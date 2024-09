Plaschke : Qui d’autre ? Quoi d’autre? Shohei Ohtani propulse les Dodgers au bord du titre de division

Le frappeur désigné des Dodgers Shohei Ohtani réagit alors qu’il fait un simple lors de la sixième manche contre les Padres au Dodger Stadium mercredi. (Ashley Landis / Presse associée)

Une nuit plus tôt, il s’était retrouvé bloqué dans le cercle sur le pont par un triple play époustouflant qui a poussé le Dodgers» Les espoirs de titre de division sont au bord du gouffre.

Par un mercredi soir bruyant au Dodger Stadium, Shohei Ohtani est finalement passé à l’assiette.

Et a rapidement piétiné tous les souffles des Padres de San Diego, sauf les derniers souffles.

Le triple jeu, le jeu shriple, les souvenirs de la fin incroyable de la nuit précédente ont été étouffés par le géant qu’est Ohtani, dont une promenade délicate suivie de deux coups assourdissants a porté les Dodgers aux deux. une victoire 4-3 sur les Padres et le précipice de leur 11e championnat de la Ligue nationale Ouest en 12 ans.

Crie le frappeur désigné des Dodgers Shohei Ohtani après avoir frappé un simple RBI en sixième manche contre les Padres au Dodger Stadium mercredi. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Le nombre magique est désormais de deux et peut être obtenu lors du dernier match de saison régulière à Chavez Ravine jeudi soir.

Si les Dodgers et le starter Walker Bühler chassez les satanés Padres une fois de plus, le jeu se terminera par un dogpile sur le monticule et du champagne dans le club-house. Si les Padres et Joe Musgrove parviennent à survivre, les Dodgers devront attendre le décrochage presque certain qui aura lieu ce week-end à Denver contre les horribles Rockies.

Quoi qu’il en soit, la victoire de mercredi leur a pratiquement assuré une couronne impressionnante et une semaine de congé importante.

Et de toute façon, on peut parier qu’Ohtani sera au milieu de tout ça.

C’est un rallye individuel. C’est l’affaire d’un seul homme. C’est un score individuel. Avouons-le, à certains égards ces derniers temps, il forme une équipe composée d’un seul homme.

Il a 17 ans pour ses 24 derniers. Il a 15 points produits à ses six derniers matchs. Il crie des lignes de conduite et rugit des gestes de célébration. Il a les mains pointées vers le ciel et les poings agités dans la nuit avec un sourire aussi grand que ses hacks.

«C’est le meilleur joueur du baseball, on ne pense jamais qu’il va s’en sortir», a déclaré son coéquipier Max Muncy, les yeux toujours écarquillés mercredi soir. « Chaque fois qu’il entre dans la surface, vous attendez que quelque chose d’incroyable se produise. Il ne déçoit pas très souvent.

La seule façon de l’arrêter, semble-t-il, est de ne pas lui permettre d’entrer dans cette boîte, ce qui est exactement ce qui s’est passé moins de 24 heures plus tôt.

Lors de la neuvième manche mardi soir, Ohtani se tenait de façon inquiétante dans le cercle sur le pont, apparemment prêt à livrer un swing qui change la donne lorsque les Padres l’ont bloqué là-bas avec un triple jeu de fin de match pour cimenter une victoire 4-2, les tirant à à moins de deux matchs des Dodgers avec quatre matchs à jouer.

Un silence stupéfait. Des questions abondantes. Les critiques fusent. Panique partout.

Puis, mercredi soir, à la première heure, le premier frappeur Ohtani est sorti du cercle sur le pont et est entré dans la surface des frappeurs et tout a changé.

Il a apparemment effrayé le contrôle du partant des Padres, Dylan Cease, qui l’a marché sur quatre lancers. Ohtani a ensuite pris la deuxième place sur un terrain sauvage et a finalement marqué le premier point des Dodgers sur le simple à deux retraits de Teoscar Hernández.

Le frappeur désigné des Dodgers Shohei Ohtani célèbre dans l’abri après avoir marqué une première manche contre les Padres au Dodger Stadium mercredi. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Ouais, ce gars d’Ohtani est tellement bon qu’il peut changer la donne même avec la batte sur l’épaule.

« Spécial », a déclaré le lanceur des Dodgers Jack Flaherty. « Incroyable. »

Ça s’est amélioré. Avec deux retraits dans la quatrième manche d’un match nul, Ohtani a décoché un doublé RBI dans le coin droit et, pour le premier de plusieurs instants cette nuit, le stade a tremblé.

« Vous voulez juste l’amener là-haut avec quelques gars sur la base, et vous sentez que vous êtes dans une bonne position », a déclaré Flaherty, qui a été sauvé par Ohtani après avoir accordé trois points en cinq manches cahoteuses.

Le sauveur n’avait pas fini. Deux manches plus tard, alors que le match était à nouveau à égalité, Ohtani a réussi un simple au champ droit pour marquer le feu vert et finalement un point gagnant.

Alors qu’il se tenait au premier but, il a crié à l’abri et a fait des gestes extravagants avec ses bras géants. C’était Ohtani, visiblement passionné, rarement vu. C’était Ohtani à la veille du mois d’octobre.

« Vous voyez l’émotion que vous ne voyez jamais et vous l’avez vue au cours de la semaine dernière », a déclaré le manager Dave Roberts. « Il renifle les séries éliminatoires et comprend à quel point ces matchs sont importants. »

Les fans ne sont pas les seuls à être inspirés. Sur le banc des Dodger, ses coéquipiers font la fête à ses côtés.

« Nous avons beaucoup de gars ici avec beaucoup d’expérience en séries éliminatoires, nous n’avons pas perdu de vue ce que cela signifie, mais quand vous avez des gars qui n’y sont pas allés et que vous voyez l’émotion ressortir en eux, c’est définitivement vous stimule », a déclaré Muncy.

Par la suite, Ohtani s’était considérablement calmé, menant sa conférence de presse d’après-match avec une casquette à l’envers et un sourire détendu.

Je lui ai demandé s’il s’était déjà senti aussi bien dans l’assiette auparavant. Quelle question stupide. Bien sûr qu’il l’a fait.

« Je pense que j’ai eu la sensation [before] », a-t-il déclaré en japonais. « Mais au fil des années, je pense que ma technique de frappe s’est améliorée, tout comme mon physique. Je pense que mes capacités ont progressivement pris forme.

On lui a demandé s’il avait été dynamisé par sa première course au fanion. Il a admis une évidence délicieusement évidente : à mesure que les jeux prenaient de l’ampleur, sa concentration augmentait.

« Il y en a pas mal », a-t-il déclaré. « Je pense que l’enthousiasme des fans et l’esprit de l’équipe sont élevés. Je pense que ce sont des ingrédients pour accroître la concentration.

On lui a finalement demandé s’il était enthousiasmé à l’idée de pulvériser du champagne pour la première fois au cours de ses sept années de carrière dans les ligues majeures.

« C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé dur jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Je pense que ce serait spécial si nous pouvions faire cela demain lors d’un match à domicile. »

Peu importe comment ils le font, je suppose qu’ils ne le feront pas sans leur joueur de baseball le plus rare, unique dans sa vie et jamais vu auparavant.

Shohei Ohtani, un triple jeu solo.

