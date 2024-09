PlatinumGames obtient la marque déposée « The Wonderful 101 » de Nintendo

Le développeur PlatinumGames a acquis la pleine propriété de la marque The Wonderful 101 de Nintendo après qu’un document a été repéré détaillant le transfert.

Le document en question a été récupéré par Joseki100 sur Reddit et relayé par les gens de VGCet détaille un transfert et un enregistrement de la marque qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci sur 9 septembre 2024.

PlatinumGames était auparavant propriétaire de la marque déposée de la version remasterisée de The Wonderful 101, en particulier du jeu de plateforme associé connu sous le nom de The Wonderful One: After School Hero. Nintendo, quant à elle, était propriétaire de la marque déposée de la version originale de The Wonderful 101.

On ne sait pas si PlatinumGames a l’intention de continuer à produire des jeux sous le nom de « Wonderful 101 », mais quoi qu’il en soit, il faudrait le faire sans les conseils du directeur original Hideki Kamiya. Kamiya a quitté PlatinumGames en octobre 2023, révélant que « la direction dans laquelle l’entreprise se dirigeait était différente de mes convictions en tant que développeur ».

En plus de The Wonderful 101, Kamiya est connu pour la création du Baïonnette franchise Okami et Sol Cresta. Il a également été superviseur sur le titre d’action exclusif à Switch Astral Chain.