Planter plus d’arbres peut réduire d’un tiers les décès dus à la chaleur urbaine : étude

Planter plus d’arbres pourrait réduire d’un tiers les décès dus à la chaleur dans les villes, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs européens.

L’étude, publiée mardi dans la revue à comité de lecture The Lancet, a examiné comment la chaleur a affecté la mortalité dans 93 villes européennes au cours de l’été 2015. Sur les 6 700 décès attribuables à la chaleur au cours de cette période, les chercheurs affirment que l’augmentation de la couverture arborée jusqu’à 30 pour cent aurait pu prévenir 2 644, soit un tiers, de ces décès.

Actuellement, la couverture moyenne des arbres dans les villes européennes est d’environ 14,9 %. La modélisation de l’étude a révélé que l’augmentation de la couverture arborée à 30 % aidait à réduire les températures dans les villes de 0,4 °C en moyenne.

L’auteur principal, Tamar Iungman, de l’Institut de santé mondiale de Barcelone, a déclaré que l’étude était la plus importante du genre et la première à examiner spécifiquement la mortalité due à la chaleur dans les villes et comment ces décès pourraient être évités grâce au couvert forestier.

“Notre objectif ultime est d’informer les politiques et les décideurs locaux des avantages de l’intégration stratégique des infrastructures vertes dans la planification urbaine afin de promouvoir des environnements urbains plus durables, résilients et sains et de contribuer à l’adaptation et à l’atténuation du changement climatique”, a déclaré Iungman dans un communiqué. communiqué de presse.

“Les prévisions basées sur les émissions actuelles révèlent que les maladies et les décès liés à la chaleur représenteront un fardeau plus lourd pour nos services de santé au cours de la prochaine décennie.”

Dans de nombreuses zones urbaines, la chaleur peut être piégée en raison d’un manque de végétation et de la présence d’asphalte et d’autres matériaux de construction qui retiennent la chaleur. Ce phénomène conduit à ce que l’on appelle des «îlots de chaleur urbains», et les chercheurs affirment qu’ils peuvent avoir de graves répercussions sur les résultats en matière de santé, car la chaleur extrême devient de plus en plus courante grâce aux effets du changement climatique.

En plus d’avoir plus d’arbres, les auteurs affirment que leurs découvertes soulignent également l’importance d’adopter des infrastructures plus résistantes au climat, comme l’utilisation de matériaux de construction comme le granit qui sont moins efficaces pour piéger la chaleur.

“Nous encourageons les urbanistes et les décideurs à intégrer l’infrastructure verte urbaine adaptée à chaque contexte local tout en la combinant avec d’autres interventions pour maximiser les avantages pour la santé tout en promouvant des villes plus durables et résilientes, d’autant plus que nous savons déjà que les espaces verts peuvent avoir une santé supplémentaire des avantages tels que la réduction des maladies cardiovasculaires, de la démence et de la mauvaise santé mentale, l’amélioration du fonctionnement cognitif des enfants et des personnes âgées et l’amélioration de la santé des bébés », a déclaré le co-auteur de l’étude, Mark Nieuwenhuijsen, dans le communiqué de presse.