Plats à emporter: contrecoup de l’avortement au Kansas, effondrement de Greitens

WASHINGTON (AP) – Au cours de l’un des plus grands jours de la campagne électorale primaire de cette année, les électeurs ont rejeté une mesure qui aurait facilité la restriction des droits à l’avortement dans l’État rouge du Kansas et ont répudié un ancien gouverneur goudronné par le scandale à la recherche d’un siège au Sénat américain. dans le Missouri.

Pendant ce temps, un nouveau venu politique a émergé de la primaire désordonnée du gouverneur républicain du Michigan, organisant un rare affrontement entre les élections générales femme contre femme entre le commentateur conservateur Tudor Dixon et la gouverneure démocrate sortante Gretchen Whitmer. Et un membre du Congrès démocrate a été évincé du Congrès après qu’un redécoupage l’ait forcé à participer à la même primaire qu’un autre titulaire.

À retenir des résultats des élections mardi soir:

RED-STATE KANSAS REJETTE L’AMENDEMENT ANTI-AVORTEMENT

Le Kansas peut sembler être un endroit improbable pour les partisans du droit à l’avortement pour remporter une victoire majeure.

Mais mardi, les électeurs de l’État conservateur ont rejeté avec véhémence un amendement constitutionnel qui aurait permis à l’Assemblée législative d’interdire l’avortement. Il s’agissait du premier test majeur du sentiment des électeurs depuis la décision de la Cour suprême en juin d’annuler la décision Roe v. Wade de 1973 qui légalisait l’avortement dans tout le pays.

L’amendement aurait permis à la législature d’annuler une décision de la Cour suprême de l’État de 2019 déclarant l’accès à l’avortement un droit « fondamental » en vertu de la constitution de l’État.

Son échec au scrutin dans un État que Donald Trump a remporté par près de 15 points lance un avertissement sévère aux républicains, qui ont minimisé l’impact politique de la décision de la Haute Cour. Cela offre également une victoire considérable aux démocrates, qui se sentent revigorés à l’approche de ce qui devait être une saison électorale de mi-mandat difficile pour eux.

Le Kansas autorise actuellement l’avortement jusqu’à la 22e semaine de grossesse. Après cela, l’avortement n’est autorisé que pour sauver la vie d’un patient ou pour prévenir “une atteinte physique substantielle et irréversible d’une fonction corporelle majeure”.

La gouverneure Laura Kelly, une démocrate qui soutient le droit à l’avortement, a averti que les efforts de l’Assemblée législative dirigée par les républicains pour interdire l’avortement nuiraient à l’État. Mardi, il est devenu clair que de nombreux électeurs sont d’accord avec elle.

___

LE RETOUR DE GREITENS S’EFFONDRE

Les espoirs démocrates de décrocher un siège au Sénat américain dans le Missouri rouge foncé se sont effondrés mardi après que les électeurs républicains ont choisi le procureur général Eric Schmitt comme leur candidat plutôt que l’ancien gouverneur Eric Greitens, qui a démissionné en disgrâce en 2018.

Greitens, prédisaient-ils, serait toxique lors d’élections générales. Les démocrates ont décroché une solide recrue dans l’héritière de la bière Trudy Busch Valentine, qui a remporté sa primaire mardi. Et l’establishment républicain de l’État s’est préparé à mettre des millions de dollars derrière un candidat indépendant aux élections générales, fracturant potentiellement le vote du GOP.

Mais Greitens est venu peu de temps mardi, terminant à une troisième distance derrière Schmitt et la représentante américaine Vicky Hartzler. La chute de sa campagne remonte probablement à mars, lorsque son ex-femme a déposé un dossier juridique explosif dans l’affaire de la garde des enfants de l’ancien couple.

Sheena Greitens a déclaré dans une déclaration sous serment qu’Eric Greitens avait abusé d’elle et de l’un de leurs jeunes fils. Elle a également déclaré qu’il avait affiché un tel “comportement instable et coercitif” avant sa démission en 2018 que d’autres avaient pris des mesures pour limiter son accès aux armes à feu.

À l’époque, Greitens faisait face à une mise en accusation potentielle après que son ancien coiffeur ait témoigné qu’il lui avait bandé les yeux et l’avait retenue dans son sous-sol, l’avait agressée et avait semblé prendre une photo compromettante pour la faire pression pour qu’elle se taise sur une affaire.

