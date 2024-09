PlatinumGames acquiert le merveilleux 101 de Nintendo

PlatinumGames a acquis la franchise The Wonderful 101 de Nintendo, bien qu’il ne soit pas clair si le développeur envisage de faire des suites.

Tel que rapporté par VGCun document Une demande de transfert de propriété de la propriété intellectuelle, initialement publiée sur la Nintendo Wii U mais plus tard remastérisée pour Nintendo Switch, a été envoyée au Bureau américain des brevets et des marques. Nintendo est répertorié comme le propriétaire actuel tandis que PlatinumGames est répertorié comme le propriétaire proposé.

The Wonderful 101 est resté une exclusivité Nintendo depuis sa sortie initiale en 2013, mais il semble que cela puisse changer à l’avenir. PlatinumGames est loin d’être un développeur exclusif à Nintendo, ayant également sorti des franchises comme Bayonetta et Nier ailleurs.

Une sortie multiplateforme serait néanmoins intéressante sur le plan commercial, car The Wonderful 101 est peut-être passé inaperçu en tant que jeu PlatinumGames et en tant que jeu Nintendo. Il a certainement reçu des critiques positives, IGN lui-même lui donnant une note de 9/10 et le qualifiant de « l’un des meilleurs jeux d’action d’une génération ».

Malgré cela, il n’a pas eu beaucoup d’impact, bien qu’il ait reçu une extension surprise l’année dernière, lorsque le contenu téléchargeable After School Hero a été abandonné par PlatinumGames.

