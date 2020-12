Une histoire de chagrin dans cette terrible année Covid a-t-elle été aussi déchirante que celle de La’Troya Hall?

Une histoire a-t-elle fait ressortir si désespérément le coût humain de notre échec à traiter les patients cancéreux comme nous aurions dû le faire pendant la pandémie?

Hier dans le Mail, La’Troya a raconté la mort de son mari Sherwin des suites d’un cancer. «Il serait presque certainement encore ici aujourd’hui. . . si le NHS n’avait pas donné la priorité à Covid avant tout », a-t-elle déclaré.

C’était en février et ils étaient «tellement, tellement heureux», avant qu’il ne ressente une douleur atroce dans l’aine. Il a visité A&E 13 fois, implorant un scan.

Mais à cause de Covid, les examens IRM n’étaient pas disponibles – il a donc été fobé.

Au moment où son état a été diagnostiqué, il était trop tard. Le cancer s’était propagé; 30 tumeurs ont été retrouvées dans ses poumons et il est décédé à l’âge de 28 ans, laissant La’Troya veuve, seule à 32 ans avec leur bébé Sancho.

Plus de 650 000 patients atteints de cancer ont subi un traitement vital interrompu depuis que le virus s’est installé et 4,4 millions de scans pour la maladie ont été annulés. L’épreuve de La’Troya nous dit ce que ces statistiques chauves signifient en termes humains.

Son histoire tragique a coïncidé cette semaine avec une autre, également désespérément émouvante, racontée dans l’émission Today de Radio 4 par Sue Martin, 49 ans, à propos de son mari Mal, 58 ans, qui n’a eu « aucune chance » de survivre après avoir contracté Covid et était dans un coma pendant 61 jours.

Elle a raconté le jour où elle avait emmené leurs deux enfants à son chevet pour faire leurs derniers adieux, comment ils avaient sangloté sur leur père en pensant qu’ils ne le reverraient plus jamais.

Pourtant, miraculeusement, grâce aux soins inlassables des infirmières et des médecins du NHS, il a survécu.

Il a perdu la vue d’un œil. Il a des problèmes de vertiges, de poumons et de reins, et il a subi des amputations du pouce et des doigts. Mais ce Noël, il sera avec sa famille. Et nous devrions tous célébrer cela.

Malheureusement, La’Troya et Sancho n’auront pas Sherwin à la maison. Une femme se réjouit, une en deuil. Un seul papa à la maison pour Noël.

Quel terrible fardeau ces histoires seront pour les décideurs qui ont placé Covid avant le Big C dans les années à venir.

Triste de voir Gillian Anderson et l’écrivain The Crown Peter Morgan se sont séparés après quatre ans. Peut-être même qu’il ne pouvait pas supporter son portrait ridicule de Margaret Thatcher dans la série – il devait avoir l’impression d’aller au lit avec une marionnette de Spitting Image.

Du confort pour tous ceux qui souffrent

Joyeux Noël à tous. Et n’avons-nous pas besoin de toutes les félicitations que nous pouvons obtenir pendant toutes ces années? Tant de gens ne peuvent pas offrir de câlins à leurs parents ou grands-parents, qu’ils vivent dans des maisons de retraite ou se réfugient chez eux.

Aussi triste que cela soit, cela ne vaut tout simplement pas le risque de leur donner Covid. D’une certaine manière, j’ai de la chance d’avoir perdu mes parents il y a près de deux ans – car je ne peux pas imaginer ne pas pouvoir embrasser ma mère et mon père.

Et pour ceux qui pleuraient comme j’étais ce Noël, je propose une pensée, une citation de l’écrivain américain du XIXe siècle Robert G Ingersoll, que j’ai lue lors des funérailles de mon frère Michael il y a des décennies, et qui me réconforte encore: la mort, l’espoir voit une étoile et l’écoute de l’amour peut entendre le bruissement d’une aile.

Suivre le Jones!

Cela fait-il vraiment 25 ans que Bridget Jones nous a captivés avec ses agendas, émancipant de gros pantalons pour les femmes du monde entier?

Le roman de l’auteur Helen Fielding est désormais considéré comme l’un des 100 tomes les plus importants de la langue anglaise, à égalité avec Pride And Prejudice de Jane Austen.

Pas de surprise là-bas – elle a nommé son rôle principal romantique Mark Darcy d’après le classique d’Austen, même en jouant Colin Firth après avoir joué M. Darcy dans l’adaptation de 1995. Mais, Fielding un égal à Austen?

