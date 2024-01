Playbook : Comment Trump gagne sur ces questions

Avec l’aide d’Eli Okun, Garrett Ross et Bethany Irvine

RUPTURE DURANT LA NUIT — « 21 soldats israéliens sont tués dans l’attaque la plus meurtrière contre l’armée depuis le début de l’offensive sur Gaza. » par Josef Federman et Najib Jobain de l’AP : « Quelques heures plus tard, l’armée a annoncé que les forces terrestres avaient encerclé la ville méridionale de Khan Younis, la deuxième plus grande ville de Gaza. Cela représente une avancée majeure, mais il n’était pas clair dans quelle mesure cela rapprocherait Israël de la défaite du Hamas ou de la libération des otages israéliens – deux objectifs de guerre centraux qui se sont révélés de plus en plus insaisissables.

Le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump arrive pour parler à ses partisans lors d’un rassemblement à Manchester, New Hampshire, le 20 janvier 2024. | Jamie Kelter Davis pour POLITICO

UNE FIN FITN ? — Bonjour du New Hampshire, ce qui pourrait rendre inutiles toutes les primaires restantes du GOP et nous propulser encore plus rapidement dans le JOE BIDEN–DONALD ATOUT revanche que les Américains disent redouter.

Voyons à quoi s’attendre des deux concours aujourd’hui…

LES RÉPUBLICAINS : Les primaires sont difficiles à sonder, et le New Hampshire a une histoire d’experts surprenants, mais… Malgré Dixville Notch – Trump semble sur le point de remporter une énorme victoire dans le New Hampshire ce soir qui finira par chasser son dernier adversaire de la course et fera de Trump le candidat présidentiel du GOP pour la troisième élection consécutive.

NIKKI HALEY pourrait-elle encore gagner ? Les grands bouleversements de l’État Granite de ce siècle sont nés d’intenses rivalités entre deux candidats dont la confrontation a fasciné le pays.

En 2000, le New Hampshire a annulé la décision de l’Iowa quand JOHN McCAIN a eu sa victoire historique sur GEORGE W. BUSH. En 2008, l’État a fait de même lorsque HILLARY CLINTON vaincu BARACK OBAMA. Ces poussées ont été observées lors des sondages et feutre en campagne électorale. Le sondage de suivi de l’Université du Suffolk montre que Clinton est passée d’un déficit de 17 points à un point d’avance au cours des cinq derniers jours. (Elle a gagné par cinq points.)

Le combat Trump-Haley ne ressemble en rien à ces confrontations précédentes. Ils n’ont jamais débattu. La stratégie de Haley dans le New Hampshire a été d’aversion au risque. Ses événements sont apathiques.

Quand un candidat prend soudain feu lors du dernier week-end d’une course aux primaires, des électeurs curieux envahissent soudainement les événements. Les derniers arrêts de Haley dans le New Hampshire ont été modestes, sans aucun signe d’une poussée tardive. Ce matin Sondage de suivi final Globe/Suffolk/NBC10 montre que Trump atteint 60 % de soutien contre 38 % pour Haley – l’écart le plus large de toute la semaine.

Si Haley bat Trump aujourd’hui, ce sera l’un des plus grands bouleversements primaires de l’histoire.

Une caractéristique sous-estimée de la force de Trump contre Haley dans le New Hampshire, c’est que Trump a mené une campagne bien plus basé sur des problèmes campagne qu’elle ne l’a fait.

Alors que les insultes personnelles et les commentaires farfelus de Trump Si le pays attire l’essentiel de l’attention des médias, la publicité télévisée de Trump ces derniers jours a été très disciplinée.

Il se concentre sur seulement deux questions : l’immigration, frappant Haley par la droite avec des références spécifiques à des choses impopulaires (lors d’une primaire républicaine) qu’elle a dites, et la sécurité sociale, l’attaquant par la gauche en prétendant qu’elle augmenterait l’âge de la retraite et supprimerait les prestations. Les publicités de Haley, quant à elles, parlent d’éligibilité, d’épuisement général face à Trump et Biden et de changement générationnel.

