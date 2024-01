Plantea Estudio joue avec la lumière et l’ombre pour l’intérieur du café Acid

Le studio espagnol Plantea Estudio a réalisé un café et une boulangerie dans un bâtiment du début du XXe siècle à Madrid, contrastant les tons sombres d’origine de l’intérieur avec des surfaces en acier modernes.

Reprenant une ancienne boutique de pierres précieuses dans une rue animée du quartier Justicia, le Café acide et boulangerie a été conçu pour offrir un lieu de conversation tranquille, loin de l’agitation de la ville.

Il occupe le rez-de-chaussée d’un bâtiment du début du siècle, riche de détails historiques tels qu’une profonde devanture en bois et en marbre vert, avec des fenêtres incurvées de chaque côté de l’entrée.

Plantea Estudio a cherché à conserver le caractère original de l’espace en restaurant des éléments tels que la façade et les étagères et fenêtres internes en bois, ainsi qu’une frise décorative en plâtre au-dessus de la nouvelle zone de service.

Des interventions architecturales minimales et une palette de matériaux soigneusement choisies contribuent à définir l’ambiance intérieure d’Acid tout en soutenant la nouvelle fonction de l’espace.

“Nous avons complété et adapté ce qui était là et ajouté le reste pour correspondre à ce même caractère – ou pour contraster comme une opposition qui le met en valeur”, a déclaré à Dezeen la designer architecturale de Plantea Estudio, Carla Morán.

“Ancien et nouveau, figuratif et abstrait, couleur et ombre, rugueux et doux, mat et satiné, le tout dans le même espace comme les différentes faces d’une même pièce.”

Le magasin était auparavant divisé en deux parties, la partie arrière abritant des rangements et des toilettes. Plantea Estudio a conservé cette configuration mais a cherché à mieux utiliser cet espace négligé à l’arrière en créant un coin salon confortable pour les clients.

Dans la partie avant de l’espace, des étagères en bois ont été poncées et vernies pour leur redonner leur état d’origine. Tous les ajouts anachrones ont été supprimés et remplacés par des étagères ou des portes peintes dans un rouge profond choisi pour compléter les tons du bois.

Un miroir ajouté au plafond au-dessus de l’entrée d’Acid augmente la sensation d’espace dans cette zone et multiplie les reflets produits par les fenêtres incurvées.

Cara Mela de Casa Antillón est une pâtisserie bicolore à Madrid

Le terrazzo d’origine du bâtiment a été découvert sous les couches de revêtement de sol, tandis que les murs et le plafond ont été finis avec une peinture à la chaux gris chaud qui contribue à l’atmosphère chaleureuse.

Une machine à café et un présentoir à pâtisserie trônent sur un comptoir en acier inoxydable qui offre un point de contraste par son aspect précis et moderne, adouci par une finition mate qui produit des reflets flous.

Le coin salon allongé à l’arrière de l’unité est conçu comme un refuge contre le quartier animé, où les clients peuvent se détendre dans la pénombre avec un café et une pâtisserie.

“L’espace intérieur était assez sombre, relié uniquement à la partie extérieure par deux ouvertures dans un mur structurel”, se souvient Morán. “Nous avons donc pensé à une pièce dans l’ombre et le calme, avec le reflet de la douce lumière sur une table commune en inox.”

Le nouveau sol de la pièce est fabriqué à partir de contreplaqué qui produit un doux son sous les pieds lorsque les invités passent du magasin au sol en terrazzo à cet espace plus calme et plus silencieux.

Le bois est peint d’une couleur bleu profond pour s’harmoniser avec les murs des deux extrémités de la pièce et contribuer à l’atmosphère intime et pénombre. Une rangée d’ampoules exposées est suspendue au-dessus de la table pour fournir un éclairage doux ainsi que des reflets chatoyants.

Il s’agit du troisième projet que Plantea Studio réalise pour les propriétaires du café Acid à ​​Madrid, après le bar à vins Gota et sa salle à manger aux allures de grotte.

Le studio a été fondé en 2008 par les frères Luis et Lorenzo Gil. Ses autres projets incluent une boutique brute et minimale pour la marque de chaussures Veja et un espace de divertissement polyvalent installé dans un ancien cinéma érotique.

La photographie est de Salva López.

Crédits du projet :

Architecture et décoration intérieure : Plantea Estudio

Promoteur : Café acide

Meubles: Plantea Estudio et Frama

Éclairage: Frama, Santa & Cole, Vitra, Ferm Living et Anglepoise

Conception graphique: Atelier de Cologne

Art: Armando Mesías

Peinture: Couleur Bauwerk