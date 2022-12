Plats à emporter de “Harry et Meghan” sur Netflix

La très attendue série documentaire “Harry & Meghan” est enfin tombée sur Netflix, pour le plus grand plaisir des fans du couple et la consternation de ceux qui en ont assez du couple royal. Alors, quels ont été les cinq principaux points à retenir des trois premiers épisodes de la série en six parties ? Et ceci est un avertissement – ​​spoilers ci-dessous…

Ils se sont rencontrés sur Instagram !

C’est vrai – le duc et la duchesse de Sussex se sont livrés à l’amour en ligne et se sont rencontrés sur le site de médias sociaux populaire. Le prince Harry a vu une photo de Meghan Markle avec un filtre Snapchat qu’un ami commun a posté sur sa page. Il a dit : “Qui est-ce ?” et a décidé qu’il devait juste la rencontrer. Il a tendu la main à l’ami commun, qui à son tour a tendu la main à Meghan et a dit: “Quelqu’un veut vous rencontrer – c’est le prince Haz!” Meghan décrit avoir parcouru son flux Instagram et aimé ce qu’elle a vu.

Le couple a échangé ses numéros et a eu son premier rendez-vous au 76 Dean Street, un club privé qui fait partie du groupe Soho House, dans le centre de Londres. Il était en retard pour leur premier rendez-vous, elle était en retard pour le second. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Harry dit que Meghan ressemble beaucoup à sa mère

Harry dit que Meghan ressemble beaucoup à sa mère Diana, princesse de Galles. Il souligne qu’elles sont toutes les deux passionnées par leur travail humanitaire, qu’elles sont toutes les deux de super mères et qu’il voit beaucoup sa mère en Meghan. Il y a aussi un moment vraiment doux où nous voyons une image du dos de Diana tenant la main du bébé Harry, qui se fond dans une photo de Meghan tenant la main du bébé Archie. Un moment poignant.

La presse canadienne a harcelé Meghan et cela a rapidement pris une tournure sombre

Après l’annonce de leurs fiançailles, Meghan a continué à travailler sur “Suits”, qui était basé à Toronto à l’époque. Dans le documentaire, des amis ont déclaré qu’auparavant, avec le reste de la distribution, Meghan se promenait assez librement, s’arrêtait et parlait avec les fans et prenait des selfies. Tout a changé dès que la nouvelle de sa relation avec le prince Harry a éclaté. Elle était traquée par des paparazzi qui cherchaient désespérément des images d’elle. La sécurité a dû être renforcée sur le plateau de “Suits”, car on craignait que quelqu’un ne se présente dans sa loge. À un moment donné, elle a contacté la police de Toronto et a dit : « Il y a six hommes adultes assis devant mon appartement dans leurs voitures qui m’attendent – ​​je pense que j’appellerais ça du harcèlement, n’est-ce pas ?

À quoi ils ont répondu: “Nous ne pouvons rien y faire à cause de qui tu sors.” Tout a changé lorsqu’elle a reçu une menace de mort et qu’elle a dû obtenir de nouveaux détails de sécurité, qui l’ont décrit comme le travail le plus intense qu’ils aient jamais eu. Ils ont dû embaucher un chauffeur formé aux manœuvres d’évitement et empruntant à chaque fois un itinéraire différent pour se rendre au studio. C’était définitivement une période effrayante et troublante au début de leur relation.

Le Brexit a joué un rôle dans le racisme dirigé contre Meghan

À peu près au moment où Harry et Meghan se sont fiancés en 2016, le Royaume-Uni a décidé d’organiser un référendum sur l’opportunité de quitter l’UE, désormais connue sous le nom de Brexit. Beaucoup de sentiments anti-immigration ont été alimentés, en particulier par la campagne Leave, qui était en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE – l’une des raisons derrière cela était de limiter le nombre d’étrangers entrant dans le pays.

Quiconque n’était pas blanc ou britannique était « altéré » par certaines sections de la société à cette époque et placé dans la tranche d’un immigrant qui pourrait voler le travail ou la maison d’un Britannique qui le méritait. Ajoutez à cela une femme biraciale se mariant dans la famille royale de sang bleu et potentiellement édulcorant leur lignée de sang – c’était un pas trop loin pour certaines personnes. Ils ont volé nos emplois, nos maisons et maintenant notre Prince ! Le sentiment de droite, anti-immigration et raciste s’est enhardi et visait en grande partie Meghan et Harry. Les médias britanniques ont également joué un rôle énorme dans cela avec les gros titres racistes parfois purs et durs qu’ils ont écrits comme “La fille du prince Harry est (presque) tout droit sortie de Compton”.

Harry a endossé le blâme de Meghan perdant son père

Meghan a toujours été très proche de son père Thomas Markle, c’est pourquoi leurs retombées ont été si dommageables et surprenantes pour Meghan et Harry. Lorsque Meghan a découvert qu’il vendait des histoires et des photos de paparazzi aux médias à l’approche de leur mariage en mai 2018, elle a essayé de lui parler à plusieurs reprises après avoir entendu qu’il avait eu une crise cardiaque, seulement pour découvrir que son téléphone avait été compromis et elle ne lui a plus jamais adressé la parole. Il est notoire qu’il n’a pas assisté à son mariage, sa mère l’accompagnant en voiture à l’église et le prince Charles de l’époque, aujourd’hui roi Charles III, la donnant. Harry dit qu’il assume le fardeau que Meghan n’ait pas son père dans sa vie parce que, selon ses mots, “si elle ne m’avait pas, elle aurait son père”. Une situation pour le moins triste.

Les trois premières parties des six parties “Harry & Meghan” sont désormais diffusées sur Netflix.