Playbook : la Maison Blanche se prépare à une confrontation en matière de dépenses

DERNIÈRES À GAZA — « L’hôpital Al-Shifa de Gaza est paralysé alors que l’électricité est coupée et que les forces israéliennes se rapprochent » par Omar Abdel-Baqui du WSJ, David S. Cloud, Chao Deng et Margherita Stancati : « Les responsables de l’hôpital ont déclaré que les médecins utilisaient les rares fournitures médicales restantes pour soigner les blessés alors que la bataille dans la région s’intensifiait, l’hôpital fonctionnait en grande partie sans électricité et sans eau. désespérément bas. … L’armée israélienne affirme que sous le complexe hospitalier se trouve un centre de commandement du Hamas avec des bunkers souterrains, une affirmation que le Hamas a démentie. »

M. TRANSPARENCE – « « Parodie dans l’obscurité » : Trump soutient la volonté de télédiffuser son procès de subversion électorale à Washington » par Josh Gerstein : « ‘L’accusation souhaite poursuivre cette parodie dans l’obscurité. Président [DONALD] ATOUT appelle à la lumière du soleil”, les avocats de la défense JEAN-LAURO et TODD ​​BLANCHE a écrit. “Chaque personne en Amérique et au-delà devrait avoir l’opportunité d’étudier cette affaire par elle-même et de voir, s’il y a un procès, le président Trump se disculper de ces accusations sans fondement et politiquement motivées.”

« La soumission de cinq pages au juge du tribunal de district des États-Unis TANYA CHUTKAN ne fait aucune mention d’une règle de la Cour fédérale en vigueur depuis des décennies interdisant la diffusion des débats des tribunaux pénaux.

LA MAISON BLANCHE SE PRÉPARE PENDANT QUE WASHINGTON ATTEND — Washington attend ce matin le président MICHEL JOHNSON de publier son plan visant à maintenir le financement du gouvernement vendredi dernier. Nous attendons des détails plus tard cet après-midi lorsque le président informera les républicains de la Chambre lors d’un appel à 15 heures. Suivez POLITICO pour les dernières nouvelles

Compte tenu du calendrier (moins d’une semaine), Compte tenu de l’expérience de Johnson en matière de politique de fermeture (proche de zéro) et du niveau de désarroi au sein de la conférence du GOP (élevé), les chances d’une fermeture augmentent.

Sources sur la Colline et à la Maison Blanche ont déclaré qu’ils ajustaient leurs projets de voyage en conséquence et se préparaient à passer les vacances à Washington (pour ceux qui restent, de Stachowski fait une belle dinde de Thanksgiving.)

Un CR propre à court terme de dernière minute C’est toujours possible, mais à la Maison Blanche, ils ne retiennent pas leur souffle.

Les aides parient sur Johnson ne parvenant pas à comprendre cela et nous nous préparons sur deux voies.

— Le premier est l’arrêt potentiel. Personne n’est en faveur d’une fermeture, mais il n’échappe pas aux démocrates que l’histoire politique récente de ces impasses en matière de financement montre qu’elles profitent généralement à un parti – et ce n’est pas le Parti Républicain.

Le retour de BILL CLINTON et le chemin vers sa réélection après la révolution républicaine de 1994, le gouvernement a commencé par la fermeture de 1995-1996. BARACK OBAMA était réélu en toute sécurité lorsqu’il a affronté les républicains de la Chambre des représentants au sujet du définancement d’Obamacare en 2013, mais il était généralement considéré comme le vainqueur politique après une fermeture de 16 jours. En 2018-2019, DONALD ATOUT a précipité la fermeture du Congrès républicain concernant le financement d’un mur frontalier. Cela a pris fin après 35 jours lorsque les démocrates, qui avaient remporté la Chambre à mi-mandat, ont pris le relais. Le public a blâmé Trump pour la fermeture et sa cote de popularité a plongé.

Il va sans dire qu’étant donné la cote d’approbation actuelle de Biden, il est à la recherche de moments où il peut être comparé à l’alternative plutôt que le Tout-Puissant, et un arrêt pourrait certainement faire l’affaire.

La Maison Blanche prépare des substituts déjà, selon les points de discussion distribués aux alliés et obtenus par Playbook : « L’horloge tourne. Nous sommes à seulement X jours d’un arrêt républicain extrême qui : Forcerait les militaires et les agents chargés de l’application des lois à travailler sans salaire. Risque de retards importants pour les voyageurs. Porter atteinte à la santé publique. Coupez le financement des petites entreprises.

— Et puis il y a le supplément. Si un arrêt ne se matérialise pas, ou s’il se produit et est résolu rapidement, la lutte autour de la demande de financement de 106 milliards de dollars pour la sécurité nationale de Biden reviendrait au centre des négociations entre la Maison Blanche et le Congrès. Et Johnson peut s’attendre à faire face à un nouveau buzzsaw en matière de politique étrangère en ce qui concerne l’aide à l’Ukraine.

Les démocrates prévoient un empilement se concentrant sur l’Iran, comme l’a signalé la Maison Blanche ces dernières semaines.

Il y avait une référence, par exemple, enterré dans la menace de veto de Biden du supplément de Johnson sur Israël : « Il existe un accord bipartisan fort sur le fait qu’il est dans notre intérêt direct en matière de sécurité nationale d’aider l’Ukraine à défendre sa liberté et sa souveraineté, et à protéger son peuple contre les crimes épouvantables commis par les forces russes contre des milliers de civils innocents – et contre les attaques de la Russie contre le peuple ukrainien avec des armes iraniennes.»

Mais attendez-vous à en entendre beaucoup plus dans les jours et les semaines à venir sur le fait que s’opposer à l’Ukraine équivaut à se montrer indulgent envers l’Iran, ce qui le WaPo a récemment rapporté aide la Russie à construire des milliers de drones d’attaque pour la guerre en Ukraine et est un pays que le président VLADIMIR POUTINE a récemment dit La Russie entretient « de très bonnes relations avec » et « nous les renforcerons de toutes les manières possibles ».

Lecture connexe : “Mitch McConnell, qui se démarque dans un Parti Républicain en mutation, s’appuie sur sa campagne de plusieurs décennies contre la Russie”, par Mary Clare Jalonick et Lisa Mascaro d’AP : « ‘Honnêtement, je pense RONALD REAGAN se retournerait dans sa tombe s’il voyait que nous n’allions pas aider l’Ukraine”, [Senate Minority Leader MITCH [McCONNELL] a déclaré dans une interview avec l’Associated Press cette semaine.

DE « DÉCHAÎNÉ » À « GRITTY » — “Ramaswamy abandonne le siège de l’Ohio et envoie du personnel dans l’Iowa et le NH”, par Adam Wren : « Dans une interview avec POLITICO avant la réunion, [VIVEK] RAMASWAMY conseiller principal TRICIA McLAUGHLIN a décrit la décision d’un « siège divisé » comme une « décision concrète qui ne fera que transmettre cet élan aux caucus et aux premières primaires ».

Biden et première dame JILL BIDEN accueillera ce matin des anciens combattants et des membres de la communauté militaire à la Maison Blanche. Plus tard, les Biden participeront à une cérémonie de dépôt de couronnes sur la Tombe du Soldat inconnu, et Biden prononcera un discours lors de la Journée des anciens combattants où le vice-président KAMALA HARRIS et deuxième monsieur DOUG EMHOFF sera présent. Plus tard, les Biden partiront pour Newcastle, Del.

1. À L’INTÉRIEUR DU LIVRE DE JEU DE TRUMP POUR 2025 : Trump prévoit une « extension extrême de la répression de l’immigration lors de son premier mandat » s’il revient à la Maison Blanche, Rapport de Charlie Savage, Maggie Haberman et Jonathan Swan du New York Times« notamment en se préparant à rassembler à grande échelle des personnes sans papiers déjà présentes aux États-Unis et à les détenir dans des camps tentaculaires en attendant d’être expulsées…

“M. Trump veut relancer ses politiques frontalières du premier mandat, notamment l’interdiction d’entrée aux personnes originaires de certains pays à majorité musulmane et la réimposition d’une politique de refus des demandes d’asile de l’ère Covid 19 – bien que cette fois, il fonderait ce refus sur des affirmations selon lesquelles les migrants sont porteurs d’autres maladies infectieuses comme la tuberculose. Il prévoit de parcourir le pays à la recherche d’immigrants illégaux et d’expulser des millions de personnes chaque année.»

L’article, le dernier d’une série du Times En examinant un éventuel second mandat de Trump, il note que le plan « équivaut à une attaque contre l’immigration d’une ampleur jamais vue dans l’histoire américaine moderne », car «[m]Des millions d’immigrants sans papiers seraient exclus du pays ou en seraient déracinés des années, voire des décennies après s’être installés ici » et que ces « expulsions massives seraient une recette pour des troubles sociaux et économiques, perturbant le marché du logement et les principales industries, notamment l’agriculture et les services. secteur.”

De peur que vous ne pensiez que le Times est alarmistela pièce s’appuie sur des entretiens officiels, dont un « de grande envergure » avec Stepehen Miller, « qui reste proche de [Trump] et devrait occuper un poste de direction dans une deuxième administration » et dit ceci :

« Déportation massive sera une perturbation du marché du travail célébrée par les travailleurs américains.

2. JEU DE PUISSANCE : Notre collègue Steve Shepard fait le point sur l’équilibre des pouvoirs dans les courses au redécoupage qui feront pencher la balance avant les élections de l’année prochaine : « Une audience de mercredi exposera les débats sur la question de savoir si New York doit être autorisé à redessiner la carte du Congrès, un processus qui pourrait conduire les démocrates à le gerrymander de manière agressive pour s’emparer de suffisamment de sièges pour faire pencher la balance des pouvoirs.

“C’est de loin la plus grande question en suspens sur le contrôle de la chambre après les élections de l’année prochaine. Un feu vert ne ferait qu’attiser encore davantage l’escalade de la guerre juridique et politique qui s’est déroulée ces deux dernières années autour des cartes du Congrès du pays, renforcée par des décisions de justice supprimant le rôle du pouvoir judiciaire dans la surveillance du gerrymandering.»

3. PARLEZ À LA MAIN : Avant le sénateur. JOE MANCHIN a annoncé sa retraite au Sénat plus tôt cette semaine, les principaux collaborateurs de la Maison Blanche ont fait un dernier effort pour le convaincre de se présenter à nouveau, rapportent Holly Otterbein et Jonathan Lemire, y compris le conseiller principal STEVE RICCHETTI: « Leur argumentaire envers Manchin était que, même si une candidature à la réélection dans un État rouge profond serait difficile, il avait un chemin vers la victoire. Ils n’ont pas réussi à le convaincre de se présenter. Maintenant, ils font face à la possibilité que…