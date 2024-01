Playbook : Parler heureux en public, se tordre les mains en privé

Avec l’aide d’Eli Okun, Garrett Ross et Bethany Irvine

‘PAS LE TEMPS POUR LA RETRIBUTION’ ÉTAIT TELLEMENT LA SEMAINE DERNIÈRE — Scoop de Daniel Lippman : « Ancien président DONALD ATOUT et des personnes de son entourage ont dit aux candidats républicains de ne pas embaucher de stratège républicain. JEFF ROÉ ou son cabinet de conseil politique après que Roe ait travaillé pour élire RON DeSANTIS.»

NOUVEAU JMART — “‘MAGA Nightmare’ : les loyalistes de Trump décident de devancer le choix du vice-président de Haley”, par Jonathan Martin : « Son fils a dit à Trump ENFILER et d’autres, cette cueillette [NIKKI] HALEY garantirait une réaction négative significative de la part de sa base populiste. Mais cela n’a pas empêché l’ancien président, comme il a l’habitude de le faire, d’interroger les gens à son sujet pour tester leurs réactions.» Venez pour l’intrigue du palais Mar-a-Lago, restez pour la liste des candidats potentiels à la vice-présidence de JMart.

AU CAS OU VOUS AVEZ DAVOS FOMO — «Pourquoi le Davos Smart Set semble stupide» par John Harris : « Voici ce qu’ils n’ont pas, la plupart d’entre eux, pas plus que vous : des aperçus originaux ou pénétrants sur les grands courants politiques qui secouent les États-Unis et le monde. … Ce n’est pas que les observations et les arguments soient particulièrement stupides, même s’il est rare d’entendre quelque chose d’étonnamment intelligent. La signature de la plupart des conversations sur les événements actuels est leur caractère catégoriquement banal.

Le président de la Chambre, Mike Johnson (au centre), flanqué des représentants Mike Turner, Mike Rogers et Mike McCaul, s’adresse aux journalistes à l’extérieur de l’aile ouest de la Maison Blanche, le 17 janvier 2024, à la suite de leur rencontre avec le président Joe Biden. | Susan Walsh/AP

LE COMPROMIS INSÉRABLE — Si vous êtes à Washington depuis assez longtemps, vous avez vu votre part de grandes réunions bipartites sur des questions complexes et difficiles où tout le monde laisse tout sourire, affirmant que c’était productif.

En ce sens, la réunion d’hier entre le président JOE BIDEN et les principaux membres du Congrès, y compris les Big Four, n’étaient pas différents. La réunion a été « très positive », a déclaré le leader de la majorité au Sénat. CHUCK SCHUMER. C’était « équilibré et constructif », a déclaré hier soir un responsable de la Maison Blanche à Playbook au téléphone.

Et pourtant, juste parce qu’une réunion est productive cela ne veut pas dire qu’un accord est proche.

Voilà où en sont les choses actuellement. Les deux parties restent très éloignées sur un compromis qui répondra au désir des Républicains de la Chambre de financer la sécurité des frontières et du désir des Démocrates du Sénat d’aider l’Ukraine.

À L’INTÉRIEUR DE LA RÉUNION : La partie du tête-à-tête du président était la quintessence de Biden alors qu’il parlait poétiquement du « rôle indispensable du leadership américain sur la scène mondiale », a déclaré un autre responsable de la Maison Blanche à Playbook. “Il a vraiment imploré les membres du Congrès de prendre cette responsabilité très au sérieux.”

Le conseiller à la sécurité nationale JAKE SULLIVAN et DNI AVRIL HAINES a donné une présentation avec des exemples précis et concrets de ce qui se passerait si le Congrès n’adoptait pas un projet de loi financé par l’Ukraine – et ne le faisait pas rapidement. Bien que cette partie de la conversation ait été classifiée, on nous a dit que les deux hommes ont indiqué les prochaines dates du calendrier auxquelles l’Ukraine manquera de capacités de défense spécifiques en l’absence de nouveau financement du Congrès.

