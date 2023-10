Avec l’aide d’Eli Okun et Garrett Ross

NOUVEAU JMART — «La grande erreur de Joe Biden dans le New Hampshire» par Jonathan Martin : « Président JOE BIDEN espérait éviter une contestation primaire gênante qui pourrait l’embarrasser avant les élections générales. Mais c’est peut-être précisément ce qu’il s’est imposé.

JUSTE POSTÉ – « Trump conserve une avance considérable dans les sondages de l’Iowa » par Mark Murray de NBC : « Ancien président DONALD ATOUT Il est désormais en tête de près de 30 points par rapport à ses plus proches rivaux républicains dans l’Iowa… selon le deuxième sondage NBC News/Des Moines Register/Mediacom réalisé par J. Ann Selzer. L’enquête révèle également que l’ancien ambassadeur des Nations Unies NIKKI HALEY passer à égalité pour la deuxième place avec le gouverneur de Floride. RON DeSANTIS.»

Le président de la Chambre, Mike Johnson, s’exprime lors d’une réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine, le 28 octobre 2023, à Las Vegas. | David Becker/AP

PREMIER DANS LE LIVRE DE JEU : JOHNSON CONTRE. LE JEU D’ARGENT — Deux nouveaux développements ce matin devraient commencer à apaiser les questions autour du nouveau président de la Chambre. MICHEL JOHNSON et sa capacité à se lancer dans les grandes collectes de fonds qui KÉVIN McCARTHY laisse derrière lui.

— La SCGDV a enregistré sa meilleure journée de collecte de fonds en ligne en plus de 18 mois vendredi, première journée complète de Johnson en tant que conférencier, rapportant 175 000 $, selon les chiffres partagés pour la première fois avec Playbook. Ce chiffre a encore augmenté samedi, le comité ayant récolté au total plus de 475 000 $ provenant de donateurs numériques pour le week-end de trois jours.

Le groupe a établi des records en une seule journée pour les dons individuels et les inscriptions mensuelles des donateurs ce cycle, et plus des trois quarts du volume numérique global sont venus en réponse aux e-mails signés par Johnson – un signe précoce de l’enthousiasme de la base à l’égard du nouvel orateur.

— Du côté des gros donateurs du jeu, Johnson agit de manière décisive pour garder intact le super PAC du GOP de la Chambre, rapporte ce matin notre collègue Ally Mutnick, donnant un soutien sans réserve au Congressional Leadership Fund et à son président, DAN CONSTON.

Cette décision, écrit-elle, « envoie un signal important aux donateurs républicains effrayés par le chaos à la Chambre, qu’il y aura une continuité au sein d’une entité majeure de campagne. Dans une déclaration exclusive, Johnson a qualifié CLF, qui a levé 260 millions de dollars au cours du cycle 2022, d’« essentiel » et son équipe de direction, réunie sous McCarthy, comme « la meilleure du secteur ».

Johnson a également envoyé un message clé au cours du week-end, rapporte Ally, se rendant à Las Vegas pour rencontrer les donateurs lors du sommet de la Coalition juive républicaine aux côtés de Conston, qui s’engage à rester au sommet de la CLF pour au moins le reste du cycle 2024.

C’EST LA SEMAINE DE L’IA — L’administration Biden prend cette semaine les mesures fédérales les plus importantes à ce jour pour réglementer la technologie de l’intelligence artificielle, lançant une double série d’actions nationales et internationales visant à faire face aux « promesses et au péril » de l’IA.

La pièce maîtresse est un nouveau décret publié ce matin, un document radical qui place essentiellement le gouvernement fédéral aux postes de combat alors que les décideurs politiques tentent de maîtriser l’IA.

Les lecteurs de POLITICO ont maintenant un aperçu lors d’un brouillon vendredi, et le document final n’est pas très différent, mais voici quelques-uns des principaux éléments via notre collègue as Mohar Chatterjee :

L’EO « dirige les agences fédérales vers les deux déployer l’IA et se prémunir contre ses éventuels biais » et crée de nouvelles directives de sécurité et normes industrielles ;

» et crée de nouvelles directives de sécurité et normes industrielles ; “ invoque la loi sur la production de défense datant de la guerre de Corée suivre les entreprises développant les systèmes d’IA les plus puissants » ;

suivre les entreprises développant les systèmes d’IA les plus puissants » ; « ordonne à chaque agence fédérale de créer le poste de Chief AI Officer », selon le projet ;

», selon le projet ; et « ordonne aux agences fédérales d’établir des lignes directrices sur la manière dont elles collectent, utilisent et partagent les informations personnelles obtenues auprès des courtiers en données. [and] encourage les agences à adopter des protections plus strictes de la vie privée.»