L’expérience de regarder les informations du soir Cela ressemble à ceci : trois publicités positives pour Haley dans lesquelles vous apprenez qu’elle est un nouveau visage mais presque rien sur ses positions politiques, suivies de deux publicités d’attaque de Trump qui sont purement sur ses positions politiques. Dans ses remarques préparées lors de ses rassemblements, il aborde ces deux mêmes questions très tôt, généralement avant de s’engager dans les tangentes les plus colorées qui retiennent tant l’attention. L’assaut de Trump a défini Haley d’une manière qu’elle ne l’a jamais fait elle-même.

La frustration de Haley face aux attaques de la sécurité sociale a été évident et est bien capturé dans cette scène de la nouvelle chronique de Jonathan Martin :

«Je me tenais près [Gov. CHRIS] SUNUNU dans une boulangerie sur la côte du New Hampshire lorsque Haley a fait une interview par satellite avec Fox News à environ 20 pieds de là. Il venait de me vanter du fait qu’Haley était la seule candidate à « gagner les choses de la bonne manière », mais lorsqu’elle est devenue sur la défensive pendant son passage à la télévision, il n’a pas pu s’empêcher de murmurer à quel point il aurait souhaité qu’elle pare les questions.

« Pourquoi ne suis-je pas un conservateur ? » Haley a exigé de son interlocuteur désincarné, ajoutant: “Je n’ai jamais dit une seule fois que je voulais réduire la sécurité sociale.”

“A quoi Sununu dans son souffle a dit ce qu’il aurait souhaité qu’elle dise également : ‘Je veux sauver la sécurité sociale.’

LES DÉMOCRATES : Il est possible que les résultats du côté démocrate offrent une plus grande surprise que ceux du côté républicain.

Il y a eu moins de sondages de la primaire non sanctionnée des démocrates, et ils ne montrent aucune vision claire de l’ampleur de l’avance de Biden. Les cinq derniers sondages, tous réalisés cette année, montrent que Biden gagne avec seulement 33 points et jusqu’à 69 points. Dans ces sondages, DOYEN PHILLIPS a entre 6% et 16%, tandis que MARIANNE WILLIAMSON a entre 2% et 9%.

Il y a deux autres facteurs ajoutant à l’incertitude. Le nom de Biden ne figure pas sur le bulletin de vote et il n’a pas fait campagne dans l’État. Au lieu de cela, les dirigeants démocrates locaux ont mené une campagne écrite en son nom. Mais personne ne sait quelle sera son efficacité. Des militants progressistes de l’État ont également organisé un mouvement pour inscrire le mot « cessez-le-feu » sur le bulletin de vote afin d’envoyer à Biden un message sur sa politique envers Israël.

Compte tenu de l’étrangeté de la course, il est difficile de minimiser ce qu’est un chiffre non embarrassant pour Biden. Moins de 60% ? Moins de 50%? Moins que le total de Trump ? Si le concours du GOP se déroule aussi sans incident que celui de l’Iowa et suit les prévisions des sondages, attendez-vous à ce que les médias tirent davantage de sens des résultats de Biden.

Le pré-spin pour une soirée Biden potentiellement mauvaise de ses alliés du New Hampshire souligne quatre points : (1) Il a gagné 8% ici en 2020. (2) Il n’est même pas sur le bulletin de vote. (3) Il n’y a aucun délégué en jeu. (4) Quoi qu’il arrive, Biden remportera la victoire en Caroline du Sud le 3 février.

Bon mardi matin. Merci d’avoir lu Playbook. Écrivez-nous: Rachel Bade, Eugène Daniels, Ryan Lizza.