Les discussions ont mis en évidence une étrange bizarrerie des négociations : Il y avait beaucoup trop de monde dans la salle pour vraiment négocier de quelque manière que ce soit sur le fond.

On nous a dit que lors de la réunion, il y avait un large consensus sur la nécessité d’accorder l’aide à l’Ukraine. Le plus gros problème, cependant, reste le financement des frontières – un sujet qui a été abordé lorsque les membres du Congrès ont eu l’occasion de s’exprimer.

Républicains, Conférencier MICHEL JOHNSON a déclaré aux journalistes après la conférence : « comprenez qu’il y a des inquiétudes concernant la sûreté, la sécurité et la souveraineté de l’Ukraine, mais le peuple américain a les mêmes inquiétudes concernant notre propre souveraineté intérieure. Nous devons insister… pour que la frontière soit la priorité absolue.»

Pourtant, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Playbook que dans la salle, « les républicains, y compris Johnson, n’ont pas tracé de ligne rouge sur HR 2 », leur proposition de sécurité aux frontières – ce qui a peut-être contribué à l’estimation de Schumer après la réunion selon laquelle les chances d’un accord sont « un peu plus grandes que la moitié maintenant, et c’est la première fois que je peux dire ça.

EN DEHORS DE LA RÉUNION : Il existe de nombreuses raisons d’être plus pessimiste que Schumer quant aux perspectives d’un accord.

Dans sa première interview après la réunion, Johnson a déclaré à Laura Ingraham de Fox News que lui et Trump avaient parlé de la frontière « assez fréquemment », donnant du crédit aux rumeurs croissantes selon lesquelles il aurait consulté Trump sur la question. La deuxième étape de ces rumeurs n’a pas été abordée : selon laquelle, à la onzième heure, Trump interviendrait pour tuer l’accord en rendant politiquement toxique le soutien d’un compromis à tout républicain. (Cette heure est presque arrivée.)

Pourtant, Johnson a noté que le texte du projet de loi n’était pas publié. et a suggéré que les conservateurs devraient « réserver leur jugement » d’ici là. Mais la pression que Johnson subit de la part de la droite – avec Trump en tête – va être énorme. En fin de compte, les Républicains d’extrême droite ont déjà menacé de déposer une motion d’annulation si Johnson adoptait un projet de loi de financement de l’Ukraine, et ils veulent également qu’il aille beaucoup plus loin en matière d’immigration que ce qui est réellement possible avec un Sénat et une Maison Blanche démocrates.

Malgré tout, à la Maison Blanche, on a le sentiment que Johnson sera finalement incapable de résister à la pression qui le pousse dans le autre direction, et qu’il conclura un accord, surtout si le Sénat peut adopter un projet de loi de manière bipartite.

Mais Johnson n’est pas le seul à faire face à des pressions politiques. L’équipe Biden a ses propres (très réelles) préoccupations.

Groupes de défense des progrès et de l’immigration « sont toujours très préoccupés par ce que la Maison Blanche est prête à accorder en liberté conditionnelle », comme l’a déclaré hier soir à Playbook une personne familière avec l’angoisse. « La Maison Blanche sait à quel point cette autorité est importante en fin de compte, tant pour les présidents républicains que démocrates. La question est de savoir quelle part d’autorité sont-ils prêts à céder ? Et puis, en fin de compte, pour quoi faire ? En savoir plus sur l’angoisse libérale d’Inside Congress

Une autre personne proche de la pensée de la Maison Blanche a balayé ces inquiétudes : « Les progressistes s’inquiètent constamment de ce que le président va céder lors des négociations au Congrès. Et puis il livre quelque chose qui dépasse beaucoup de leur imagination la plus folle.

Bon jeudi matin. Merci d’avoir lu Playbook. Écrivez-nous: Rachel Bade, Eugène Daniels, Ryan Lizza.