Pantalon à ça.

Surnommé le roi du Nord pour sa défense acharnée de Manchester pendant le verrouillage, Andy Burnham déplore au magazine glamour Grazia qu’une telle attention soit accordée à ses cils Bambi et à ses cheveux lustrés – plutôt qu’à son travail de maire.

Si tout le reste échoue, Andy, il y a du travail à faire avec L’Oréal. . .

parce que vous le valez bien.

2020 pourrait être le couronnement de HM. . .

Harry et Megs concluent des contrats de plusieurs millions de livres aux États-Unis Le prince Andrew s’est embourbé dans le scandale Jeffrey Epstein. Covid au dessus de tout. Et la série Netflix The Crown dépeignant les membres de la famille royale comme des gosses hurlants.

Vous pourriez être pardonné de penser que la reine a le sentiment d’avoir subi une autre annus horribilis.

Pourtant, il y a une lueur d’espoir à tous ces malheurs. Avec Harry et Meghan à l’écart et le prince Andrew démis de ses fonctions, l’équipe principale du cabinet s’est intensifiée. Kate et Wills ont l’air plus heureux que jamais ensemble, tout comme Charles et Camilla, et Covid signifie que la reine et Philip passent du temps heureux l’un avec l’autre.

Même l’assassinat des membres de la famille royale par la Couronne leur a rendu service en renforçant leur soutien.

La vérité est que la monarchie a rarement semblé aussi sûre, et loin d’être « horribilis », notre reine de 94 ans pourrait considérer 2020 comme son « annus mirabilis ».

Guerres de Westminster

Décevant que le Premier ministre ait rompu avec la tradition et au lieu d’afficher une photo de Noël de sa femme et de ses enfants sur les marches du n ° 10, il a envoyé une photo de son chien, Dilyn. J’imagine qu’il ne voulait pas déranger ses deux ex-épouses et ses six autres enfants, choisissant de laisser les chiens endormis mentir.

Mis à l’écart du Parti travailliste après la dispute contre l’antisémitisme, Jeremy Corbyn met sur pied un projet de paix et de justice pour défendre les droits de l’homme et la décence dans le monde. Pardonnez le rire du ventre. Il a été dirigeant travailliste pendant cinq ans et aucun de nous n’a jamais réalisé qu’il avait le sens de l’humour.

Indignation face à l’augmentation de salaire de 40% de Dominic Cummings, qui a porté le salaire du conseiller en chef du Premier ministre à 140000 £. Franchement, j’ai été surpris que l’homme qui a organisé à la fois la victoire du Brexit et une majorité de 80 sièges pour Boris ait été si peu payé. En 2001, en tant que spin doctor de William Hague, j’ai reçu 100 000 £ pour aider les conservateurs à mener une autre défaite historique, gagnant un seul siège.

Quelle joie si le comédien préféré des bookmakers Bill Bailey, 55 ans, devient la célébrité la plus âgée à gagner Strictly ce week-end, en voyant les jeunes Hrvy et Maisie, qui ont déjà une expérience de danse et un âge combiné de 40 ans. Dans un monde terne où les plus âgés les gens se sentent impuissants, c’est notre chance de faire une différence. Votez pour Bill, comme je le ferai – fredonnant tranquillement ce vieux classique: «Tu ne viendras pas à la maison (avec la boule de paillettes), Bill Bailey.

Je suis avec Noel Gallagher d’Oasis quand il a dit du podcast « Sauvez le monde avec compassion » du prince Harry: « Personne ne le prend au sérieux? C’est juste un petit enfant fou. Et celui qui ne peut pas arrêter de regarder en arrière avec colère depuis son manoir de 11 millions de livres sterling en Californie.

Laura Whitmore de Love Island et son partenaire, le comédien Iain Stirling, publient des photos d’elle et de son ventre rond. Elle porte des sous-vêtements et des talons hauts et dit qu’elle « a toujours essayé de protéger sa vie personnelle ». Peut-être que la blague est sur nous.

Le talent d’Amanda pour une demi-robe!

Peut-être que les rumeurs sont vraies que lorsque Simon Cowell se remettra de sa terrible blessure à la colonne vertébrale, il envisage de secouer son équipe de juges de Britain’s Got Talent et de réduire les coûts. Seulement cela pourrait expliquer pourquoi Amanda Holden ne semble pouvoir s’offrir qu’une demi-robe.