Voici quoi d’autre à lire ce matin…

– Continue de lire Les aventures de JMart à travers l’État qui incluent ces deux autres citations notables de Sununu :

Sur le fait de ne pas appeler MITCH McCONNELL en 2022, lorsque Sununu a décidé de ne pas se présenter au Sénat : « Va te faire foutre, Mitch McConnell. Je ne travaille pas pour toi. Je travaille pour les gens de l’État.

lorsque Sununu a décidé de ne pas se présenter au Sénat : « Va te faire foutre, Mitch McConnell. Je ne travaille pas pour toi. Je travaille pour les gens de l’État. Sur CHRIS CHRISTIE étant bouleversé que Sununu n’a pas appelé avant d’approuver Haley : « Alors va prendre une bière avec JOHN KASICH et voyez où cela vous mène… Je veux dire, ils sont juste mécontents, en colère.

— Alors fouillez cet examen prospectif de la façon dont Trump perd le soutien des modérés, via Sam Stein et Natalie Allison : « Donald Trump a un problème, quoi qu’il arrive dans le New Hampshire mardi soir : il y a toute une partie de l’électorat républicain et une bonne partie d’indépendants qui semblent fermement déterminés à ne pas voter pour lui en novembre s’il devient le candidat.

— Enfin, lisez cette plongée de Brian Stelter sur le manque d’intérêt du public pour cette primaire et la politique en général pour Vanity Fair, un phénomène qu’il appelle «La grande mise au point de 2024.»

Sur la colline

Le Sénat À 14 h 45, le sous-comité sur les menaces émergentes pour la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales tiendra une audience sur l’amélioration de l’application des contrôles à l’exportation.

La maison est dehors.

3 choses à surveiller…

Arrêtez-nous si cela vous semble familier : Un accord sénatorial sur la frontière se rapproche mais n’est pas encore conclu. Le sénateur CHRIS MURPHY (Démocrate-Conn.), a déclaré hier le principal négociateur démocrate C’était possible” le vote pourrait avoir lieu cette semaine, mais les problèmes de financement doivent encore être résolus. Pendant ce temps, la résistance à droite continue de se renforcer avec le sénateur. MICHEL LEE (R-Utah) exigeant que les sénateurs puissent « l’examiner [for] au moins 3 semaines. Pendant que le Sénat attend, les nominations se poursuivent à un rythme soutenu : La Chambre est en bonne voie pour confirmer trois nominés au conseil d’administration d’Amtrak d’ici la fin de la journée d’aujourd’hui avant de passer devant trois juges de district plus tard dans la semaine. Alors que la primaire présidentielle du GOP est toujours contestée pendant au moins un jour de plus, c’est déjà fini pour les deux hommes chargés d’élire les républicains au Congrès : dimanche, les deux représentants. RICHARD HUDSON (RN.C.), le Président du CNRCet le sénateur. STEVE DAINES (R-Mont.), le Président du CNRS, a qualifié Trump de « candidat présumé » dans des publications en ligne. (par Sahil Kapur)

À la Maison Blanche

Biden et Première dame JILL BIDEN se rendra à Manassas, en Virginie, pour un événement de campagne en compagnie du vice-président KAMALA HARRIS et premier gentleman DOUG EMHOFF.

L’AMÉRIQUE ET LE MONDE

Les Palestiniens qui fuient Khan Younis suite à l’offensive terrestre et aérienne israélienne sur la bande de Gaza arrivent à Rafah, dans le sud de Gaza, le 22 janvier. Fatima Chbair/AP

DERNIÈRES DERNIÈRES AU MOYEN-ORIENT — Les responsables israéliens ont proposé au Hamas, par l’intermédiaire de médiateurs égyptiens et qatariens, un plan qui libérerait tous les prisonniers restants détenus à Gaza et mettrait temporairement fin aux hostilités pour une durée pouvant aller jusqu’à deux mois – la plus longue période de cessez-le-feu que le pays a offerte au Hamas depuis le début de la guerre. Barak Ravid d’Axios remporte le titre: “Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils attendaient une réponse du Hamas mais ont souligné qu’ils étaient prudemment optimistes quant à la capacité de réaliser des progrès dans les prochains jours.”

Plus…