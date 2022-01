Play Store vous permet désormais de télécharger des jeux sur Windows

Google a officiellement lancé la période de test bêta pour les jeux Google Play fonctionnant sous Windows. Mais pour l’instant, seuls les utilisateurs de certaines régions peuvent essayer le jeu croisé.

Google n’a rien dit de précis sur la façon dont il prévoit de prendre en charge le jeu croisé, sauf qu’il faudrait qu’une application créée par Google soit installée sur son PC, cependant, selon les utilisateurs qui peuvent l’essayer, il n’y a pas telle exigence. Un bouton « Télécharger sur Windows » est apparu sur la version de bureau de Google Play pour certains et cliquer dessus télécharge un fichier exécutable pour Windows.

Dans tous les cas, il est probable que vous n’ayez pas ce bouton supplémentaire sur votre boutique Google Play car le déploiement initial de la version bêta est censé être limité à la Corée du Sud, à Hong Kong et à Taïwan, mais les utilisateurs en dehors de ces régions disent qu’ils peuvent l’essayer comme bien. C’est donc un peu trouble à ce stade, mais le processus de développement semble avancer rapidement et bientôt vous pourrez également jouer à vos jeux Android préférés sur PC. Google a déjà demandé aux développeurs de jeux d’optimiser leurs jeux pour qu’ils fonctionnent avec le clavier et la souris au lieu de simples commandes tactiles.

