Plats à emporter du 6 janvier: les extrémistes et les «cris» lors de la rencontre de Trump

WASHINGTON (AP) – Les enquêteurs de la Chambre exposent les origines de la violence au Capitole américain le 6 janvier 2021, en utilisant des témoignages vidéo et des témoins en direct pour décrire «l’appel à l’action» de l’ancien président Donald Trump dans un tweet de décembre et comment White Les conseillers de la Chambre ont exhorté le président à abandonner ses fausses allégations de fraude électorale.

Lors de sa septième audience publique, le panel du 6 janvier ne se contente pas de détailler les plans de groupes extrémistes comme les Proud Boys et les Oath Keepers avant l’attaque, mais reste concentré sur ce qui se passait à l’intérieur de la Maison Blanche à l’époque.

« UN APPEL À L’ACTION… UN APPEL AUX ARMES »

L’un des principaux thèmes de l’audience est le tweet de Trump du 19 décembre sur une “grande manifestation” lors de la prochaine session conjointe du Congrès : “Soyez là, ça va être sauvage !”

La représentante de Floride, Stephanie Murphy, a déclaré que le tweet “servait d’appel à l’action et, dans certains cas, d’appel aux armes”. Elle a déclaré que le président “avait appelé à des renforts” car il a déclaré que le vice-président Mike Pence et d’autres républicains n’avaient pas assez de courage pour tenter de bloquer la victoire du président Joe Biden lors de la session conjointe du 6 janvier.

Le tweet a “électrisé et galvanisé” les partisans de Trump, a déclaré le représentant du Maryland, Jamie Raskin, en particulier “les dangereux extrémistes des Oath Keepers, les Proud Boys et d’autres groupes nationalistes racistes et blancs qui gâchent la bagarre”.

Raskin a déclaré que Trump avait enhardi les groupes autour d’un objectif commun. “Jamais auparavant dans l’histoire américaine un président n’avait appelé une foule à venir contester le dépouillement des votes électoraux par le Congrès”, a-t-il déclaré.

UNE RENCONTRE “DÉCHARGÉE”

Le comité a réuni des clips vidéo d’entretiens pour décrire une réunion du 18 décembre, dans les heures précédant le tweet de Trump, de manière presque minute par minute.

L’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson, qui a témoigné en direct devant le panel il y a deux semaines, a convoqué la réunion entre les assistants de la Maison Blanche et des conseillers informels poussant les allégations de fraude “déséquilibrées” dans un texte ce soir-là à un autre assistant de Trump. D’autres assistants ont décrit des “cris” alors que les conseillers avançaient des théories sauvages de fraude électorale sans aucune preuve pour les étayer, et que les avocats de la Maison Blanche les repoussaient agressivement.

Les clips vidéo comprenaient le témoignage de l’avocat Sidney Powell, qui avait poussé certaines des théories les plus folles, y compris des machines à voter piratées et des thermostats piratés qu’elle avait liés d’une manière ou d’une autre aux fausses allégations de fraude.

L’avocat de la Maison Blanche Eric Herschmann, l’un des assistants qui a repoussé, a déclaré que les théories étaient “folles” et “c’est arrivé au point où les cris étaient complètement, complètement là-bas”.

Les assistants ont décrit six heures chaotiques de va-et-vient, en commençant par Trump parlant à un groupe de conseillers informels sans aucun assistant de la Maison Blanche présent. Cipollone et Powell ont tous deux déclaré dans des interviews que Cipollone, l’avocat de la Maison Blanche, s’était précipité pour perturber le rassemblement. Powell a déclaré sarcastiquement qu’elle pensait que Cipollone avait établi un nouveau “record de vitesse au sol” pour y arriver.

Cipollone, qui a siégé avec le comité pour un entretien privé la semaine dernière après une assignation à comparaître, a déclaré qu’il ne pensait pas que le groupe donnait de bons conseils à Trump et a déclaré que lui et les autres avocats de la Maison Blanche n’arrêtaient pas de leur demander : « où sont les preuves ? ” Mais ils n’ont pas reçu de bonnes réponses, a-t-il dit.

Quelques heures plus tard, à 1 h 42, Trump a envoyé le tweet exhortant ses partisans à venir à Washington le 6 janvier.

CONSEIL NON SUIVI

Comme ils l’ont fait à plusieurs reprises auparavant, le comité a montré des témoignages vidéo d’assistants de la Maison Blanche qui ont déclaré qu’ils ne croyaient pas qu’il y avait eu une fraude généralisée lors des élections et l’avaient dit au président. Beaucoup ont déclaré qu’ils étaient fermement convaincus que la victoire de Biden était un fait accompli après que les États ont certifié les électeurs le 14 décembre et après que des dizaines de poursuites de campagne de Trump ont échoué devant les tribunaux.

Ivanka Trump, la fille de l’ancien président, a déclaré qu’elle avait le sentiment que les élections étaient terminées après le 14 décembre et “probablement avant aussi”. L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré qu’elle prévoyait la vie après la Maison Blanche à ce moment-là. Eugene Scalia, le secrétaire au Travail de l’époque, a déclaré avoir déclaré au président lors d’un appel qu’il était temps de dire que Biden avait gagné.

L’ancien attaché de presse de Trump, Judd Deere, a déclaré qu’il avait déclaré à Trump “mon point de vue personnel était que le collège électoral s’était réuni” et que le temps de poursuivre le litige était clos.

“Il n’était pas d’accord”, a déclaré Deere.

UN CHANGEMENT DE STRATÉGIE

Le panel tient les audiences dans le but d’établir la vérité sur les événements du 6 janvier et des semaines précédentes, alors que Trump et certains de ses alliés du GOP tentent de le minimiser ou de le nier complètement. La représentante du Wyoming Liz Cheney, l’une des deux républicaines du panel, a déclaré au début de l’audience que le comité avait observé “un changement dans la façon dont les témoins et les avocats de l’orbite Trump abordent ce comité et leur stratégie” au cours des dernières semaines. .

Au lieu de nier toute implication, a déclaré Cheney, les témoins et ceux qui se trouvaient dans l’orbite de Trump ont de plus en plus tenté de “blâmer les gens que ses conseillers appelaient” les fous “.

« Le président Donald Trump est un homme de 76 ans. Ce n’est pas un enfant impressionnable », a déclaré Cheney. “Et comme tout le monde dans notre pays, il est responsable de ses propres actions et de ses propres choix.”

Elle a également parlé à des personnes qui croient encore à ses fausses allégations de fraude.

“Ces Américains n’ont pas eu accès à la vérité, comme Donald Trump l’a fait”, a déclaré Cheney, et ils ont voulu le croire. “Pour des millions d’Américains, cela peut être pénible à accepter. Mais c’est vrai.”

Trump a dénoncé le comité et a nié une grande partie de ses preuves sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social.

Mary Clare Jalonick et Farnoush Amiri, Associated Press