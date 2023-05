Plats à emporter Seahawks OTA: Tre Brown actif chez CB tandis que Devon Witherspoon est limité

RENTON, Washington – Les Seahawks ont tenu leur deuxième entraînement OTA ouvert aux médias jeudi après-midi au Virginia Mason Athletic Center. Ils vont maintenant faire une pause pour le week-end férié, puis se réunir de nouveau mardi. La prochaine session ouverte aux médias aura lieu le 1er juin.

Voici huit points à retenir de l’entraînement de jeudi.

1. Les joueurs suivants n’ont pas assisté à l’entraînement : la sécurité Jamal Adams (quad), le secondeur intérieur Jordyn Brooks (genou), l’arrière Nick Bellore, le secondeur extérieur Alton Robinson, le joueur de ligne défensive Mario Edwards Jr., le receveur Dee Eskridge, le receveur DK Metcalf, le parieur Michael Dickson et le demi de coin Tariq Woolen, qui a subi une arthroscopie du genou mardi.

Les nouveaux noms sur cette liste sont Eskridge et Metcalf. Ils ont tous deux participé à l’entraînement lundi, mais on ne pense pas qu’ils aient raté l’entraînement de jeudi en raison d’une blessure. (Metcalf est apparu en studio sur « Undisputed » de Fox Sports, qui est filmé à Los Angeles, mercredi matin.) Le secondeur extérieur Darrell Taylor s’est entraîné jeudi après avoir raté la séance de lundi.

Le secondeur intérieur Bobby Wagner et le coin nickel Coby Bryant étaient dans la promenade intérieure mais n’ont pas participé lorsque l’entraînement s’est déplacé à l’extérieur. Parmi les autres retenus hors de l’entraînement, citons les demi de coin Isaiah Dunn, Lance Boykin et James Campbell, les receveurs Cade Johnson et CJ Johnson, le plaqueur de nez LaTrell Bumphus, le plaqueur droit Abe Lucas et le plaqueur défensif Bryan Mone.

L’entraîneur Pete Carroll n’a pas été mis à la disposition des médias après l’entraînement, il n’y a donc aucun mot officiel sur les absences ou les participants limités.

2. Les batailles de position les plus intéressantes que nous pouvons observer dans ces pratiques se situent au secondaire. Le choix de premier tour Devon Witherspoon continue d’être tenu à l’écart de l’action à sept contre sept, mais il est dans toutes les installations défensives, les exercices de position et les visites guidées. Et il a eu du travail supplémentaire après l’entraînement avec l’entraîneur adjoint des demis défensifs DeShawn Shead.

Avec Witherspoon limited et Woolen soignant une blessure au genou, le reste des cornerbacks obtient de précieux représentants d’entraînement. Le vétéran de troisième année Tre Brown rebondit entre le coin gauche et le coin droit, tout comme Artie Burns, qui a signé de nouveau avec l’équipe mardi.

3. Brown semble beaucoup plus proche du joueur qu’il était en tant que partant au milieu de la saison 2021 en jouant le demi de coin gauche face à DJ Reed. Bien qu’il soit sous-dimensionné pour un coin extérieur à 5 pieds 10 pouces, Brown a toujours été actif avec le ballon en l’air et a eu une paire de belles ruptures de passes jeudi. Le premier est survenu sur un troisième ballon en profondeur contre le receveur Easop Winston Jr., et le second s’est produit dans la zone des buts contre l’ailier rapproché Noah Fant. Geno Smith a lancé les deux passes.

Hey regarde c’est Tre Brown pic.twitter.com/plg9mU9evV – Dugar, Michael-Shawn (@MikeDugar) 25 mai 2023

Michael Jackson a dû combattre Burns, Brown et Sidney Jones pour conserver son poste de demi de coin gauche la saison dernière, alors se battre pour le temps de jeu n’a rien de nouveau pour lui. Il joue également sur le terrain d’entraînement. Jackson et Brown ont bien réagi jusqu’à présent à l’entrée d’un des cinq premiers choix dans leur groupe de position, a déclaré le coordinateur défensif Clint Hurtt.

« De toute façon, ils étaient déjà des gars naturellement compétitifs, donc ce n’était pas comme si nous devions faire quelque chose pour allumer un feu sous eux », a déclaré Hurtt. «Mais je pense que la nature humaine, quand quelqu’un de cette stature entre dans la pièce, cela remue naturellement un peu le pot. Je pense que c’est bien. »

Parlant spécifiquement de la composition mentale de Jackson en matière de compétition, Hurtt a déclaré: «Beaucoup de gens, ils se détendent et passent au régulateur de vitesse. Mike Jackson n’a jamais été comme ça depuis que nous l’avons ici. Il a toujours eu une éthique de travail cohérente et a toujours été humble. À voir les étapes qu’il a franchies l’année dernière, où cela a été une agréable surprise pour tout le monde, son éthique de travail a toujours parlé de cela. C’est un garçon grand et fort au coin de la rue et son jeu continue de s’améliorer. J’aime voir la confiance de sa part que nous voyons maintenant.

4. En attaque, les receveurs Cody Thompson et Dareke Young continuent d’être actifs à l’entraînement, jouant au ballon. Thompson a signé de nouveau avec l’équipe en avril après avoir raté toute la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule.

« Cody a fait un excellent travail », a déclaré jeudi le coordinateur offensif Shane Waldron. « L’année dernière, il montait vraiment en flèche avec tout son travail acharné. (Il est) un gars qui l’a approché en essayant de faire la bonne chose tout le temps, et ça se voyait sur le terrain. Il a repris là où il s’était arrêté quand il s’est blessé. (J’ai) été vraiment fier de le voir riposter et d’avoir cette résilience pour ne pas laisser cette blessure dans le passé affecter la façon dont il a abordé cette intersaison. Il sera amusant à regarder.

5. Young, un choix de septième tour en 2022, n’a couru que 31 parcours et n’a capté que deux passes pour 24 verges la saison dernière, mais il a été actif la majeure partie de la saison dans des équipes spéciales et était prêt à obtenir des représentants en attaque lorsqu’il était appelé. Il s’est aligné à l’arrière, a capté des passes pop dans le champ arrière et a parcouru les routes traditionnelles sur le terrain. Être polyvalent a augmenté sa valeur à l’attaque.

Ne pas avoir Eskridge et Metcalf à l’entraînement a entraîné de nombreuses passes sur le chemin de Young. Il y a eu des résultats mitigés, soit à cause d’une bonne défense ou de renversements par les quarts-arrière, mais vous pouvez voir qu’il a toutes les chances de prouver ce qu’il peut faire, ce qui est bon pour ses chances de contribuer à un moment donné cette saison. L’entraînement de jeudi s’est terminé avec Young captant une passe de touché de Drew Lock.

« Dareke s’améliore et s’améliore de plus en plus au niveau du récepteur et de la route en cours d’exécution et certaines des différentes choses », a déclaré Waldron. «À la sortie de l’université, (c’était) un style d’infraction différent dans lequel il était dans ses dernières années. Il va juste continuer à grandir et à s’améliorer. Il est intelligent, robuste et fiable, alors il continuera à trouver un moyen d’entrer sur le terrain.

6. Après que le centre vétéran Evan Brown ait remporté tous les représentants de la première équipe que j’ai vus lundi, le choix recrue de quatrième ronde Olu Oluwatimi a jeté un coup d’œil là-bas jeudi. Mais Waldron a déclaré qu’il n’y avait rien à lire en ce qui concerne le tableau de profondeur. Ils expérimentent à travers la ligne offensive à ce stade de l’intersaison.

« Nous sommes assez loin de finaliser l’un des représentants », a déclaré Waldron. « Camp d’entraînement, nous aurons une meilleure idée de la façon dont nous voulons les répartir. En ce moment, (Brown, Oluwatimi et Joey Hunt) se mélangent et s’assortissent comme tous les joueurs de ligne offensifs. (Nous) mélangeons et associons certaines choses afin qu’ils aient une bonne sensation et une bonne compréhension de l’infraction. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons du camp d’entraînement, nous commencerons à réduire la façon dont nous voulons aborder les représentants réels lorsque nous nous affrontons tout le temps.

7. Il n’y a pas de contact autorisé pendant cette phase de l’intersaison, donc les arrières défensifs doivent être prudents après le ballon en l’air. Dans cet esprit, le demi défensif recrue Jonathan Sutherland a fait une belle interception bondissante d’une passe de Lock en sept contre sept. Sutherland est répertorié comme une sécurité forte mais s’est également entraîné avec les coins de nickel.

« C’était un beau jeu », a déclaré Hurtt. « Vraiment bien jouer. »

8. Comme Witherspoon, le receveur de premier tour Jaxon Smith-Njigba participe à des visites et à un travail de positionnement, mais rien qui implique d’aller à l’encontre de l’opposition lors de l’entraînement en plein air. Smith-Njigba est aussi comme Witherspoon en ce sens qu’il s’assure d’avoir du travail supplémentaire après l’entraînement. Jeudi, Smith-Njigba a rejoint la poignée de receveurs qui ont couru des routes avec Smith et Lock.

Si vous plissez les yeux, vous verrez Drew Lock lancer à Dareke Young, puis Geno Smith lancer à JSN pic.twitter.com/flVsZmJ59C – Dugar, Michael-Shawn (@MikeDugar) 25 mai 2023

« Il a fait un excellent travail avec le travail qu’il a pu faire jusqu’à présent », a déclaré Waldron à propos de Smith-Njigba. «Vous voyez beaucoup de son talent naturel vraiment mis en valeur, en particulier dans certains des exercices individuels, le travail individuel. Je suis ravi de continuer à travailler avec lui et de le voir progresser tout au long des OTA et dans le camp d’entraînement.

(Photo de Tre Brown : Joe Nicholson / USA Today)