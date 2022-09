La saison primaire, qui a commencé avec le râle de la dynastie politique Bush au Texas, s’est terminée avec le retour du président Joe Biden à Wilmington sur Air Force One pour voter moins d’une heure avant la fermeture des bureaux de vote.

Pourtant, alors que Biden votait lors d’une élection relativement sans incident dans le Delaware (la course la plus intéressante sur le bulletin de vote mettait en vedette un auditeur d’État sortant qui avait récemment été reconnu coupable de corruption et par conséquent perdu 70-30), les résultats étaient déjà tabulés au nord dans le New Hampshire lors de primaires qui pourraient déterminer le contrôle du Congrès en novembre et la forme de la politique à Capitol Hill par la suite.

Voici trois gagnants et un perdant des courses de mardi.

Vainqueur : les démocrates nationaux

Les démocrates nationaux ont poussé les candidats républicains faibles sur la ligne d’arrivée à la fois dans une course au Congrès et dans la primaire du Sénat du New Hampshire GOP. Don Bolduc – un général de brigade à la retraite de l’armée qui pense que Donald Trump a remporté les élections de 2020, a déclaré que les élections avaient été truquées dans le New Hampshire et a fait de fausses déclarations sur les vaccins Covid – a remporté une victoire sur le président du Sénat de l’État Chuck Morse dans un champ divisé . morse concédé tôt mercredi.

Cela s’est produit même si Morse avait été soutenu par plus de 4 millions de dollars de dépenses extérieures d’un super PAC qui n’aura pas besoin de divulguer ses donateurs avant les élections. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu (à droite), a tourné en dérision Bolduc en tant que théoricien du complot et a soutenu vocalement Morse. En revanche, un super PAC démocrate, le PAC à majorité sénatoriale, a dépensé 3,8 millions de dollars en dénigrant Morse comme « le candidat de l’establishment de Mitch McConnell à Washington » pour le blesser parmi les républicains. Bolduc n’a dépensé qu’environ 100 000 $ en publicités télévisées.

On s’attendait à ce que le New Hampshire soit l’une des courses sénatoriales les plus proches du pays. La titulaire Maggie Hassan a remporté le Granite State par 1 017 voix en 2016 et a été considérée comme vulnérable à mi-mandat en tant que sénatrice de l’État swing au cours d’une année où les républicains étaient favorisés. Les démocrates pensent que ses chances de battre l’extrême Bolduc sont bien meilleures que si un candidat moins extrême avait gagné.

Maggie Hassan est peut-être la Dem la plus chanceuse de ce cycle. Elle a commencé probablement à affronter Sununu, maintenant elle affrontera Bolduc à la place. Je ne serais pas choqué de voir certaines réservations d’annonces R se déplacer pour aider d’autres endroits comme AZ et OH – Jessica Taylor (@JessicaTaylor) 14 septembre 2022

Les démocrates nationaux semblent également avoir eu de la chance lors de la primaire du GOP du deuxième district du New Hampshire, où Bob Burns, l’ancien trésorier du comté de Hillsborough, dirige George Hansel, le maire de Keene. Plus de 600 000 $ en argent extérieur démocrate ont été dépensés pour faire de Burns un «candidat ultraconservateur» contre Hansel, le maire relativement modéré d’une ville universitaire. En revanche, Burns avait collecté moins de 200 000 $ pour l’ensemble de sa campagne.

Le district, représenté par la démocrate sortante pour deux mandats Ann McLane Kuster, penche démocrate. Biden l’a remporté 54-45 en 2020. La victoire probable de Burns rend le district encore plus accessible aux républicains nationaux.

Perdant : Kevin McCarthy

Le Congressional Leadership Fund (CLF), un super PAC aligné sur le chef de la minorité de la Chambre, a dépensé 1,8 million de dollars dans le premier district du Congrès du New Hampshire pour stimuler Matt Mowers, un agent politique vétéran qui avait été le candidat du GOP dans ce district swing en 2020. Tondeuses perdu. Au lieu de cela, Karoline Leavitt, une jeune femme de 25 ans qui serait la plus jeune femme membre du Congrès de l’histoire, a gagné. Leavitt a récemment refusé de dire si elle voterait pour McCarthy comme conférencière et a fait de fausses déclarations sur les élections de 2020.

Le district, représenté par le titulaire de deux mandats Chris Pappas, est considéré comme un tirage au sort en novembre. Et bien que la rhétorique de Leavitt puisse créer des maux de tête à McCarthy si elle est élue, il est peu probable que ce soit un obstacle politique aussi important dans un district du Congrès que Trump a remporté en 2016. Un démocrate familier avec la course a déclaré à Vox que si les sondages montraient Mowers comme un candidat général plus fort que Leavitt, ce n’était pas un avantage substantiel.

Vainqueur : Elise Stefanik

La victoire de Leavitt n’était pas une mauvaise nouvelle pour tous les dirigeants de la Chambre. Elise Stefanik, présidente de la conférence House GOP, avait vigoureusement soutenu Leavitt, son ancien membre du personnel.

La victoire de Leavitt est survenue le soir même où Stefanik a déclaré qu’elle chercherait à conserver son poste, qu’elle a remporté plus tôt cette année après que Liz Cheney (R-WY) en a été évincée pour avoir critiqué Donald Trump.

C’est aussi le même jour qu’elle a ramassé un challenger : Il a été rapporté que Byron Donalds, un conservateur de premier mandat de Floride, solliciterait le poste actuel de Stefanik au prochain Congrès. Il sera encore plus difficile de la faire tomber si la liste de ses partisans qui se dirigent vers le Congrès s’allonge.

Vainqueur : Gouverneurs sortants

En dehors du New Hampshire, le gouverneur du Rhode Island, Dan McKee, a réussi à remporter de justesse la primaire démocrate contre un champ divisé qui comprenait la secrétaire d’État Nellie Gorbea et l’ancienne PDG de CVS Helena Foulkes.

McKee a été élevé au manoir du gouverneur l’année dernière après que la titulaire Gina Raimondo soit devenue secrétaire au commerce dans l’administration Biden. Sa victoire signifiait que pour la première fois en 20 ans, pas un seul gouverneur sortant n’a perdu sa candidature à la nomination de son parti cette saison primaire. Le succès des gouverneurs sortants dans les primaires contraste avec les courses au Congrès cette année, où 14 membres en exercice du Congrès ont perdu leurs primaires.