Plateformes d’hélicoptères, piscines à débordement et caves à vin à 400 pieds : la fièvre grandissante pour construire des demeures dans le ciel | Mode de vie

Chet Baker a déjà chanté Tout m’arrive, « J’ai hypothéqué tous mes châteaux en l’air. » Le milliardaire indien Vijay Mallya a des raisons de s’identifier aux paroles de ce vieux standard de jazz. Lui aussi est un homme habitué à réaliser ses rêves, aussi extravagants et fous soient-ils, et à payer le prix fort pour y parvenir.

Le plus flashy des châteaux en l’air se trouve à Bangalore, capitale de l’État du Karnataka, situé dans la région sud-est de l’Inde. Le bâtiment en question est une réplique convaincante de 400 pieds de haut de la Maison Blanche qui a été construite sur le toit de la Kingfisher Tower, un gratte-ciel de 33 étages. Le penthouse flashy est une démonstration d’opulence et de puissance qui a coûté près de 22 millions de dollars. Les plans de sa création ont été révélés pour la première fois en septembre 2023, et il semble qu’il soit en construction depuis 2010.

Aujourd’hui, elle est presque achevée, mais son propriétaire risque d’avoir du mal à profiter de sa nouvelle demeure : Mallya, fils et héritier du fondateur du groupe d’affaires United Breweries, a quitté l’Inde en mars 2016 pour fuir vers le Royaume-Uni après avoir été impliqué dans une affaire série de scandales financiers. Il s’agit d’un fugitif international, soumis à une ordonnance d’extradition qui pourrait être exécutée à tout moment – ​​même si l’on ne sait pas avec certitude s’il continue de résider à Londres. S’il devait retourner en Inde, il serait probablement hébergé dans une cellule pénitentiaire plutôt que dans son manoir à colonnes ioniques au sommet de la tour Kingfisher.

Une réplique de la Maison Blanche a été construite sur le toit de la tour Kingfisher de 33 étages à Bangalore. © Constructions Prestige

Échelle pharaonique

Bangalore est une grande ville du plateau du Deccan, abritant plus de huit millions d’habitants (soit plus de 15 millions, si l’on compte l’ensemble de sa zone métropolitaine), où d’anciens temples hindous comme le Nageshvara cohabitent avec de somptueuses constructions d’avant-garde comme le Pyramide Infosys, parc technologique Bagmane et tours Pashmina. Mais le château aérien de Mallya se démarque, par sa taille, ses risques esthétiques et techniques exagérés, notables même dans un contexte aussi dramatique que celui de la métropole indienne.

Irfan Razack, porte-parole de la société immobilière qui a supervisé le projet, a expliqué que construire un manoir sur un toit à cette altitude a été « un formidable défi », mais que la réplique de la résidence présidentielle américaine a été réalisée « exactement de la même manière ». conçu. » Le plan de la maison à deux étages occupe 430 500 pieds carrés et comprend une piste d’hélicoptère privée, un immense jardin, une piscine à débordement, une salle de sport, une terrasse avec vue panoramique et une cave à vin. D’après un article de Courrier quotidienoutre son emplacement à une hauteur vertigineuse, la principale différence entre la Maison Blanche de Bangalore et l’original réside dans l’échelle : la version de Washington est un peu plus grande.

Le Sky Penthouse, situé au sommet de la tour Odéon de Montecarlo, est l’œuvre de l’architecte Alexandre Giraldi et de l’architecte d’intérieur Alberto Pinto.

Luxe à Monaco et Chicago, projets secrets à Pékin

La résidence présidentielle de Mallya est un exemple extrême d’une tendance qui s’est accélérée ces dernières années parmi les milliardaires mondiaux : cacher des résidences personnelles d’une échelle de plus en plus ambitieuse sur les toits et les surplombs – souvent pour couronner des gratte-ciel de la nouvelle école. C’est le cas du Sky Penthouse, situé au sommet de la Tour Odéon de Monte Carlo et créé par l’architecte Alexandre Giraldi et l’architecte d’intérieur Alberto Pinto. Considéré par Journal de propriété étant l’une des résidences privées les plus chères au monde (la publication estime sa valeur à environ 400 millions de dollars), le Sky est un penthouse rare et extrêmement luxueux de cinq étages. Imaginez une villa méditerranéenne perchée au sommet d’un immeuble de 520 pieds, une ode à l’opulence décomplexée qui, pour certains, est une démonstration d’un goût impeccable et d’un concept architectural révolutionnaire.

