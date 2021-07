Plastic Free July tente d’endiguer la pollution par les plastiques à usage unique

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si vous êtes prêt à relever le défi de faire des pas vers un monde plus sain, vous pouvez vous mouiller les pieds ce mois-ci, ce que la Fondation sans plastique de 10 ans a surnommé « Juillet sans plastique ».

En 2020, cette initiative a réuni 326 millions de participants dans le monde, qui ont collectivement pris des mesures pour « faire partie de la solution au problème croissant des déchets plastiques », selon le président de la Fondation Gunther Hoppe.

Vous pouvez faire votre part en remplaçant les sacs en plastique à usage unique par des sacs réutilisables et en refusant les articles à usage unique lorsqu’ils ne sont pas nécessaires. Il existe également d’autres façons de s’inscrire, comme partager des ressources éducatives, comme les directives de recyclage et les programmes de compostage de votre ville, ainsi que ramasser les déchets et

Qu’est-ce que le mois de juillet sans plastique ?

Plastic Free July de la Plastic Free Foundation s’attaque à la pollution plastique. C’est un défi d’un mois qui vise à inciter les consommateurs à refuser les plastiques à usage unique et à intégrer des alternatives plus durables dans leur vie.

L’objectif est de réduire sérieusement la production de plastique, une industrie qui, selon la fondatrice de Plastic Free July, Rebecca Prince-Ruiz, devrait quadrupler d’ici 2050. Elle déclare : « Pour créer un monde sans déchets plastiques, nous devons transformer du robinet, ne pas essuyer le sol.

En tant que consommateur, vous pouvez le faire en réduisant le nombre de plastiques à usage unique que vous consommez dans votre maison et votre vie quotidienne, ce qui représente beaucoup lorsque vous regardez autour de votre cuisine et de votre sac à main. Avec plus de 300 millions de personnes se mettant au défi de réduire l’utilisation de plastique, l’impact pourrait être énorme.

Qu’est-ce que les déchets plastiques et la pollution plastique ?

Si vous n’êtes pas sûr de ce que sont réellement les déchets plastiques, pensez simplement au sac dans lequel votre pain entre, le gallon de lait dans votre réfrigérateur, votre tasse de café à emporter, la fourchette en plastique qui vient dans votre sac de plats à emporter, le plastique enveloppez vos fournitures scolaires et les sacs en plastique que vous recevez lorsque vous faites vos courses.

La liste est longue, mais il existe des moyens d’échanger à moindre coût ces plastiques contre des matériaux qui ne polluent pas les cours d’eau et les décharges une fois que vous les jetez à la poubelle ou qui ont un impact négatif sur les écosystèmes et les environnements du monde.

Il existe des rapports sur des sites de pollution plastique massive comme le Great Pacific Garbage Patch, et des recherches publiées en 2020 par The Pew Charitable Trusts et SYSTEMIQ avec des partenaires l’Université d’Oxford, l’Université de Leeds, Common Seas et la Fondation Ellen MacArthur, montrent que si nous n’agissons pas, « le volume annuel de plastique entrant dans l’océan va presque tripler, passant de 11 millions de tonnes en 2016 à 29 millions de tonnes en 2040.

De plus, les plastiques dans les cours d’eau nuisent à la santé des animaux et des écosystèmes aquatiques, mais ils se décomposent également en microplastiques que nous consommons nous-mêmes.

C’est bien de commencer petit

Bien que les perspectives semblent sombres, ces types de statistiques sont celles qui inspirent l’action.

Vous pouvez essayer de suivre les trois R : réduire, réutiliser, recycler.

Réduisez votre consommation de plastique à usage unique en étant préparé avec vos propres réutilisables.

Réutilisez les articles pour pouvoir dire non la prochaine fois qu’ils vous seront offerts.

Recherchez vos normes de recyclage locales afin de pouvoir recycler correctement et efficacement.

Comment éliminer les déchets plastiques de votre vie

La première étape pour réduire vos déchets est d’identifier d’où ils viennent. La majorité de votre plastique à usage unique provient-elle de l’épicerie ? Vos produits de beauté sont-ils le principal problème ? Quels articles achetez-vous puis jetez-vous encore et encore ?

Vos réponses personnelles à ces questions vous mèneront vers les domaines où vous pouvez trouver des alternatives durables qui fonctionneront avec vos habitudes déjà existantes. Soyez honnête avec vous-même et trouvez quelques petits échanges abordables et faciles à intégrer dans votre vie.

Pour commencer, le site Plastic Free July propose toute une bibliothèque de ressources, donc une fois que vous savez quel(s) domaine(s) vous souhaitez aborder, vous pouvez trouver des recherches et des alternatives.

Je recommande de choisir une zone de votre maison ou de votre vie et d’y apporter des changements progressivement. Avoir toujours un sac réutilisable à portée de main est un excellent point de départ. Si vous cherchez à réduire le plastique dans votre cuisine, vous pouvez essayer des sacs de produits en filet et des sacs d’épicerie isothermes. Si vous souhaitez réduire les plastiques à usage unique dans votre routine beauté, recherchez des brosses à dents en bambou, des déodorants sans plastique, des pains de savon et des produits rechargeables.

N’oubliez pas qu’il est plus durable d’utiliser ce que vous avez déjà. Donc, si vous avez besoin d’ustensiles réutilisables en déplacement, vous pouvez toujours en prendre dans votre tiroir à couverts avant d’acheter un ensemble de bambou esthétique.

Passer à un mode de vie sans plastique demande une certaine planification et des investissements à l’avance, mais c’est mieux pour la planète (et votre portefeuille) à long terme.

Pouvez-vous faire la différence sans vous engager pleinement ?

Absolument! Tout plastique à usage unique auquel vous pouvez dire « non » ce mois-ci (et toujours) est un pas vers moins de pollution plastique. Chaque brosse à dents, bouteille d’eau et paille que vous refusez est un article de moins qui restera dans une décharge ou polluera l’océan.

Parce que le mouvement zéro déchet est si large, il est plus facile de commencer de cette manière au coup par coup.

Vous pouvez également vous engager avec votre communauté pour créer un jardin communautaire, un échange de compost ou des nettoyages locaux pour aider à créer des habitudes écologiques et à éliminer le plastique de votre environnement.

Ce n’est pas grave si vous oubliez votre gobelet à café réutilisable plusieurs fois, car Plastic Free July consiste à être plus attentif au plastique que vous consommez et à travailler pour développer des habitudes sans plastique. Une fois que vous avez créé les habitudes, gardez-les dans votre vie toute l’année !