Il a démissionné de ses fonctions – et a évité de témoigner sous serment au sujet de l’affaire.

Il a lancé sa campagne de retour au Sénat l’année dernière, se présentant comme un conservateur résolument pro-Trump. Et tandis que beaucoup dans le Missouri l’ont radié, une personnalité politique importante ne l’a pas fait : Donald Trump, qui a réfléchi publiquement aux attributs de Greitens.

Mais à la fin, Trump s’est abstenu de publier une approbation, publiant à la place une vague déclaration cette semaine jetant son soutien derrière “ERIC”.

Et mardi, l’autre “ERIC” dans la course – Schmitt – a gagné.

___

COURSE MESSY DANS LE MICHIGAN

Essentiellement, la primaire rauque du gouverneur républicain du Michigan était un concours dont les bagages personnels du candidat étaient les moins disqualifiants. Mardi, la personnalité médiatique conservatrice Tudor Dixon a été le vainqueur, organisant des élections générales en novembre contre la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer dans l’État du champ de bataille.

Le passé de Dixon en tant qu’acteur dans une série de films d’horreur vulgaires et à petit budget est devenu un problème de campagne. Mais sa carrière au noir dans des titres tels que “Buddy BeBop Vs. les morts-vivants » et une série télévisée de vampires intitulée « Transitions » pâlissent par rapport aux problèmes de ses rivaux.

L’un d’eux, Ryan Kelley, fait face à des accusations de délit fédéral après avoir été enregistré sur vidéo à Washington lors de l’insurrection du 6 janvier dirigeant une foule de partisans de Trump vers un escalier menant au Capitole américain. Kelley a plaidé non coupable.

Un autre, Kevin Rinke, est un ancien concessionnaire automobile qui a réglé une série de poursuites dans les années 1990 après avoir été accusé d’avoir fait des commentaires racistes et sexistes, notamment en qualifiant les femmes d ‘«ignorantes et stupides» et en déclarant qu’elles «ne devraient pas être autorisées à travailler en public ».

Un troisième, Garrett Soldano, est un chiropraticien et un gourou de l’entraide qui a vendu des suppléments qu’il prétendait à tort être un traitement thérapeutique contre le coronavirus.

De nombreux membres de l’establishment républicain de l’État, y compris l’ancienne secrétaire milliardaire à l’éducation de Trump, Betsy DeVos, considèrent Dixon comme leur meilleure chance de vaincre Whitmer. Trump a approuvé Dixon dans la course vendredi, quelques jours seulement avant la primaire.

Mais sa principale victoire est un résultat que peu auraient prédit il y a des mois. Outre les lacunes de ses rivales, sa voie a été dégagée lorsque les deux candidats les plus connus de la course ont été expulsés du scrutin en mai pour avoir soumis de fausses signatures de pétition.

___

LE LOBBY PRO-ISRAËL FAIT UNE NOUVELLE GRÈVE

Le redécoupage a forcé deux titulaires de la Maison démocrate à une primaire amère dans l’est du Michigan. Mais les dépenses massives du lobby pro-israélien sont ce qui a peut-être condamné le représentant Andy Levin, ancien président de sa synagogue, dans la course mardi contre le représentant Haley Stevens pour un siège au Congrès de la banlieue de Detroit.

Stevens, qui fréquente une méga-église non confessionnelle dans la ville de Troie, a été soutenu par plus de 4 millions de dollars de dépenses publicitaires par le United Democracy Project, un super PAC lancé par le Comité américain des affaires publiques israéliennes, communément appelé AIPAC.

Les publicités ont amplifié le message de campagne de Stevens, mais certaines ont également attaqué Levin. Mais il n’est pas surprenant que le groupe, qui est partiellement financé par deux mégadonateurs républicains milliardaires, ait poursuivi Levin malgré sa foi juive.

Levin, un membre progressiste de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a été très critique du bilan d’Israël en matière de droits de l’homme et de ce qu’il a appelé la “campagne délibérée du pays pour diluer la population palestinienne”. Il n’est également que le dernier démocrate du Congrès à avoir été battu à la suite d’un blitz de dépenses par le groupe, qui a versé au moins 24 millions de dollars dans les courses fédérales cette année.

Brian Slodysko, Associated Press