Pour identifier le précurseur de cette tendance, le chaînon manquant de cette gamme exclusive de châteaux dans les airs, on pourrait se tourner vers le grenier de 9 500 pieds carrés évalué à 16,4 millions de dollars que l’agent immobilier Mark Icuss a « découvert » il y a deux ans sur North Lake Shore. Drive, une artère centrale de Chicago. Bien que son ampleur soit bien inférieure à celle du chef-d’œuvre de Giraldo et du délire narcissique de Mallya, son concept est similaire, puisqu’il a été construit au sommet d’un immeuble de 23 étages.

Le Sky Penthouse de Montecarlo est, selon le ‘Property Journal’, l’une des résidences privées les plus chères au monde (la publication la valorise à près de 400 millions de dollars). Alamy Banque D’Images

Projet de l’architecte sicilien Rosario Candela, le manoir comprend un portique, une fontaine ornementale et un jardin. La construction de la maison a commencé en 1928 et s’est terminée en 1930. Depuis, elle a eu trois propriétaires, à commencer par le banquier George Woodruff. Aujourd’hui, c’est l’une des résidences privées les plus prisées de Chicago. Pour Icuss, ses quartiers rutilants, presque invisibles de l’extérieur et accessibles via un ascenseur privé, sont exceptionnels pour plusieurs raisons : c’est le seul bâtiment conçu par Candela en dehors de l’État de New York, et c’est « l’un des espaces extérieurs les plus singuliers que vous puissiez admirer ». on le trouve, non seulement à Chicago, mais dans l’ensemble des États-Unis.

Mais peu de demeures aériennes peuvent rivaliser avec l’excentricité du projet secret de Zhang Lin, professeur d’université et architecte amateur qui a consacré six années de sa vie à construire, avec ses propres fonds, une « demeure dans les montagnes ». Le seul problème, comme l’explique un article humoristique de la journaliste britannique Helen Collis, est que sa « montagne » était un complexe résidentiel juste à l’extérieur de Pékin et que les travaux qu’il y effectuait en secret manquaient de l’approbation des autorités et de ses proches. des voisins perplexes. Lin a amassé, selon les mots de Collis, « plusieurs tonnes de pierres et de débris » qui ont finalement formé un penthouse indépendant avec un jardin plutôt sauvage. Un exploit dérangé et solitaire, à la limite du criminel, et dont il ne reste aucune trace : les autorités ont choisi de détruire la structure parce que, entre autres facteurs, elle mettait en danger la stabilité du bâtiment d’origine.

Le projet secret de Zhang Lin, un architecte amateur qui a construit un manoir au sommet d’un complexe résidentiel à l’extérieur de Pékin. Il a fini par être détruit car il mettait en danger la stabilité du bâtiment. Feng Li (Getty Images)

Échelle humaine, architecture parasite

D’autres exemples d’architecture résidentielle en haute altitude sont beaucoup plus modestes. Prenons par exemple la maison discrète et fonctionnelle à deux étages avec un toit triangulaire construite au sommet d’une ancienne usine de wagons et de voitures dans la ville universitaire de Syracuse, à New York. Mallya utiliserait probablement un tel espace comme débarras ou comme chenil pour animaux de compagnie, mais ses locataires actuels adorent vivre dans un endroit aussi pratique et unique. Un concept similaire, quoique plus discutable dans l’exécution, est un penthouse dans la ville de Zimmerman, Minnesota, qui est autant une curiosité architecturale qu’une protestation symbolique contre la hausse des prix des terrains aux États-Unis.

Des publications comme Propriété d’amour ont fait du bruit ces dernières années quant à la multiplication des habitations construites sur des toits préexistants. Certains d’entre eux ne sont guère plus que des raretés ou d’un goût franchement douteux. Mais il convient de considérer la Casa Parásito, qui a été construite à Quito, en Équateur, par le studio d’architecture El Sindicato Arquitectura. Le collectif d’activistes de la construction durable propose une approche résumée des idées vertigineuses de Mallya, Giraldi, Candela et Lin, et propose la maison dans les nuages ​​comme solution de logement digne pour les habitants de villes aussi surpeuplées que la capitale équatorienne. . Petite maison qui occupe à peine 130 pieds carrés, la Casa Parásito possède un air de beauté et d’ordre louables. Comparée aux châteaux aériens et aux immenses penthouses avec pergola et jardin, cette architecture « parasitaire » met les maisons sur toit à la portée de tous les budgets.

La Casa Parásito, construite à Quito, en Équateur, par le studio d’architecture Sindicato de Arquitectura. © Paolo Caicedo/Sindicato de Arquitectura

