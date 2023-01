Plate-forme de glace de Brunt : un iceberg géant se détache de la plate-forme de glace de l’Antarctique | Nouvelles du monde

Un iceberg géant de la taille du Grand Londres s’est détaché de la plate-forme de glace de Brunt en Antarctique.

La scission, qui s’est produite près de la station de recherche britannique Halley, a été enregistrée hier entre 19 heures et 20 heures.

Le British Antarctic Survey (BAS) a déplacé la station à 23 km à l’intérieur des terres de ce qu’ils ont appelé Chasm One en 2016 après qu’elle ait commencé à s’élargir.

Il a déclaré que le vêlage s’est produit une décennie après que les scientifiques ont détecté pour la première fois la croissance de vastes fissures dans la glace.

On estime que le nouvel iceberg a une superficie d’environ 1 550 km2 et une épaisseur d’environ 150 mètres.

Les glaciologues de la BAS ont déclaré que le vêlage n’était pas lié au changement climatique et faisait partie du comportement naturel de la banquise.

Ils ont déclaré que la zone de la banquise où se trouve la station de recherche n’a pas été affectée par la scission.

La station de recherche de Halley. Photo : BAS



Depuis 2017, du personnel est déployé sur la station de manière limitée, uniquement pendant l’été antarctique, qui s’étend de novembre à mars.

Il y a actuellement 21 employés sur la station qui travaillent pour maintenir les alimentations et les installations électriques afin de maintenir les expériences scientifiques à distance pendant l’hiver.

Ils continueront à travailler jusqu’à ce qu’ils soient récupérés au début du mois prochain.

Le professeur Dame Jane Francis, directrice de BAS, a déclaré : “Nos glaciologues et nos équipes opérationnelles ont anticipé cet événement.

“Les mesures de la banquise sont effectuées plusieurs fois par jour à l’aide d’un réseau automatisé d’instruments GPS de haute précision qui entourent la station.

“Celles-ci mesurent la façon dont la banquise se déforme et se déplace, et sont comparées aux images satellites de l’ESA, de la NASA et du satellite allemand TerraSAR-X. Toutes les données sont renvoyées à Cambridge pour analyse, nous savons donc ce qui se passe même dans l’Antarctique. hiver – lorsqu’il n’y a pas de personnel sur la station, il fait noir pendant 24 heures et la température tombe en dessous de moins 50C (ou -58F).”

Chasm One en 2016. Photos : BAS



Le professeur Dominic Hodgson, glaciologue du BAS, a ajouté : « Cet événement de vêlage était attendu et fait partie du comportement naturel de la plate-forme de glace de Brunt.

“Il n’est pas lié au changement climatique. Nos équipes scientifiques et opérationnelles continuent de surveiller la banquise en temps réel pour s’assurer qu’elle est sûre et pour maintenir la fourniture de la science que nous entreprenons à Halley.”

Un graphique montrant où se trouve la plate-forme de glace Brunt en Antarctique. Photo : Enquête britannique sur l’Antarctique



Cela vient après un autre iceberg, connu sous le nom d’A74, a vêlé en février 2021. Il s’est maintenant éloigné de la plate-forme de glace Brunt dans la mer de Weddell.