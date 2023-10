Planter des arbres peut-il réellement contribuer à lutter contre le changement climatique ? | Actualités sur la crise climatique

Bill Gates est catégorique. « Je ne plante pas d’arbres », a-t-il récemment déclaré, se lançant dans un débat sur la question de savoir si la plantation massive d’arbres était vraiment utile dans la lutte contre le changement climatique.

Le philanthrope milliardaire a été interrogé sur la manière dont il compense ses émissions de carbone et a insisté sur le fait qu’il évite « certaines des approches les moins éprouvées ».

L’affirmation selon laquelle planter suffisamment d’arbres pourrait résoudre la crise climatique est « un non-sens total », a-t-il déclaré lors d’un débat sur le climat organisé par le New York Times la semaine dernière.

« Sommes-nous des scientifiques ou sommes-nous des idiots ? »

Les déclarations polémiques de Gates ont fait la une des journaux et suscité des critiques de la part des partisans du reboisement (plantation d’arbres dans des forêts endommagées) et du boisement (plantation dans des zones qui n’étaient pas récemment boisées).

« J’ai consacré les 16 dernières années de ma vie à faire des forêts un élément de la solution climatique », a écrit Jad Daley, directeur de l’ONG American Forests.

« Ce genre de commentaire peut vraiment nous faire reculer », a-t-il déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Les projets de plantation massive d’arbres gagnent du terrain depuis des années comme moyen d’extraire le carbone de l’atmosphère à grande échelle.

Même les Républicains américains, notoirement sceptiques face au changement climatique, ont présenté une législation visant à soutenir la plantation d’un billion d’arbres dans le monde.

Mais Gates est loin d’être le seul à douter des bénéfices de projets aussi ambitieux.

Un groupe de scientifiques a averti mardi que la plantation massive d’arbres risquait de faire plus de mal que de bien, en particulier dans les régions tropicales.

C’est principalement parce qu’il peut remplacer des écosystèmes complexes par des plantations en monoculture.

« La société a réduit la valeur de ces écosystèmes à une seule mesure : le carbone », écrivent les scientifiques des universités britanniques et sud-africaines.

Le captage du carbone est « une petite composante des fonctions écologiques essentielles que remplissent les forêts tropicales et les écosystèmes herbeux », ont-ils déclaré dans un article paru dans la revue Trends in Ecology and Evolution.

Jesus Aguirre Gutierrez, l’un des auteurs du document, a cité des exemples dans le sud du Mexique et au Ghana, où des forêts autrefois diverses « se sont désormais transformées en masses homogènes ».

Cela les rend « très vulnérables aux maladies et a un impact négatif sur la biodiversité locale », a déclaré à l’AFP le chercheur principal de l’Institut du changement environnemental de l’Université d’Oxford.

« Pas seulement courir partout pour planter »

Les principaux engagements en matière de plantation d’arbres impliquent souvent l’agroforesterie ou les plantations, où les arbres seront finalement abattus, libérant ainsi du carbone.

Et ils sont dominés par cinq espèces d’arbres choisies en grande partie pour leur valeur en bois et en pâte à papier, ou leur vitesse de croissance.

Parmi eux se trouve le teck, qui peut supplanter les espèces indigènes, « posant des risques supplémentaires pour la végétation indigène et l’écosystème », a déclaré Aguirre Gutierrez, qui est également membre du Conseil de recherche sur l’environnement naturel.

D’autres critiques incluent le manque d’espace à l’échelle mondiale pour les nombreux projets de plantation de masse proposés et le risque de concurrence entre l’agriculture et la plantation des petits exploitants.

La classification erronée des prairies et des zones humides comme étant propices à la forêt et la plantation de plants mal adaptés ou mal entretenus sont également des problèmes soulignés par les scientifiques.

Alors, planter des arbres n’a-t-il vraiment aucune valeur ? Pas si vite, dit Daley, dont l’organisation American Forests affirme avoir planté 65 millions d’arbres.

C’est la prémisse de Gates qui est fausse, a déclaré Daley. « Personne ne dit littéralement (…) que les forêts à elles seules peuvent sauver notre environnement », a-t-il déclaré à l’AFP.

Il affirme que les critiques ignorent les projets soigneusement calibrés impliquant des espèces indigènes dans des zones nécessitant un reboisement et se concentrent plutôt sur quelques projets mal conçus.

« Cette critique générale a ignoré le fait qu’une grande partie du reboisement est due à la perte de forêts qui ne peuvent se régénérer sans aide. »

« Nous ne nous contentons pas de planter des arbres partout où nous en avons envie pour capter le carbone. »

Des efforts sont déployés pour combler le fossé entre les critiques et les partisans, notamment 10 « règles d’or pour la restauration des forêts », proposées par les jardins botaniques royaux de Grande-Bretagne, Kew et Botanic Gardens Conservation International.

Ils conseillent d’éviter les prairies ou les zones humides, de donner la priorité à la régénération naturelle et de sélectionner des arbres résilients et riches en biodiversité.

Mais ils commencent par une règle sur laquelle tout le monde peut s’entendre : protéger d’abord les forêts existantes.

« Cela peut prendre plus de 100 ans pour que ces forêts se rétablissent, il est donc crucial que nous protégions ce que nous avons déjà avant d’en planter davantage. »