Un message de la Fédération nationale du commerce de détail : Chaque mois de janvier, la NRF réunit les leaders et partenaires les plus extraordinaires du secteur de la vente au détail à New York pour sa conférence et exposition annuelle. NRF 2024 : Retail’s Big Show réunira 40 000 personnes de 6 200 marques et 100 pays pour trois jours d’apprentissage, de collaboration et de découverte. Les leaders du commerce de détail se connecteront avec 1 100 étudiants dans le cadre du programme étudiant de la NRF Foundation, et l’industrie rendra hommage aux individus visionnaires qui façonnent l’avenir du commerce de détail lors des NRF Foundation Honors. Apprendre encore plus.

LE SCÉNARIO « ET SI » : Alors, que fait l’administration Biden si le Congrès n’a pas adopter un projet de loi avec le soutien de l’Ukraine ? Quel est le plan B ? L’administration s’est montrée réticente à montrer ses cartes car cela affaiblirait le sentiment de non-négociabilité de l’aide à l’Ukraine. Mais les collaborateurs de Biden assurent à Playbook qu’ils sont préparés à ce scénario.

« Ce n’est pas que nous ne soyons pas préparés. C’est juste que l’alternative est très sombre pour l’Ukraine », a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Playbook. “Nous ne sommes pas entrés dans beaucoup de détails parce que nous ne voulons pas que les Russes sachent quelles seraient les éventuelles lacunes de l’Ukraine.”

Le responsable a ajouté que le soutien du renseignement, les orientations et les conseils continueraient évidemment, peu importe ce que fait ou ne fait pas le Congrès. C’est l’aide militaire, économique et humanitaire qui serait menacée.

Un message de la Fédération nationale du commerce de détail : Chaque jour, NRF défend les personnes, les politiques et les idées qui contribuent au succès du commerce de détail. Apprendre encore plus.

Sur la colline

Le Sénat est là. Secrétaire d’État ANTONY BLINKEN fera un briefing à la commission des relations étrangères à huis clos à 13h45

La maison se réunira à 10 heures et à midi. Le Comité de la sécurité intérieure tiendra sa dernière audience de destitution du secrétaire du DHS ALEJANDRO MAYORKAS à 9h30

3 choses à surveiller…

Présidente de la conférence républicaine de la Chambre, ELISE STEFANIK est la dernière cible des guerres de censure en cours, avec son collègue représentant de New York. DAN GOLDMAN (D) hier, j’ai présenté une résolution appelant à cette sanction après avoir qualifié les émeutiers emprisonnés du 6 janvier d’« otages », entre autres méfaits présumés. La résolution n’est pas actuellement privilégiée, ce qui signifie qu’aucun vote en salle n’est imminent. Un assistant de Stefanik appelé le mouvement “désespéré.” Le grand accord fiscal bipartite se rapproche un peu de la réalité hier avec la sortie de texte de la facture et un Score fiscal commun avant un balisage des voies et moyens prévu demain. Le projet de loi – qui s’élève à 262 millions de dollars à équilibrer sur 10 ans – a obtenu un important vote de confiance hier du Rep. RICHIE NEAL (Mass.), le principal démocrate des Voies et Moyens, mais de nombreux sénateurs clés continuent de garder leur poudre au sec. Que fera la Louisiane concernant la carte du Congrès ? Johnson s’est plaint publiquement mardi sur la possibilité que les Républicains de son État d’origine puissent adopter une carte entraînant la « reddition inutile » d’un siège du GOP (très probablement celui du Représentant. TOMBES DE GARRET). Mais l’alternative pourrait prendre le risque qu’un juge fédéral fixe des limites sans la contribution des législateurs, et le Sénat de Louisiane hier. j’ai voté pour aller de l’avant avec la carte que Johnson a dénoncé. La State House agira dans les prochains jours.

À la Maison Blanche

Biden se rendra à Raleigh, en Caroline du Nord, où il parlera de son programme économique et d’infrastructures à 14h15, avant de retourner à la Maison Blanche dans la soirée.

Vice-présidente KAMALA HARRIS j’aurai une conversation sur…