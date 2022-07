Plastiques à usage unique : les Canadiens font des progrès

Selon les données de Statistique Canada, les Canadiens font des progrès pour s’éloigner des plastiques à usage unique en utilisant moins de pailles jetables et en se fiant aux sacs, bouteilles d’eau et tasses réutilisables.

Les nouveaux chiffres proviennent de l’Enquête biennale sur les ménages et l’environnement de Statistique Canada, qui a interrogé 38 000 ménages en 2021 sur des sujets tels que la consommation d’énergie et les produits dangereux utilisés à la maison.

“Les données de l’Enquête sur les ménages et l’environnement peuvent aider à révéler les progrès que font les ménages canadiens en ce qui concerne la réduction de leur utilisation de plastiques à usage unique”, a déclaré un porte-parole de Statistique Canada à CTVNews.ca.

Le gouvernement fédéral interdira six plastiques à usage unique courants d’ici la fin de 2025. L’interdiction progressive vise les sacs en plastique, les couverts, les bâtonnets à mélanger, les pailles, les anneaux de six packs et les récipients à emporter, à quelques exceptions près pour les pailles flexibles pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Besoins. D’ici la fin de cette année, les entreprises au Canada n’auront plus le droit d’importer ou de fabriquer la plupart de ces articles.



PAILLES

Un ménage canadien sur cinq (20 %) a déclaré utiliser des pailles en plastique en 2021, contre 23 % en 2019. Parmi ces ménages, 39 % ont déclaré utiliser quatre pailles ou plus par semaine.

L’utilisation de pailles en plastique était la plus répandue au Manitoba, où 29 % des ménages ont déclaré en utiliser, 41 % de ceux-ci en utilisant quatre ou plus par semaine.



SACS

Presque tous les ménages interrogés, soit 97 %, ont déclaré utiliser leurs propres sacs ou contenants pour faire leurs courses. Plus de la moitié (51%) ont déclaré le faire tout le temps, contre 43% en 2019.

Les ménages de Terre-Neuve-et-Labrador (89 %), de l’Île-du-Prince-Édouard (88 %) et de la Nouvelle-Écosse (81 %) étaient environ deux fois plus susceptibles de déclarer toujours utiliser leurs propres sacs et contenants pour faire leurs courses que les ménages de la Saskatchewan (39 % %), l’Ontario (41 %), l’Alberta (41 %), la Colombie-Britannique (44 %) et le Manitoba (49 %).



BOUTEILLES D’EAU

Les Canadiens recherchent également des bouteilles d’eau réutilisables, neuf ménages sur dix déclarant en avoir utilisé en 2021. Parmi ceux-ci, 85 % ont déclaré qu’ils les utilisaient toujours ou souvent.

L’utilisation de bouteilles d’eau réutilisables était la plus élevée dans les ménages de Lethbridge, en Alberta. (97 %), suivis de près par Kingston, le Grand Sudbury et Thunder Bay (95 %) en Ontario.



MUGS ET TASSES

En 2021, 86 % des ménages ont déclaré boire des boissons chaudes à l’extérieur de la maison, la plupart le faisant quotidiennement ou hebdomadairement. La plupart d’entre eux (79 %) utilisaient une tasse ou une tasse rechargeable lorsqu’ils le pouvaient, et près de la moitié (46 %) déclaraient le faire toujours ou souvent.

Les répondants du Québec étaient les moins susceptibles de déclarer boire des boissons chaudes à l’extérieur de la maison, mais aussi les plus susceptibles d’utiliser toujours ou souvent leur propre tasse ou mug (52 %).



DÉCHETS PLASTIQUES

En ce qui concerne les plastiques à usage unique, les données gouvernementales de 2019 montrent que 15,5 milliards de sacs d’épicerie, 5,8 milliards de pailles, 4,5 milliards de couverts, trois milliards de bâtonnets à mélanger, 805 millions de contenants à emporter et 183 millions d’anneaux de six packs ont été vendus au Canada.

Une étude de 2019 de Deloitte a révélé que moins d’un dixième des déchets plastiques au Canada étaient recyclés, totalisant 3,3 millions de tonnes de déchets par an, dont près de la moitié étaient des emballages en plastique.

Les libéraux fédéraux ont fixé un objectif de zéro déchet plastique d’ici 2030.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne