient de ma retraite il y a 10 ans et si je l’avais fait, je n’aurais pas été là pour célébrer cette victoire, alors nous allons, nous’ je verrai. …. Je vais évidemment devoir y réfléchir mais comme vous pouvez le voir, j’ai été assez actif.

« À 84 ans, je me suis remarié. Je n’abandonne pas,” » a déclaré l’ancien leader de la majorité parlementaire.

Lecture connexe : “Hoyer, la classe politique du Maryland remporte le tour de la victoire après la sélection du site du siège du FBI,» par Anthony Adragna

MAMAN MANCHIN — Suite à son annonce explosive de retraite hier, le sénateur. JOE MANCHIN (DW.V.) a pris la parole aujourd’hui lors d’un événement sur la civilité politique à l’Université de Géorgie et a discuté de son entrée en politique (mais, remarquablement, pas de sa décision surprise de quitter ou de son avenir possible en tant que candidat national).

« Je ne me suis pas impliqué en politique à cause de mon appartenance à un parti. Je me suis impliqué dans le processus politique parce que je voulais changer les choses », a déclaré Manchin. Notant plus tard qu’il était « simplement hypnotisé et donc surpris par la polarisation du Sénat ». Plus d’Anthony

Notamment, pour prendre la parole lors de l’événement en Géorgie, Manchin des plans auraient été annulés pour expliquer sa décision de prendre sa retraite sur sa plateforme préférée dans son État d’origine – l’émission radiophonique animée par Hoppy Kercheval de West Virginia MetroNews.

REGARDER 2024

L’ARGENT, L’ARGENT, L’ARGENT – La Democracy Alliance, un groupe qui canalise l’argent des mégadonateurs libéraux, envisage des sièges à New York et en Californie comme un moyen pour les démocrates de regagner la Chambre en 2024. Lisa Lerer du New York Times scoops ce matin: “Selon une note privée distribuée aux membres”, le groupe vise à “regagner quatre sièges dans l’État que les républicains ont renversé l’année dernière et à en protéger un qu’un démocrate détenait de justesse”. Une personne connaissant les détails et s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré que le groupe prévoyait de collecter 10 millions de dollars pour cette coalition, appelée Battleground New York.

Plus de détails: « L’année prochaine, en plus de se concentrer sur les courses à la Chambre, le groupe prévoit de soutenir le programme du président Biden en investissant dans les États clés et les organisations libérales qui se concentrent sur le droit de vote. Au total, les donateurs de l’alliance prévoient d’envoyer des dizaines de millions de dollars aux groupes démocrates et progressistes travaillant sur la course de 2024.»

L’ENQUÊTE DIT : La dernière enquête de Seth Masket des présidents de comté républicains du magazine POLITICO constatent qu’ils se rassemblent enfin autour de Trump alors que la porte des « primaires invisibles » se ferme pour tout le monde. Les dernières données montrent que Trump « a gagné des gens qui s’intéressent à lui tout en perdant des détracteurs. Et non seulement il a conservé sa position de leader, mais il a réalisé des gains plus importants que n’importe quel autre candidat au cours des deux derniers mois.»

EXPLOITATION EN BAS – « Trump se tourne vers les barons du pétrole pour renforcer sa candidature à la Maison Blanche » par Josh Dawsey et Maxine Joselow du WaPo : « Ces dernières semaines, Trump et son équipe ont ciblé les donateurs de l’industrie pétrolière et gazière en organisant deux grands événements au Texas et en appelant certains des dirigeants les plus riches du pays. Le discours de la campagne a été simple: Trump sera le candidat républicain, donc ces donateurs devraient s’y joindre dès maintenant.»

‘BALLES’ ET GRÈVES — « Parler en tant qu’homme : les insultes sexistes lors du débat républicain mettent en évidence une stratégie risquée », par Ashley Parker de WaPo

CONGRÈS

DOSSIERS D’IMMIGRATION — Un groupe de sénateurs, dont Sens. MICHAEL BENNET (D-Colo.), JAMES LANKFORD (R-Okla.) KYRSTEN SINEMA (I-Arizona) et THOM TILLIS (RN.C.), travaillent pendant le week-end de la Journée des anciens combattants pour parvenir à un accord sur les révisions de la politique d’asile visant à limiter les passages de migrants le long de la frontière sud, Camilo Montoya-Galvez de CBS News écrit: “[T]Le compromis qu’ils envisagent ferait partie d’un programme plus large de financement de la sécurité nationale demandé par le président Biden, qui comprendrait une aide à Israël, à l’Ukraine et des fonds pour la sécurité des frontières, que les républicains du Sénat ont conditionnés à d’importantes restrictions en matière d’asile.

INDICES DE COL BLEU — Les partisans de l’aide à l’Ukraine espèrent attirer le soutien des Républicains en offrant divers avantages économiques, notamment de l’argent pour une usine de poudre à canon dans le district d’origine du président Johnson, dans le nord-ouest de la Louisiane, Rapport de Steven Dennis et Roxana Tiron de Bloomberg: « L’argent destiné à l’usine de Goex, située à seulement 45 km à l’est de la ville natale du président nouvellement élu, est destiné à moderniser et à accroître la sécurité de l’installation, qui a connu au moins sept incendies et explosions au cours des 25 dernières années, selon le Shreveport Times.

L’AMÉRIQUE ET LE MONDE

DANSE DES SUPERPOUVOIRS — Biden et le président chinois XI JINPING se réuniront officiellement la semaine prochaine lors du sommet de l’APEC à San Francisco, a annoncé ce matin la Maison Blanche. Les deux hommes sont « prêts à évoquer des questions telles que Taïwan, l’ingérence électorale, la guerre en Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas ». Rapport de Katie Rogers et Alexandra Stevenson du New York Times.

Pendant ce temps, une nouvelle enquête de Morning Consult a constaté que les attitudes en Chine sont devenus plus amicaux envers les États-Unis au cours de l’année écoulée, peut-être en raison du ralentissement de l’économie de Pékin : « En avril 2022, plus de 80 % des Chinois interrogés ont déclaré qu’ils considéraient les États-Unis comme un ennemi, selon le sondage. Mais en octobre 2023, ce chiffre était tombé à moins de 50 %. Notes de Bethany Allen-Ebrahimian d’Axios.

Lecture connexe : « Les États-Unis cherchent à reprendre le dialogue militaire avec Pékin » par Helene Cooper du New York Times

DERNIÈRES DERNIÈRES MOYEN-ORIENT — Alors que secrétaire d’État ANTONY BLINKEN a félicité Israël ce matin pour sa récente annonce d’autoriser des pauses militaires quotidiennes à Gaza, il a également émis l’une de ses condamnations les plus sévères du nombre de morts parmi les civils, affirmant qu’il fallait faire davantage pour « minimiser les dommages causés aux civils palestiniens ». Jennifer Hansler de CNN rapporte depuis New Delhi.

« Nous voulons faire tout notre possible pour éviter qu’ils ne soient victimes et maximiser l’aide qui leur parvient », a déclaré Blinken : « À cette fin, nous continuerons à discuter avec Israël des mesures concrètes à prendre pour faire avancer ces objectifs. »

Visuel à cliquer : “Les tunnels de Gaza. » par Marco Hernandez et Josh Holder du New York Times

DIFFICULTÉS TECHNIQUES – Kevin Collier et Ken Dilanian de NBC News sont absents avec une exclusivité sur la façon dont les responsables fédéraux ont interrompu leurs efforts de diffusion d’informations électorales auprès des entreprises technologiques, y compris les briefings réguliers du FBI sur l’influence étrangère et d’autres programmes de coordination après « des années d’attaques républicaines soutenues ».

L’essentiel: « L’offensive du GOP a commencé lors des élections de 2020 sous la forme de critiques publiques et s’est depuis transformée en poursuites judiciaires, en enquêtes gouvernementales et en campagnes de relations publiques qui ont réussi à arrêter presque toute coordination… Le revers le plus récent est survenu lorsque le FBI a suspendu pour une durée indéterminée la plupart des briefings. sociétés de médias sociaux sur les campagnes d’influence russes, iraniennes et chinoises.

ATOUTS

FILLE DISPARUE – Ben Terris et Josh Dawsey du WaPo sommes en train de rédiger un article fascinant provenant de Palm Beach, en Floride, sur Mélanie Trumpla vie de l’actrice en dehors des projecteurs, au milieu des batailles juridiques en cours de son mari et de sa deuxième candidature à la Maison Blanche : « Depuis des mois, l’ancienne première dame vit dans l’une des nombreuses chambres de Mar-a-Lago, isolée et presque entièrement à l’écart. yeux du public. … L’acte de disparition s’étend au-delà de la piste et des procès. En dehors des murs de la propriété des Trump, ici en Floride, Melania n’a pas vraiment été vue.»

Où elle a été : Ce n’est pas vraiment un mystère : elle a passé du temps à la Trump Tower à New York, ce qu’elle préfère…