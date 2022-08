Plantez-vous à Kelowna NeighbourWoods

NeighbourWoods de la ville de Kelowna est de retour.

Il encourage les résidents à contribuer à la croissance et à la préservation des zones forestières urbaines en leur offrant la possibilité d’obtenir un nouvel arbre pour leur cour. Les sapins sont disponibles en précommande du lundi 29 août au 19 septembre, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Six types d’arbres sont offerts au coût de 50 $, plus la TPS. Les variétés de cette saison comprennent le micocoulier américain, le magnolia galactique, le lilas d’arbre japonais en soie ivoire, le gingko Maidenhair, le Northern Herald® Redbud et l’érable Redpointe®. Il y a un nombre limité de chaque espèce et environ 600 arbres sont disponibles. Ils sont limités à un par foyer et par an en raison de la demande.

« Nous sommes tellement heureux de ramener NeighbourWoods cet automne », a déclaré Tara Bergeson, forestière urbaine. “Bien que nous organisions généralement ce programme au printemps, nous avons dû repousser les choses un peu plus tard en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.”

Voir et commander un arbre sur le site Web de la ville de Kelowna. La cueillette aura lieu le samedi 24 septembre au Mission Recreation Park Arboretum, situé au 4105 Gordon Drive.

Le programme NeighbourWoods a débuté en 2010 en tant qu’initiative visant à aider à développer la canopée urbaine en offrant des arbres aux résidents de Kelowna à un tarif réduit. Depuis le début du programme, les résidents ont acheté plus de 6 500 arbres à planter sur leurs propriétés.

