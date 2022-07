Plats à emporter du 6 janvier: Trump “ne pouvait pas être déplacé” au milieu de la violence

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier clôture sa série d’audiences estivales en se concentrant de manière plus détaillée sur la principale cible de l’enquête: l’ancien président Donald Trump.

Le panel examine les actions de Trump le 6 janvier 2021, alors que des centaines de ses partisans ont fait irruption dans le Capitole américain, guidant les téléspectateurs minute par minute tout au long de l’après-midi meurtrier pour montrer combien de temps il a fallu à l’ancien président pour appeler les émeutiers. . Le panel se concentre sur 187 minutes ce jour-là, entre la fin du discours de Trump appelant les partisans à marcher vers le Capitole à 13h10 et une vidéo qu’il a publiée à 16h17 disant aux émeutiers qu’ils étaient “très spéciaux” mais ils dû rentrer à la maison.

Trump était «la seule personne au monde à pouvoir annuler la foule», mais il a refusé de le faire pendant plusieurs heures, a déclaré le président du comité, le représentant du Mississippi Bennie Thompson, qui participait à l’audience à distance en raison d’un COVID- 19 diagnostic. “Il ne pouvait pas être déplacé.”

LA SALLE A MANGER DE LA MAISON BLANCHE

Le panel a souligné où se trouvait Trump alors que la violence se déroulait – dans une salle à manger de la Maison Blanche, assis à la tête de la table, regardant la violente brèche du Capitole sur Fox News. Il s’est retiré dans la salle à manger à 13 h 25, selon la représentante Elaine Luria, D-Va., L’un des deux membres qui ont dirigé l’audience. C’était après que certains émeutiers avaient déjà franchi les barrières autour du Capitole – et après que Trump eut été informé de la violence dans les 15 minutes suivant son retour à la Maison Blanche.

Fox News montrait des images en direct des émeutiers poussant la police, a déclaré Luria, montrant des extraits de la couverture.

Dans un témoignage vidéo diffusé lors de l’audience, d’anciens assistants de la Maison Blanche ont parlé de leurs efforts effrénés pour amener le président à dire à ses partisans de faire demi-tour. Pat Cipollone, le meilleur avocat de Trump à la Maison Blanche, a déclaré au panel que plusieurs assistants – dont la fille de Trump, Ivanka Trump – avaient conseillé au président de dire quelque chose. “Il faut dire aux gens” de partir, se souvient Cipollone, en disant aux gens, exhortant Trump à faire une annonce publique.

Trump “ne pouvait pas être déplacé”, a déclaré Thompson, “de se lever de sa table de salle à manger et de marcher les quelques marches dans le couloir de la Maison Blanche jusqu’à la salle de conférence de presse où les caméras attendaient anxieusement et désespérément de transmettre son message aux personnes armées et violentes. foule battant sauvagement et tuant des agents des forces de l’ordre.

PAS D’APPEL A L’AIDE

Alors qu’il était assis à la Maison Blanche, Trump n’a fait aucun effort pour demander une assistance accrue aux forces de l’ordre au Capitole, a déclaré le comité. Des témoins ont confirmé que Trump n’avait pas appelé le secrétaire à la Défense, le secrétaire à la Sécurité intérieure ou le procureur général.

Le comité a diffusé l’audio du général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, réagissant avec surprise à la réaction de l’ancien président à l’attaque. « Vous êtes le commandant en chef. Vous avez un assaut en cours sur le Capitole des États-Unis d’Amérique. Et il n’y a rien ? Pas d’appel? Rien Zéro ? » dit Milley.

Alors que Trump refusait d’appeler à l’aide, le vice-président Mike Pence se cachait dans le Capitole, à quelques mètres des émeutiers qui étaient sur le point de pénétrer dans la salle du Sénat. Le comité a diffusé l’audio d’un responsable de la sécurité non identifié de la Maison Blanche qui a déclaré que les agents des services secrets de Pence “ont commencé à craindre pour leur propre vie” au Capitole et ont appelé les membres de la famille au cas où ils ne survivraient pas.

Peu de temps après, à 14 h 24, Trump a tweeté que Pence n’avait pas le « courage » de bloquer ou de retarder les résultats des élections alors que le Congrès certifiait la victoire présidentielle de Joe Biden.

ANCIENNES AIDES DE LA MAISON BLANCHE

Matt Pottinger, qui était alors conseiller adjoint à la sécurité nationale de Trump, et Sarah Matthews, alors attachée de presse adjointe, ont témoigné à l’audience. Tous deux ont démissionné de leur poste à la Maison Blanche immédiatement après l’insurrection.

Pottinger et Matthews ont tous deux fait part au comité de leur dégoût face au tweet de Trump sur Pence.

Pottinger a déclaré qu’il était “dérangé et inquiet de voir que le président attaquait le vice-président Pence pour avoir fait son devoir constitutionnel”, ce qui, selon lui, était “le contraire de ce dont nous avions besoin à ce moment-là”.

“C’est à ce moment-là que j’ai décidé que j’allais démissionner”, a déclaré Pottinger.

Matthews a déclaré que le tweet était “essentiellement lui donnant le feu vert à ces personnes”, et a déclaré que les partisans de Trump “s’accrochent vraiment à chaque mot et à chaque tweet”.

“NOUS AVONS BEAUCOUP PLUS À FAIRE”

Au début de l’audience, Thompson et la représentante du Wyoming Liz Cheney, la vice-présidente républicaine du comité, ont annoncé que le groupe se « réunirait à nouveau » en septembre pour continuer à exposer ses conclusions.

“Les portes se sont ouvertes, de nouvelles citations à comparaître ont été délivrées et le barrage a commencé à se rompre”, a déclaré Cheney à propos de l’enquête du comité. « Nous avons beaucoup plus à faire. Nous avons beaucoup plus de preuves à partager avec le peuple américain et plus à rassembler. »

Les journalistes d’Associated Press Eric Tucker, Farnoush Amiri, Kevin Freking, Chris Megerian et Michael Balsamo ont contribué à ce rapport.

Suivez la couverture par AP des audiences du comité du 6 janvier sur https://apnews.com/hub/capitol-siege.

Mary Clare Jalonick, Associated Press