Et même si le Congrès fait beaucoup Mohar écrit qu’il s’agit de parler mais pas beaucoup de réglementation, « l’ordonnance définira probablement les interactions de Washington avec un secteur largement non réglementé de l’industrie technologique américaine » – un secteur qui n’est « pas habitué à une réglementation significative ».

Les experts avec qui nous avons parlé ont été salués le nouvel ordre avec un optimisme prudent. NICOLE TOURNEUR LIEdirecteur du Brookings Center for Technology Innovation, a déclaré que « l’EO, ainsi que le tourbillon d’activités au Congrès, suggèrent qu’ils travaillent très dur pour anticiper cette situation avant qu’elle ne devienne plus difficile à réglementer ».

DEWEY MURDICK, directeur exécutif du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown a déclaré hier soir à Playbook que l’administration « essayait clairement de traiter un énorme front de problèmes », mais a averti que « les EO ont des limites importantes en termes de façon dont ils fonctionnent, comment ils peuvent être annulés. »

Il y a un contexte mondial à tout cela, bien sûr. Les décideurs politiques américains tentent de gérer toutes les inquiétudes concernant les pertes d’emplois, les abus et les préjugés associés à l’IA sans perdre le rôle de leader de l’Amérique dans le domaine technologique au profit de l’Europe ou de la Chine.

C’est là que le vice-président KAMALA HARRIS La politique en matière d’IA étant l’un de ses principaux éléments de portefeuille, elle représentera l’administration à Bletchley Park, en Angleterre, au Sommet mondial sur la sécurité de l’IA organisé par le Premier ministre britannique. RISHI SUNAK à partir de mercredi.

Sur place, les collaborateurs de la Maison Blanche nous disent : Harris présentera la politique intérieure de l’administration comme un modèle pour les efforts de réglementation dans le monde entier – protégeant les droits humains, civils, du travail et des consommateurs « d’une manière qui n’étouffe pas l’innovation », comme l’a dit l’un d’entre eux. En plus de l’EO, nous dit-on, Harris annoncera d’autres actions américaines à Londres qui restent secrètes pour l’instant.

Comme pour la plupart des questions de politique étrangère de nos jours, le sous-texte est évident : la Chine.

Même si Harris n’est pas attendu pour se concentrer directement sur le rival mondial émergent de l’Amérique, « elle s’assure que ces règles et normes [around AI] représentent nos intérêts et nos valeurs, pas ceux des autoritaires », nous a dit un collaborateur de la Maison Blanche. “Elle indiquera clairement que nous sommes prêts à travailler avec n’importe qui s’il est prêt à promouvoir des règles et normes internationales responsables pour l’IA.”

Restez avec POLITICO pour en savoir plus sur le sommet : Eugene sera en Angleterre pour couvrir la visite de Harris, et n’oubliez pas de consulter le Podcast POLITICO Techoù l’animateur Steven Overly présentera un aperçu quotidien de ce qui se passe.

Bon lundi matin.

GOUTTE À GOUTTE, GOUTTE À GOUTTE — « Comment Menendez a essayé et échoué de placer un allié à un poste fédéral clé », par Benjamin Weiser, Nicholas Fandos et Tracey Tully du New York Times : « Un vieil ami du sénateur ROBERT MÉNENDEZ était en difficulté juridique. Le gouvernement affirme que le sénateur a fait de grands efforts pour tenter de nommer un procureur amical.

LA SEMAINE – Demain: secrétaire d’État ANTONY BLINKEN et secrétaire à la Défense LLOYD AUSTIN témoigner devant les crédits du Sénat. Secrétaire du DHS ALEJANDRO MAYORKAS et directeur du FBI CHRISTOPHER WRAY témoigner devant le Sénat de la Sécurité intérieure et des Affaires gouvernementales. La Cour suprême entend des affaires sur l’utilisation des médias sociaux par le gouvernement. … Mercredi: La Fed se réunit sur les taux d’intérêt. VIVEK RAMASWAMY et Rép. RO KHANNA (Démocrate-Californie) débat au St. Anselm College. Biden se rend au Minnesota pour l’événement «Bidenomics» et une collecte de fonds. … Jeudi: Trump organise des événements de campagne à Houston. Le Sénat des Finances tient une audition sur MARTIN O’MALLEY nomination au poste d’administrateur de la Sécurité Sociale. … Vendredi: Biden accueille les dirigeants sud-américains à la Maison Blanche pour le premier Sommet des dirigeants du Partenariat des Amériques pour la prospérité économique. Publication des chiffres de l’emploi en octobre. … Samedi: Plusieurs candidats républicains à la présidentielle s’adressent au Florida Freedom Summit à Kissimmee, en Floride… Dimanche: L’heure d’été prend fin.

Sur la colline

Le Sénat nous nous retrouverons à 15 heures pour discuter MATTHEW MADDOX nomination judiciaire, avec vote de clôture à 17h30

La maison est dehors.

3 choses à surveiller…