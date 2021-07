PlaticARM est un chipset ARM 32 bits fonctionnel et nativement flexible

La technologie portable n’a rien de nouveau, bien qu’elle soit définitivement à la mode et actuellement à la hausse. Il en va de même pour le vaste écosystème de l’Internet des objets (IoT). Même des choses comme les patchs intelligents, destinés à être appliqués sur votre peau, existent, bien que les implémentations actuelles aient tendance à utiliser du silicium cristallin traditionnel comme base ou substrat pour les puces réelles. En revanche, les appareils électroniques nativement flexibles utilisent des substrats tels que le papier, la feuille métallique ou comme c’est le cas avec PlasticARM – le plastique. Des transistors à couche mince (TFT) sont greffés sur ce substrat, ce qui donne des puces vraiment flexibles. Les avantages de cette technologie s’étendent également au-delà de la flexibilité. Les TFT peuvent être fabriqués sur des substrats flexibles à un coût bien inférieur à celui des transistors à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET) fabriqués sur des plaquettes de silicium cristallin. Les produits finaux ont également tendance à être plus minces et confortables à porter ou à s’adapter sur diverses surfaces.

Bras en plastique

Il est important de noter que PlasticARM est une preuve de concept réelle et entièrement fonctionnelle, créée par ARM. Il a une superficie de 59,2 mm2 (sans plots) et contient 56 340 dispositifs (TFT de type n plus résistances) ou 18 334 portes équivalentes à NAND2, ce qui est au moins 12 fois plus élevé que le meilleur circuit intégré précédent (c’est-à-dire des neurones binaires). réseau (BNN) FlexIC). Le microprocesseur peut être cadencé jusqu’à 29 kHz et ne consomme que 21 mW, ce qui est majoritairement (> 99 %) de l’énergie statique, le processeur représentant 45 %, les mémoires 33 % et les périphériques 22 %. Le SoC utilise 28 broches, qui incluent l’horloge, la réinitialisation, le GPIO, l’alimentation et d’autres broches de débogage. En termes plus simples, il s’agit d’un chipset ARM 32 bits entièrement fonctionnel. Pas seulement un processeur, mais de la mémoire, des E/S, ça marche. Attachez-y des capteurs appropriés et même flexibles et le ciel est la limite.

Pour être parfaitement clair, même à 12 fois le nombre de TFT de son frère le plus proche, PlasticARM n’est en aucun cas une puce puissante. Il utilise sa propre architecture Cortex-M, basée sur l’entrée de gamme ARM-Cortex-M0+, qui implémente l’architecture Armv6-M prenant en charge le pouce 16 bits et un sous-ensemble des jeux d’instructions Thumb 32 bits, ce qui rend le format binaire compatible. avec les processeurs de classe Cortex-M et leur code. Vous pouvez certainement approfondir le sujet sur le lien source, mais encore une fois, en termes simples, cela rend PlasticARM assez standard et universellement fonctionnel.





Programmes d’essai

Je le répète, ARM dispose déjà d’un prototype exécutant un total de trois programmes extrêmement simples. Si vous jetez un œil aux organigrammes logiques, cependant, il est facile de voir que la logique déjà présente et réalisable est plus que suffisante pour permettre une toute nouvelle vague d’appareils intelligents et même d’objets. Des choses comme des vêtements intelligents avec des capteurs, des conteneurs intelligents, comme des emballages qui peuvent mesurer et déterminer si la nourriture est toujours bonne. Les possibilités sont infinies et vraiment captivantes, plongeant profondément dans le domaine de l’Internet de tout. Des trucs futuristes partout et ça se passe déjà aujourd’hui !

