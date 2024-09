Play Alberta et le CSEC prolongent leur partenariat en matière de paris sportifs

Les équipes de la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC) ont élargi leur partenariat à long terme avec Play Alberta, la principale destination de jeux en ligne de la province. Dans le cadre de l’entente, les Flames arboreront le programme de jeu responsable d’AGLC, GameSense, sur leurs casques à domicile et un insigne Play Alberta affiché sur leurs maillots à domicile. Les Stampeders, les Wranglers et les Roughnecks intégreront le logo Play Alberta sur leurs uniformes.

« Il est désormais très important de mettre en avant les efforts significatifs en matière de jeu responsable dans le secteur des jeux en ligne. Je suis fier de nos initiatives visant à fournir à GameSense une plateforme aussi visible. GameSense promeut des habitudes de jeu saines en ligne et en personne, et l’inclusion de la plateforme de jeu responsable d’AGLC dans le cadre de ce partenariat est une énorme réussite. » – Kandice Machado, directrice générale d’AGLC

L’accord fait de Play Alberta le partenaire exclusif des Flames, des Wranglers, des Stampeders et des Roughnecks pour les paris sportifs et les jeux en ligne. Grâce à ce partenariat, Play Alberta et le CSEC développeront des partenariats uniques et des cadeaux dans les arénas pendant la saison.

« Grâce à GameSense, notre partenariat avec Play Alberta fournit à nos fans les connaissances nécessaires s’ils souhaitent participer à des jeux tout en soutenant leur équipe locale », a déclaré Robert Hayes, président et directeur général du CSEC« Nous sommes à la fois fiers et ravis de prolonger notre relation avec Play Alberta, qui rend l’encouragement de nos équipes encore plus amusant tout en générant des revenus pour soutenir la qualité de vie des Albertains. »