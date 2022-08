Plats pour le dîner fatigué

Le restaurant fait beaucoup pour obscurcir ce qu’est réellement son buhsut frit. Le menu le décrit comme “maitake, crème sure, oignon”. Et si vous êtes versé dans la cuisine coréenne, vous savez que le buhsut est un type de banchan qui comprend des champignons sautés. Mais rien de tout cela ne m’a préparé pour la présentation – un serveur portant un oignon jaune dans un bol, une peau de papier et tout. Où est Ashton Kutcher (ou plutôt Chance the Rapper) ? Ensuite, le serveur a retiré la moitié supérieure de l’oignon, et à l’intérieur se trouvait une trempette à la crème sure et à l’oignon parsemée de fleurs, et des champignons maitake frits sur le côté. Joie pure et enfantine !